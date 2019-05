Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o ambarcatiune in care erau turisti romani si germani s-a rasturnat in Fluviul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie si oficiali locali. O ambarcatiune pneumatica in care erau…

- Trei persoane au murit, iar un copil este dat disparut dupa ce o ambarcatiune de mici dimensiuni, in care se aflau si romani, s-a rasturnat in Raul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania, potrivit AP.

- Cel putin trei persoane, intre care o fetița de șase ani, au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o ambarcatiune in care erau turisti romani si germani s-a rasturnat in Fluviul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania, afirma surse din cadrul serviciilor de interventie si oficiali locali.

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele sunt disparute dupa ce o ambarcatiune în care erau turisti români si germani s-a rasturnat în Râul Rin, la frontiera dintre Franta si Germania.

- Alegerile europarlamentare au adus rezultate dezamagitoare partidelor aflate la guvernare in Franta si Germania, considerate cele doua motoare ale Europei, spre deosebire de premierul spaniol Pedro Sanchez, a...

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a declarat luni, la Calarasi, ca subventiile acordate de UE fermierilor romani ar trebui sa fie la nivelul celor practicate in alte tari europene, precum Franta si Germania, potrivit agerpres.ro.Citește și: PSD reacționeaza dupa farsa cu bancnotele aruncate…

- Companiile americane fac în continuare front comun în spatele Boeing, în ciuda cascadei de imobilizari la sol a aeronavelor 737 MAX, dar panica începe sa câștige teren în rândul personalului navigant și al pasagerilor, un mare numar refuzând sa se îmbarce…

- Christal-nabor a inceput sa recruteze specialisti romani care sa lucreze pentru clientii din Slovacia, Franta, Germania si Austria The post O firma recruteaza meseriasi romani: salariile oferite ajung la 2.600 de euro net/ luna appeared first on Renasterea banateana .