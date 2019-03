Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 450 de suporteri 150 ai echipei Dinamo si 300 ai echipei Steaua au fost condusi la sediul Politiei si al Jandarmeriei dupa incidentele petrecute la meciul de handbal masculin din semifinalele Cupei Romaniei la handbal masculin, desfasurat la Focsani, informeaza un comunicat al Jandarmeriei,…

- S-au stabilit cele patru formatii care vor lupta pentru Cupa Romaniei la handbal masculin, anul viitor. SCM Politehnica Timisoara s-a impus impotriva celor de la CS Minaur Baia Mare, in deplasare, scor 28-26, CSM Focsani a castigat, tot in deplasare, duelul cu CSU Craiova, scor 34-23, iar CSA Steaua…