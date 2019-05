Stiri pe aceeasi tema

- Traficul rutier este blocat pe DN 72, in localitatea Mija, judetul Dambovita, in urma coliziunii frontale dintre un autoturism si o cisterna fara incarcatura. Cauza ar fi, potrivit oamenilor legii, o patrundere pe contrasens.

- Sambata dupa-masa, in jurul orei 13, un biciclist a fost grav accidentat pe o sosea din vestul tarii. The post Biciclist accidentat grav, dupa ce a fost lovit de o mașina. Sofer ramas inconstient, trafic blocat appeared first on Renasterea banateana .

- Cetatenii care au tranzitat duminica orasul Targoviste sau care ar fi vrut sa intre pe anumite strazi ar fi trebuit sa stie o parola, conform unui comunicat al IPJ Dambovita. Masura a fost luata, potrivit politistilor, pentru a facilita accesul masinilor in zona unde avea loc un miting electoral.

- Trei persoane au fost ranite, marti dupa-amiaza, dupa ce o masina de gunoi, careia i s-a defectat sistemul de franare, a lovit un autoturism care circula regulamentar, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Potrivit sursei citate, accidentul a avut loc…

- Ieri, in jurul orei 18.45, s-a petrecut un accident straniu la Ploiești, in giratoriul de pe Bulevardul Republicii, de la Caraiman. Tramvaiul s-a ciocnit cu un autoturism. Cu tambalaul de rigoare, cu multa lume afectata – calatori coborand speriați.

- O soferita in varsta de 24 de ani si un barbat de 31 de ani, pasager, au scapat cu viata dupa ce au fost loviti in plin de o locomotiva. Accidentul a avut loc, luni, 11 martie, la iesire din orasul Pucioasa catre Drumul National 71, care leaga Targoviste de Sinaia.

- Locomotiva unui tren a intrat in coliziune cu un autoturism, luni, la Pucioasa, si doua persoane au fost ranite, informeaza IPJ Dambovita, scrie Agerpres. ''Coliziune intre locomotiva unui tren si un autovehicul. Doua persoane ranite, transportate la spitalul din Pucioasa. Cauza probabila: neacordare…

- Un accident rutier s-a petrecut vineri dupa-amiaza pe Valea Oltului, in localitatea Bujoreni, invecinata cu municipiul Ramnicu Valcea. O masina care se afla in trafic s-a ciocnit cu un autoturism cazut de pe o platforma auto aflata in miscare. In vehicul erau doua femei si doi copii.