- Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg, in apropiere de Targul de Craciun. Potrivit serviciilor de urgența, o persoana a fost ucisa și alte trei ranite, anunța Reuters. "Focuri de arma in centrul orașului Strasbourg", a scris municipalitatea pe Twitter, cerand oamenilor sa ramana in case. UPDATE:…

- Trei soldați turci au murit și unul este ranit dupa ce un elicopter militar s-a prabușit in centrul Istanbulului, informeaza presa turca, citata de Reuters. Imaginile aparute in spațiul public arata ca aparatul de zbor s-a prabușit in zona rezidențiala ...

- Un ofiter de politie a fost atacat cu un cutit in centrul orasului Bruxelles marti dimineata, a relatat presa locala speculand ca este vorba despre un atac al unui militant islamist, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- "O tanara neidentificata s-a aruncat in aer cu explozibilul pe care il avea asupra sa, la periferia orasului Groznii’, a declarat Apti Alaudinov, ministrul de interne interimar al Ceceniei. Explozia, care nu a produs victime, a avut loc in apropierea unui post al politiei cecene in nord-vestul…

- Cel putin cinci persoane, printre care doi politisti, au fost ucise sambata intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana produs in provincia afgana centrala Wardak si revendicat de talibani, transmit AFP si Reuters, citand surse oficiale. Explozia a survenit in timp ce un autobuz care transporta…

- O explozie produsa miercuri la o scoala din orasul Kerci, din Peninsula Crimeea, a fost cauzata de un dispozitiv explozibil care nu a fost inca identificat, a anuntat agentia RIA Novosti, care citeaza Comitetul national de combatere a terorismului, relateaza Reuters, potrivit Agerpres.In explozie…

