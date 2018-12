Stiri pe aceeasi tema

- Completurile de 5 judecatori de la instanța suprema care vor intra in ședințele de judecata programate in decembrie vor amana toate cauzele pentru luna ianuarie, a anunțat Inalta Curte de Casație și Justiție. Decizia a fost luata in condițiile in care Curtea de Apel Bucuresti a suspendat hotararea instanței…

- Curtea de Apel Bucuresti (CAB) i-a dat vineri castig de cauza lui Liviu Dragnea in privinta plangerii pe care acesta a facut-o impotriva modului in care Inalta Curte de Casatie si Justitie a stabilit componenta completurilor de 5 judecatori. Astfel, CAB a admis cererea liderului PSD si a suspendat hotararea…

- SENTINTA…Condamnata initial, de Tribunalul Vaslui, la 6 luni de inchisoare, huseanca Tanica Cretu primeste o lovitura dura din partea magistratilor Curtii de Apel Iasi. Trimisa in judecata pentru fapte de coruptie, huseanca a mai primit un plus de pedeapsa de un an fata de sentinta initiala. Mai mult,…

- Curtea de Apel Bucuresti a amanat, vineri, procesul in care liderul PSD Liviu Dragnea a solicitat anularea Hotararii Colegiului de conducere al ICCJ prin care aplicarea prevederilor noii Legi de organizare judiciara privind completurile de 5 judecatori este amanata pentru 1 ianuarie 2019. Noul termen…

- Judecatorii Curții de Apel București au amanat primul termen din dosarul in care Liviu Dragnea a dat in judecata ICCJ privind componența completelor de 5 judecatori.Urmatorul termen va avea loc pe 23 noiembrie. Actiunea presedintelui PSD a fost inregistrata la Curtea de Apel Bucuresti…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, joi seara, ca nu exclude posibilitatea ca liderul PSD, Liviu Dragnea, sa fie achitat in dosarul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Teleorman, fiind vorba despre un apel la completul de cinci…

- Femeia din Dolj care și-a omorat baiețelul de trei ani pentru ca era „diavolul” nu va face nicio zi de inchisoare deoarece nu a avut discernamant in momentul in care a comis crima. Asta susțin medicii legiști de la Institutul „Mina Minovici” care au finalizat expertiza psihiatrica a Irinei Ina Pleșa.…

- Episcopia Devei si Hunedoarei si Manastirea Prislop vor putea folosi, in continuare, pentru o perioada de timp, numele si imaginea parintelui Arsenie Boca pentru comercializarea obiectelor de cult bisericesc, dupa ce au castigat, la Curtea de Apel Bucuresti, apelul