- O persoana a sunat, marți seara, la 112 și a amenințat ca are o bomba, in trenul care circula pe ruta Timișoara – Iași. Trenul a fost oprit in localitatea Vama din județul Suceava, iar calatorii au fost evacuați. Barbatul a spus ca va detona dispozitivul exploziv daca nu primește o suma de bani.Prefectul…

- Alerta cu bomba in trenul de pe cursa Moscova-Chisinau. Aproximativ 70 de pasageri au fost evacuati, dupa ce un necunoscut a anuntat telefonic ca in unul dintre vagoanele garniturii se afla un explozibil.Inicidentul a avut loc in jurul orei 17.

- Evenimentul a avut scopul de a conecta zeci de experți și reprezentanți din 15 orașe europene implicate în programele Capitala Europeana a Tineretului și Capitala Tineretului din România, au adus în discuție rolul tinerilor în dezvoltarea urbana (Torino, Braga, Cascais, Ganja,…

- Trenul Interregio operat de CFR Calatori pe ruta Iași – Timișoara e blocat de la ora 10.30 in stația Iacobeni din Suceava. Garnitura a ramas „lipita” in zona, dupa ce un camion care transporta clei s-a rasturnat pe calea ferata și a blocat traficul.UPDATE. Circulația feroviara intre Iași și Timișoara…

- La sediile BT din Cluj-Napoca, Bucuresti, Iasi, Suceava, Botosani si Timisoara – în total, 150 de sucursale si agenții - se pot efectua de acum înainte urmatoarele operațiuni cu numerar în lei moldovenesti: schimb valutar la casa de schimb, retrageri si depuneri de…

- Pilotul baimarean Sorin Bochis, ranit grav in accidentul aviatic care a avut loc in 4 august, din Suceava și se afla in continuare in coma post-traumatism cerebral sever, insa a fost transportat, cu un elicopter SMURD, de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași la Spitalul Clinic Județean de Urgența…

- Pilotul Sorin Bochis, ranit in accidentul aviatic din Fratautii Vechi, judetul Suceava, s-a agravat, iar acesta a fost transportat la Timișoara cu ajutorul elicopterului SMURD, la cererea familiei. Șeful UPU-SMURD Iași, prof.univ.dr. Diana Cimpoeșu, a declarat, vineri dimineața, ca pilotul este in continuare…