- Cel puțin patru persoane ar fi fost ranite de gloanțe, conform unor surse de securitate citate de ziare americane. Sute de polițiști au intervenit, in San Bruno, localitatea in care se afla sediul central YouTube.

- O femeie, suspectata ca ar fi deschis focul la sediul Youtube din San Bruno, California, a fost gasita moarta de catre fortele de ordine care banuiesc ca aceasta s-ar fi sinucis. Politistii spun ca alte patru persoane au fost ranite si ca acestea au fost transportate la spital, potrivit Business Insider.

- Google ar putea datora miliarde de dolari, pentru ca a folosite codul de programare Java, detinut de Oracle, in cadrul sistemului de operare Android, potrivit Bloomberg. Utilizarea Java pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de autor ale Oracle,…

- Saptamana aceasta, dezvoltatorul web Dylan Curran a publicat, in publicatia „The Guardian, un articol in care prezinta amploarea datelor colectate de Google despre utilizatorii sai. Google urmareste fiecare calatorie pe care o faceti, inregistreaza fiecare videoclip pe care il vizionati pe YouTube si…

- Utilizarea Java de catre Google pentru dezvoltarea Android a mers prea departe si a fost o incalcare a drepturilor de copyright ale Oracle, potrivit unei decizii de marti a Curtii de Apel pentru Circuitul Federal din Washington. Cazul, care a fost inregistrat in 2010, a fost retrimis la un tribunal…

- Platforma video YouTube, filiala Google, a informat miercuri ca va produce un film in-house care va fi distribuit in cinematografe, mergand pe urmele gigantului online Amazon, informeaza AFP. "Vulture Club" este in prezent in faza de post-productie, avand-o pe afis pe actrita Susan Sarandon, recompensata…

- Lyor Cohen, directorul departamentului de muzica al YouTube, a spus pentru Bloomberg ca va fi lansat un nou serviciu dedicat muzicii, accesibil prin abonamente. Acesta va include, intre altele, videoclipuri muzicale exclusive si playlist-uri. Potrivit lui Lyor Cohen, acest nou serviciu este testat in…

- Directorul departamentului de muzica al YouTube, Lyor Cohen a anuntat ca va lansa un nou serviciu dedicat muzicii, accesibil prin abonamente. Noul serviciu este testat in prezent de mii de angajati ai companiei Google. ​

- Atac armat intr-o școala din Georgia, SUA. O școala din Saint Mary, Georgia, a fost inchisa, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. In urma atacului, trei adolescenți au fost raniți.

- Un atac armat a avut loc marti intr-un liceu din statul american Maryland, anunta autoritatile americane, precizand ca incidentul de securitate s-a incheiat deja. Incidentul armat a avut loc in liceul din localitatea Great Mills, situata in comitatul St. Mary din statul Maryland, relateaza…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Facebook tinteste sa concureze Twitch, Mixer si YouTube, permitand dezvoltatorilor de jocuri sa integreze optiunea pentru live stream in cadrul retelei de socializare. Incercand obtina un avantaj in fata competitiei, Facebook a eliminat nevoia pentru hardware sau aplicatii de captura specializate. Pentru…

- HOLLYWOD UNDEAD in premiera in Romania pe 27 iunie la Arenele Romane. Biletele se pun in vanzare pe 23 martie exclusiv pe www.iabilet.ro Hollywood Undead este o trupa americana de rock alternativ/rapcore din Los Angeles, California, infiintata in 2005, cu 5 albume la activ si clipuri cu zeci de milioane…

- Povestea adolescentului din SUA care ajuta oamenii strazii sa-și gaseasca un loc de munca. Oamenii fara adapost din San Diego, California, sunt ajutați sa-și gaseasca un loc de munca de catre un adolescent in varsta de 16 ani. Tanarul Kevin Barber ii ajuta pe oamenii strazilor sa caștige bani, sa aiba…

- Avansurile tehnologice ajung la tot mai multi oameni de pe planeta, care are acum o populatie de aproape 7,6 miliarde de persoane. Pentru multi dintre locuitorii Pamantului, primul si singurul dispozitiv cu care au accesat internetul este telefonul mobil. Numarul utilizatorilor unici de telefoane…

- Dupa dolar, cea mai mare afacere a lumii, americanii au creat businessul perfect: capitalism la incasari, profit si munca, socialism si democratie la utilizare. Adica sa muncesti gratis pentru o companie, chiar sa-ti faca cea mai mare placere, iar compania sa te foloseasca, cu acceptul tau, ca sa…

- Apple iși deschide clinici private de sanatate sub brandul AC Wellness, unde angajații sai vor beneficia de cele mai noi tehnologii in domeniu, scrie VentureBeat . In același timp, compania va testa in noi dispozitive și servicii. Clinicile respective au fost descoperite de catre CNBC , care scrie ca…

