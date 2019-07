Stiri pe aceeasi tema

- Ambasadorul britanic la Washington Kim Darroch și-a dat demisia. Gestul sau vine dupa ce presa britanica a publicat mai multe telegrame in care il catalogheaza pe Donald Trump drept „incompetent și instabil”, relateaza BBC News. Intr-un telegrama diplomatica trimisa la Londra, Kim Darroch a afirmat…

- Presedintele american Donald Trump l-a atacat din nou pe ambasadorul Marii Britanii la Washington, pe care l-a numit „foarte prost”. De asemenea, Trump a criticat-o pe Theresa May, pe care a acuzat-o de un „esec" in negocierile pentru Brexit, intr-o serie de postari pe Twitter.

- „Neastamparatul ambasador pe care Marea Britanie l-a impus Statelor Unite nu este o persoana de care suntem incantati, este un tip foarte prost. Ar trebui sa vorbeasca cu tara lui si cu premierul May despre negocierile esuate privind Brexitul si nu sa fie suparat pe criticile mele privind gestionarea…

- Presedintele american Donald Trump a spus marti, despre ambasadorul britanic la Washington, ca este un "tip foarte prost", reiterandu-si atacurile impotriva prim-ministrului Theresa May si afirmand ca negocierile pentru Brexit au fost un "dezastru", relateaza AFP. Relatiile intre SUA si Marea Britanie…

- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca liderii Uniunii Europene sunt ingrijorați de situația din Iran, dupa ce președintele american Donald Trump a aprobat o serie de atacuri asupra Iranului, care au fost ulterior anulate, conform MEDIAFAX.„Suntem ingrijorați de situația din…

- Situația politica tensionata din țara a fost discutata astazi de președintele Igor Dodon cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Chișinau, Dereck J. Hogan, noteaza Noi.md. Cei doi oficiali s--au pronunțat pentru stabilitate și au confirmat interesul pentru aprofundarea cooperarii in toate domeniile…

- China a apreciat joi ca razboiul comercial bilateral lansat de presedintele american Donald Trump cu taxe vamale punitive si sanctiuni vizand intreprinderile sale constituie ''terorism economic'', relateaza AFP preluat de agerpres.Vezi și: Situația EXCEPȚIONALA in Israel - Parlamentul voteaza…

- Grupul Bilderberg, care mobilizeaza in fiecare an in deplina discretie personalitati politice si economice europene si nord-americane, se va reuni incepand de joi in orasul elvetian Montreux pentru a discuta in special despre situatia din Europa si despre schimbarile climatice, relateaza AFP. Printre…