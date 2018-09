Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a sugerat Guvernului spaniol sa construiasca un zid in Sahara pentru o opri migratia, masura pe care a promovat-o si in campania sa electorala, propunand construirea unui "zid mare si frumos" de-a lungul granitei dintre SUA si Mexic, scrie The Guardian.

