- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, s-a prezentat astazi la sediul instituției. El a fost intrebat de un reporter Antena3 ce parere are de faptul ca Laura Codruța Kovesi a fost pusa sub acuzare in dosarul procurorilor Lucian Onea și Mircea Negulescu, de la DNA Ploiești. „La mulți ani de…

- Fostul procuror sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, la iesirea de la audierile din Sectia pentru Investigarea Magistratilor, ca i s-a adus la cunostinta calitatea de suspect si ca a facut doua cereri de...

- • Fostei șefe a DNA i s-au adus la cunoștinta invinuirile • Aceasta a depus cereri privind recuzarea procurorilor de la Sectia de investigare a infractiunilor din Justitie • Reactii aparute in spatiul public impotriva Codrutei Kovesi Violeta Stoica Insoțita de garzile sale de corp, Laura Codruța Kovesi…

- Vlad Cosma a fost audiat de Secția speciala pentru investigarea magistraților. Acesta a marturisit ca a participat la pregatirile pentru evenimentul privat al familiei Ghița, de la crama, la care a participat Laura Codruța Kovesi. Cosma a intrat in direct la Antena 3 unde a dat detalii despre acest…

- Secția pentru anchetarea magistraților a extins cercetarile in dosarul Laurei Codruța Kovesi și efectueaza cercetari in rem in privința unui comunicat de presa din 9 ianuarie 2017 al PICCJ privind extradarea lui Nicolae Popa. Faptele anchetate sunt favorizarea faptuitorului și fals in declarații,…

- Fostu, deputat Sebastian Ghita a declarat joi seara la Antena 3 ca va fi audiat din Serbia de Sectia privind infractiunile comise de magistrati, in dosarul care o vizeaza pe Laura Codruta Kovesi, iar daca procurorii ii vor cere, le va da fotografia in care apare sefa DNA la o petrecere la el acasa,…

