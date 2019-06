Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Dragnea (56 de ani), omul din fruntea PSD și președintele Camerei Deputaților, a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Sentința este una definitiva! UPDATE 17:20 Liviu Dragnea a ajuns la Penitenciarul Rahova. Pentru…

- Procesul in dosarul angajarilor fictive la Protecția Copilului Teleorman a ajuns la final. Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de inchisoare. ACTUALIZARE 15.12 Liderul PSD Liviu Dragnea se poate prezenta la orice sectie de politie pentru a fi transportat in arest ori poate fi ridicat…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat, luni, pe liderul PSD, Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Instanta suprema a mentinut in cazul lui Liviu Dragnea pedeapsa aplicata de…

- Sorin Oprescu, fostul primar general al Capitalei, a fost condamnat, luni, la patru ani si patru luni de inchisoare cu executare, de Tribunalul Bucuresti, in dosarul in care era acuzat de patru fapte, pentru una dintre ele fiind insa achitat. Sentinta nu este definitiva.

- Sentința definitiva pentru tanarul din Alba Iulia condamnat pentru CRIMA ȘI TENTATIVA DE EVADARE: 25 de ani, 8 luni și 20 de zile de inchisoare Tanarul din Alba Iulia condamnat pentru uciderea unei prostituate, va sta, in final, aproape 26 de ani dupa gratii. Curtea de Apel Alba Iulia a pronunțat joi,…

- Fostul deputat Cristian Boureanu a fost condamnat definitiv joi de Curtea de Apel Bucuresti la un an si noua luni de inchisoare cu suspendare pentru savarsirea infractiunii de ultraj, in dosarul in care este acuzat ca a lovit un politist rutier. Pedeapsa maxima pe care o risca fostul parlamentar este…

- INFORMARE DE PRESA Joi, 25 aprilie 2019, in jurul orei 13,15, s-a constat ca detinutul Constantin Ionuț Razvan, in varsta de 25 ani, condamnat definitiv la 5 ani de inchisoare pentru savarsirea infracțiunii de talharie calificata, fara antecedente penale, a parasit punctul de lucru exterior de pe raza…

- „Respinge, ca inadmisibila, cererea de repunere in termenul de declarare a contestatiei in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian. Respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de contestatorul condamnat Severin Adrian impotriva deciziei penale nr. 187 din 16 noiembrie…