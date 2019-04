ULTIMA ORA! Autopsia lui Razvan Ciobanu s-a incheiat. Designerul era drogat in momentul producerii accidentului. Toate detaliile

Stiri pe aceeasi tema

- Razvan Ciobanu, 43 de ani, a murit luni dimineața intr-un accident rutier, produs la ieșirea din Sacele spre Navodari. Azi, primele rezultate ale necropsiei arata ca Razvan Ciobanu ar fi fost drogat in momentul accidentului, potrivit Libertatea. Surse judiciare au declarat pentru Libertatea ca Razvan…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa in cazul accidentului in care a murit creatorul de moda Razvan Ciobanu. Surse din ancheta au aratat ca designerul nu purta centura de siguranta, aceasta fiind prinsa in spatele scaunului. De altfel, din cauza impactului si a faptului ca nu…

- Noi detalii apar in cazul morții creatorului de moda Razvan Ciobanu. Mai exact, potrivit apropiaților, acesta ar fi greșit drumul in momentul in care s-a produs accidentul și incerca sa ajunga pe autostrada spre București.

- Șoferul microbuzului implicat in accidentul de la Balhacu, produs luni seara, in urma caruia patru persoane și-au pierdut viața, se urcase baut la volan. Probele de sange recoltate la momentul ajungerii la spital indica o concentrație alcoolica de 0,25 mg/l. Viorel Lințeanu, șoferul care nu a oprit…

- Instituția prezidențiala anunța ca unul dintre autoturismele care asigura protecția în cortegiul prezidențial a fost accidentat ușor astazi, în timp ce se afla în misiune. ”Din primele indicii rezulta ca accidentul a fost provocat de un șofer care venea pe contrasens,…