- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, aduce la cunoștința publicului faptul ca iși va depune candidatura in cadrul procedurii declanșate de ministrul justiției pentru selectarea procurorului in vederea efectuarii propunerii de numire in…

- Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie este abilitat sa aduca la cunoștința opiniei publice urmatoarele: In ziua de 25 februarie 2019, procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, domnul Augustin…

- Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, Augustin Lazar, a solicitat Avocatului Poporului sesizarea Curții Constituționale cu privire la excepția de neconstituționalitate a O.U.G. nr. 7/2019, prin care au fost modificate legile justiției."In ziua de 25 ...

- Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie anunta ca procurorul general Augustin Lazar a sesizat oficial Avocatul Poporului, cu solicitarea de a sesiza CCR pe tema ordonantei de urgenta prin care s-au modificat legile justitiei."In ziua de 25 februarie 2019, procurorul general…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat joi ca va declansa procedura de numire a noului procuror general al Romaniei. "Voi merge la minister si voi declansa procedura de numire a noului procuror general. La finalul lunii aprilie ii expira mandatul (lui Augustin Lazar - n.r.) si…

- Procurorul general Augustin Lazar si-a exprimat marti ingrijorarea in legatura cu ordonanta de urgenta pe legile Justitiei, sustinand ca modificarile pot conduce la aparitia unui blocaj institutional al Ministerului Public. De asemenea, procurorul general spune ca o parte din prevederile…

- Avand in vedere informațiile false lansate de unele instituții mass-media, prin care se urmarește acreditarea in spațiul public a ideii existenței unei relații in afara cadrului instituțional intre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și președintele Romaniei,…

- Avand in vedere solicitarile reprezentanților mass-media de a exprima un punct de vedere referitor la intenția ministrului justiției de a trimite, in cursul zilei de azi, președintelui Romaniei cererea de revocare din funcție a domnului Augustin Lazar, procurorul general al Parchetului de pe langa…