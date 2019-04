ULTIMA ORĂ Alegeri în Israel: Gantz, în fața lui Netanyahu (exit poll) Partidul albastru-alb al lui Gantz ar câștiga 37 de locuri din totalul de 120 de locuri fața de doar 33 ale partidului premierului Benjamin Netanyahu, potrivit sondajelor efectuate la ieșirea de la urne, la alegerile parlamentare din Israel, scrie AFP. Pentru formarea unei majoritați este nevoie de 61 de locuri, iar Netanyahu pare favorit pentru formarea noului guvern datorita alianțelor cu partidele de dreapta.

Rezultatele nu vor fi decât debutul unor lungi negocieri pentru construirea unei coaliții de guvernare. Potrivit ultimelor sondaje, premierul pare în poziția favorita… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile electorale au pregatit 10.720 de centre de votare din toata tara si inca 96 pentru ambasadele si consulatele statului evreu din strainatate. Sunt 6,3 milioane de votanti eligibili in Israel, potrivit comisiei electorale a tarii. Peste 40 de partide politice candideaza pentru…

- Benny Gantz, principalul rival al premierului israelian Benjamin Netanyahu la alegerile legislative de marți, a întrerupt cursul unei zile decisive pentru a veni în ajutorul unui motociclist victima a unui accident de circulație, potrivit presei israeliene, preluata de AFP.Pe asfaltul…

- Marti, cei circa 6 milioane de electori ai Israelului vor vota in alegeri generale anticipate pentru cele 120 de locuri in Knesset, in alegeri cu relevanta majora pentru Israel dar in primul rand pentru premierul Benjamin Netanyahu.

- La actualul scrutin se prezinta circa 41 de liste sau partide. Mandatul deputatilor dureaza, teoretic, patru ani, dar alegerile anticipate sunt frecvente in Israel. France Presse explica, in linii mari, cum functioneaza sistemul electoral din aceasta tara Scrutin proportional, mai…

- Israelienii sunt așteptați, marți, la urne pentru a-și alege parlamentarii și respectiv viitorul premier. Benjamin Netanyahu, actualul prim-ministru, incearca sa obțina un nou mandat, dar cursa este mai stransa ca niciodata. Libertatea va prezinta principalele lucruri pe care trebuie sa le știți despre…

- Peste zece milioane de israelieni sunt chemați marți sa voteze la alegerlie parlamentare din Israel, un scrutin cu rezultat incert pentru premierul Benjamin Netanyahu, care vizeaza al cincilea mandat, scrie AFP.Iata mai jos posibilele scenarii realizate de agenția internaționala de presa.Likud…

- Likud, partidul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu, l-a acuzat miercuri de "coruptie" pe principalul sau rival, Benny Gantz, la mai putin de doua saptamani pana la alegerile legislative din 9 aprilie, relateaza France Presse. "Likud ii cere procurorului de stat sa deschida imediat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a denuntat joi perspectiva de a fi inculpat pentru coruptie, calificand-o drept o ''vanatoare de vrajitoare'' si un plan al adversarilor sai de a inlatura de la putere guvernul sau de dreapta, informeaza AFP si dpa. Netanyahu a declarat ca este…