- Noi toti avem capacitatea de a desena. Nu toti suntem sau vom fi Rembrandt, insa capacitatea de a reda in mod clar si convingator elemente din jurul nostru este la indemana noastra! Felul in care redam aceste elemente si legaturile dintre ele, prin asocieri amuzante, care forteaza imaginatia…

- Un necunoscut a impuscat mortal patru femei intr un atac armat la Kizliar, in nordul Daghestanului, republica instabila din Caucazul rus, au anuntat duminica autoritatile locale, citate de dpa si AFP, informeaza Agerpres.ro. Un necunoscut a deschis focul cu o arma de vanatoare la Kizliar, ranind mortal…

- HTC a incheiat decent un an 2017 care nu se anunta prea reusit pentru compania din Taiwan. Dupa succesul partial al lui U11, o lovitura mai mare de imagine a fost colaborarea cu Google in ceea ce riveste realizarea terminalelor Pixel 2 si Pixel 2 XL, parteneriat care s-a lasat si cu achizitia a 50%…

- La inceput de an, Liviu Teodorescu are cu ce sa se mandreasca. In 2017, a doborat multe recorduri: a intrat in top 5 cele mai vizualizate videoclipuri muzicale de pe Youtube, cu ,,Fanele”, conform datelor Google, și cu ,,Obsesie”, conform MediaForest, a fost printre primii trei cei mai difuzați artiști…

- YouTube nu a descoperit nicio proba privind o posibila interferenta a Rusiei in referendumul asupra Brexitului in 2016, a declarat joi un director executiv al companiei, vorbind intr-o reuniune a unei comisii parlamentare britanice care ancheteaza cu privire la 'stirile false' ('fake news'), relateaza…

- Platforma online YouTube, detinuta de Google, va semnala utilizatorilor sai daca reclamele difuzate provin din surse media finantate de un stat, in incercarea de a raspunde criticilor care i se aduc privind gestionarea continuturilor video,...

- Un barbat a fost retinut dupa ce cateva persoane au fost ranite dupa ce individul ar fi deschis focul dintr-un autoturism in orasul Macerata, centrul Italiei, a informat politia sambata, relateaza dpa.

- ​California a dat autorizatie unui mare numar de companii pentru a testa masinile autonome pe drumurile publice, iar anul trecut Waymo, divizie a Google, a "bifat" peste 500.000 km, mult peste toti ceilalti. Datele includ si numarul de dati in care soferii au fost nevoiti sa intervina, iar aici tot…

- Google adauga tastaturii Gboard pentru Android si iOS o functie care va fi cu siguranta apreciata de cei obisnuiti sa-si „coloreze” discutiile folosind gif-uri animate. Pus intr-o locatie usor vizibila, noul buton selfie GIF permite crearea si trimiterea rapida de GIF-uri animate, folosind camera frontala…

- Gigantul american Amazon va deschide luni primul magazin al viitorului, Amazon Go, care vine fara cozi și fara personal. Acesta se afla in Seattle, orașul de baștina al Amazon, unde grupul are peste 40.000 de angajați. Conceptul Amazon Go era deja in test inca de la sfarșitul anului 2016. Cum funcționeaza…

- Facebook a anunțat ca investigheaza propaganda serviciilor secrete ruse in cadrul campaniei pentru referendumul pentru Brexit, derulat in Marea Britanie in vara anului 2016, scrie Reuters . Mai mulți parlamentari britanici s-au plans ca Facebook face foarte puține in vederea cercetarii dovezilor care…

- Unul din principalele atuuri ale platformei Android este flexibilitatea oferita in ce priveste personalizarea interfetei, mai toti producatorii de telefoane cu Android alegand sa personalizeze designul de referinta oferit de Google. Inevitabil, o parte dintre utilizatori nu sunt multumiti de schimbarile…

- Germania a adoptat unele dintre cele mai drastice reglementari, obligand platforme online precum Facebook, Twitter si YouTube sa filtreze cu seriozitate continutul postat de utilizatori, in caz contrar riscand amenzi de pana la 50 de milioane de euro, informeaza The Wall Street Journal.

- Germania a aprobat una dintre cele mai controversate legi, care tinteste platforme precum Facebook, Twitter si Youtube, fortandu-le sa verifice continutul rulat in propriile retele, potrivit Wall Street Journal. Incepand cu data de 1 ianuarie, companiile hi-tech pot primi amenzi de pana…

- Jeff Bezos a devenit cel mai bogat om din istorie, iar averea fondatorului Amazon a trecut de 105 miliarde de dolari, potrivit calculelor Bloomberg . Nicio alta persoana nu a avut vreodata o avere așa de mare. Bezos l-a depașit pe Bill Gates, cofondator al Microsoft, care a deținut acest titlu vreme…

- Cel putin 18 persoane au fost ucise si zeci mai mult ranite, intr o explozie din orasul Idlib din nord vestul Siriei, informeaza Reuters. Observatorul sirian pentru drepturile omului a declarat ca explozia a vizat sediul unei fractiuni rebelice minore din Idlib. Ambulantele si echipele de salvare s…