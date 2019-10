Ultima operatie a papusii umane Ken! Vrea dantura perfecta! Ultima operatie a papusii umane Ken! Vrea dantura perfecta! Rodrigo Alves, cunoscut in lumea intreaga drept papusa umana Ken, nu se poate opri din operatii estetice. Mai nou, isi doreste o dantura perfecta si a inceput deja sa faca procedurile care il vor ajuta sa aiba dinti mai albi ca portelanul. Papusa umana Ken a calatorit tocmai in Turcia pentru a face tratamentele necesare danturii dorite si s-a ales cu un set de dinti nou-nouti. In varsta de 36 de ani, Rodrigo Alves a postat pe contul sau oficial de Instagram fotografii si filmulete cu intreaga interventie de schimbare a dintilor, marturisind… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

- Cenk Șahin (25 de ani, mijlocaș) a fost dat afara de clubul sau, St. Pauli (liga a doua din Germania), dupa ce acesta a postat un mesaj pe Instagram in care saluta intrarea armatei Turciei in Siria. „Dupa numeroase discuții cu fanii, membrii și prietenii ale caror radacini se afla in Turcia, ne-a devenit…

- Directorul liceului ”Jean Louis Calderon” din Timisoara spune ca regreta gestul facut din instinct. Intreaga scena a fost filmata si publicata pe retelele de socializare. ”Directorul Liceului Calderon din Timișoara se crede jandarm și disperseaza elevii care fumeaza cam așa”, este comentariul care…

- Catalin Botezatu se recupereaza in prezent dupa operația suferita la colon și a fost nevoit sa-și intrerupa activitatea profesionala pentru o perioada de timp considerabila. Catalin Botezatu juriza impreuna cu Raluca Badulescu rubrica de moda din cadrul emisiunii „Teo Show”, unde nu a mai aparut in…

- Vica Blochina l-a trimis pe Edan in vacanța cu Alex Pițurca și cu iubita lui. Cei trei se relaxeaza in Turcia, iar Cristina Ich a publicat un filmuleț cu imagini din vacanța. Cristina a postat filmulete pe Instagram, din vacanta lor la Bodrum, Turcia, in care apare si Edan, alaturi de alti doi copii.…

- Ei sunt medicii care au facut o operație in premiera la Spitalul Județean Argeș. Este vorba despre echipa formata din medicii: Casiana Costea – neurolog (UMF ”Carol Davila” București, ), Tudor Ionescu – UPU (UMF ”Victor Babeș” Timișoara, 35 de ani) și Silvia Glica – CT (UMF ”Carol Davila” București,…

- Operație in premiera la Spitalul Județean Argeș! Barbat salvat de la moarte. Marți seara, un pacient in varsta de 46 de ani a fost adus la Spitalul Județean Argeș unde a fost diagnosticat cu accident vascular cerebral (AVC, DZ și HTA). Viața pacientului a fost salvata prin aplicarea procedurilor noului…