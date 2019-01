ULTIMA ORA: Accident feroviar in zona Docaneasa! IMPACT… In aceasta dimineata, in jurul orelor 11,00, la trecerea de nivel cu calea ferata din comuna Vinderei, la limita cu judetul Galati (Docaneasa, Vaslui – Lungesti, Galati) a avut loc un accident feroviar. A fost implicat un utilaj de incarcat zapada, ce apartine primariei vinderei, care a fost acrosata de locomotiva trenului Regio, care [...] Citeste articolul mai departe pe vrn.ro…

Sursa articol: vrn.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doua trenuri Regio care se deplasau spre Severin si Craiova au ramas vineri dimineata blocate in trafic. Ambele locomotivele s-au defectat, in urma conditiilor meteo nefavorabile. Calatorii asteapta sa fie ajutati. Doua locomotive au plecat din Craiova pentru a tracta trenurile.

- ANM a actualizat informarea meteorologica, fiind anuntate ninsori in mai multe zone ale tarii, pana maine, la ora 12.00. De asemenea, din aceasta seara, de la ora 22.00, va intra in vigoare un cod galben pentru judetele Buzau, Vrancea, Galați, Vaslui, Bacau, Neamț și Iași, valabil pana maine, la…

- Accident feroviar in vestul țarii. Un autoturism a fost izbit de trenul Regio care circula pe ruta Brad – Arad. Incidentul a avut loc la ieșire din localitatea Zimandu Nou, spre Santana, pe DJ791. In urma coliziunii a rezultat o victima, fiind preluata de echipajele medicale in stare conștienta. La…

- Atentie, meteorologii anunta “precipitatii mixte, care local vor depune polei”, in mai multe judete din zona Moldovei! Mesajul de la Administratia Nationala de Meteorologie, concretizat intr-o atentionare tip nowcasting COD GALBEN, este valabil pentru zona joasa a judetelor Bacau si Vrancea, precum…

- 45 de liceeni și profesorii care ii pregatesc au urcat pe podiumul concursului de chimie și protecția mediului “Academician Cristofor Simionescu” organizat de Facultatea de Inginerie și Protecția Mediului din cadrul Universitații Tehnice “Gheorghe Asachi” Iași. Competiția, adresata liceenilor de la…

- 13 judete, majoritatea din Moldova și Muntenia, se afla miercuri dimineața sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).Pana la ora 8.30, pentru Suceava, Bacau, Neamt, Iasi, Vaslui, Vrancea, Neamt și Galati sunt…

- Evenimentul de circulatie s-a produs joi seara la intersectia strazilor Argesului si Oltului, o zona in care incidentele de trafic sunt foarte frecvente din cauza vitezei, neatentie, dar si a semnalizarii rutiere necorespunzatoare.

- Cel putin sapte persoane au fost ranite, trei fiind incarcerate, dupa ce un TIR si doua autoturisme s-au ciocnit, luni, in judetul Vaslui, pe un drum judetean. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, conform news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului Judetean pentru Situatii…