- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, marti, mai multe avertizari cod galben de inundatii pe mai multe rauri din judetele Caras-Severin, Timis, Mehedinti, Gorj, Dolj, Valcea, Arges si Olt, avertizarile fiind valabile pana joi, 31 ianuarie.

- Hidrologii au emis un cod galben de inundații pe rauri din șase județe, unde ar putea fi depașite cotele de atenție. Atenționarea este valabila incepand de joi seara, pana sambata, la ora 12. Mai multe bazine hidrografice din judetele Mehedinti, Dolj, Gorj, Valcea, Arges si Olt intra incepand de joi…

- Debitul Dunarii, pe sectorul de intrare in tara, la Bazias, va fi in scadere in umatoarele zile, pana la valoarea de 3.900 mc/s, cu mult sub mediile multianuale ale lunilor ianuarie si februarie, arata prognoza hidrologica publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA).

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana duminica dimineata in...

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, vineri, o avertizare Cod galben de inundatii si posibile depasiri ale Cotelor de atentie, valabila pana duminica dimineata in sapte bazine hidrografice din Oltenia, Banat si Muntenia, informeaza...

- Debitul fluviului Dunarea se va situa sub media multianuala a lunii ianuarie in perioada urmatoare, cu o cota de 4.200 mc/s, in timp ce pe rauri formatiunile de gheata existente sunt in extindere in majoritatea bazinelor hidrografice, arata prognoza hidrologica publicata de Institutul National de Hidrologie…

- Debitul fluviului Dunarea, la intrarea in tara, va fi in scadere in urmatoarea saptamana, pana la valoarea de 4.100 mc/secunda, sub media multianuala a lunii ianuarie (4.950 mc/secunda), reiese din prognoza publicata de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) valabila pana…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, luni, atentionare Cod portocaliu de inundatii, valabila pana la ora 22:00, pe raul Sebis, pe raza judetului Arad, relateaza Agerpres.Conform hidrologilor, in urmatoarele sapte ore, se vor produse scurgeri importante…