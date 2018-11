Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 15 militari si 20 de politisti afgani au fost ucisi intr-un atac comis joi din interior in provincia Farah din vestul Afganistanului, au anuntat oficiali afgani citati de dpa, informeaza Agerpres.Atacul a avut loc in interiorul bazei comune ce gazduieste atat batalioane ale armatei,…

- Benjamin Griveaux, purtatorul de cuvant al Guvernului francez, l-a criticat pe presedintele american, Donald Trump, pentru ca a aratat „o lipsa de bun-simt” cand l-a atacat pe presedintele francez, Emmanuel Macron, chiar de comemorarea atacurilor teroriste din 2015 de la Paris, scrie The Guardian,…

- Atentat terorist la hotel in capitala tarii, 40 de morti si zeci de raniti. S-a petrecut in urma cu putin timp Un atac terorist la un hotel din capitala tarii s-a soldat cu 39 de morti si 40 de raniti, a anuntat, sambata, politia. Atacul a fost comis de islamisti la hotelul Sahafi din Mogadishu s-a…

- Cel putin alte cinci persoane au fost ranite in acest atac. Autobuzul transporta angajati ai inchisorii din Pul-e-Charkhi, potrivit purtatorului de cuvant al politiei, Basir Mujahid.Kamikaze s-a deplasat pe jos, potrivit unui purtator de cuvant al Ministerului de Interne, Najib Danish.…

- Cel putin sapte persoane si au pierdut viata intr un atentat sinucigas care a vizat un autobuz ce transporta functionari, in apropiere de principala inchisoare din Kabul, relateaza AFP citat de Agerpres.roCel putin alte cinci persoane au fost ranite in acest atac. Autobuzul transporta angajati ai inchisorii…

- McGregor a anuntat dupa lupta cu Khabib Nurmagomedov ca este in regula, el fiind suparat ca a pierdut lupta si nu neaparat pentru incidentele reprobabile create de adversar si echipa acestuia.

- Cel putin 14 persoane au fost ucise si alte 25 ranite miercuri in Afganistan in urma unui dublu atentat sinucigas comis intr-un cartier siit din Kabul, au anuntat responsabili afgani, transmite France Presse. Prima explozie a survenit atunci cand un kamikaze si-a detonat incarcatura exploziva in interiorul…

- Atacul asupra Ambasadei SUA din capitala Turciei a fost o incercare clara de a 'crea haos', a declarat luni purtatorul de cuvant al presedintelui turc Recep Tayyip Erdogan, care a condamnat atacul de luni dimineata, relateaza Reuters, preluata de Agerpres. Cateva focuri de arma au fost…