- Ultima descoperire facuta de cercetatori da fiori americanilor. O „fantana” subterana cu magma a fost descoperita sub supervulcanul Yellowstone. Cei care au analizat situația au afirmat ca exista temeri reale ca poate urma o eruptie majora.

- O ''fantana'' subterana cu magma a fost descoperita sub supervulcanul Yellowstone, fapt ce provoaca temeri privind o eruptie majora. Cercetatorii au descoperit o regiune cu cenusa vulcanica sub vulcan ce s-ar putea extinde pana in Mexic....

- Fasolea este bogata in fier, vitamina B, potasiu, seleniu, magneziu si chiar calciu, scrie realitatea.net.Aceasta leguma este un supliment natural energetic, fiind indicat mai ales femeilor deoarece conține foarte puțina grasime și colesterol deloc.

- Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Topul celor mai 50 de violente orașe ale lumii. Sudul și Centrul Americii domineaza lista cu cele mai violente orașe de pe pamant, SUA și Africa de Sud aparand și ele in top. Los Cabos, in Mexic, a fost numit cel mai violent oraș din lume, potrivit unui nou raport.

- Mucenici muntenesti, ingrediente: Pentru aluat 500 g faina 200 ml apa 1/2 lingurita sarePentru fiert 2-3 litri apa zahar dupa gustPentru servit 300 g nuca macinata esenta de rom coaja rasa a unei portocale coaja rasa a unei lamai…

- Sunt multe lucruri pe care inca nu le știm despre lumea in care traim. Totuși, chiar daca mai exista insule pe care se crede ca inca nu a calcat nimeni și chiar daca adancurile oceanelor ascund taine pe care nici macar nu ni le putem imagina, macar aveam o idee foarte clara despre teritoriile cartografiate…

- Kristina Mladenovici (24 de ani, 14 WTA) a promovat turneul de la Acapulco alaturi de iubitul ei, Dominic Thiem (24 de ani, 6 ATP). Mladenovic, favorita numarul 2 a turneului din Mexic, se distreaza in Mexic. Și-a facut timp pentru cateva jonglerii alaturi de prietenul ei, austriacul Dominic Thiem. …

- Ion Marin, 62 de ani, e o fosta glorie dinamovista. A castigat alaturi de echipa din "Stefan cel Mare" zece trofee, dintre care sapte sunt titluri de campion, ca jucator, antrenor principal sau secund. Cel cunoscut de catre fani drept "Sapaliga" a trecut prin momente de cumpana in ultimele…

- Omul de afaceri american contruieste un ceas urias in desert. Fondatorul companiei Amazon, cea mai mare firma de comert online din lume, vrea ca mecanismul sa functioneze 10.000 de ani, fara nici cea mai mica...

- Doi antreprenori romani, Dragos Catalinoiu Gociman si Gabriel Iliescu, lanseaza cu ocazia Targului de Turism al Romaniei prima platforma de prezentare, rezervare si vanzare a unei destinatii turistice din Romania.

- FCSB a ajuns astazi la Roma pentru returul din Europa League cu Lazio, in avion fiind prezenți și Cristian Balgradean, ultima achiziție, și Mihai Pintilii, suspendat pentru cumul de cartonașe galbene. Returul Lazio - FCSB se joaca joi, de la 20:00, și poate fi urmarit in format liveTEXT cu video și…

- Intr-o lume obsedata de frumusețe, in care perfecțiunea fizica se obține cu bani grei și mult efort, la agenția Ugly Models din Londra dictonul pare a fi cu cat mai neobișnuit, cu atat mai avantajat.

- Macaraua, devenita "simbol" al zonei peninsulare din Portul Tomis, este demontata in aceste momente. Macaraua a fost lasata in paragina pe santierul abandonat la inceputul anilor 2000.De a lungul timpului, constantenii s au sesizat cu privire la pericolul pe care l ar putea produce macaraua veche si…

- Deși vremea nu a ținut cu indragostiții din Timișoara, acest lucru nu i-a impiedicat sa-și marturiseasca iubirea sub umbrela, in frig, pe un podeț care traverseaza Bega. Cațiva tineri indragostiți și-au dat intalnire pe pasarela pietonala de langa Parcul Botanic din Timișoara, pentru a prinde lacatele…

- Pentru ca si a asumat misiunea de a promova fascinanta istorie a locului, in cadrul proiectului Biblioteca Virtuala Fondul Documentar Online "Dobrogea de ieri si de azi" fondul documentar dobrogea de ieri si de azi.html, ZIUA de Constanta continua si in acest an sa aduca in prim plan marturiile scrise…

- Viorica de la Clejani a dezvaluit reteta cremei cu care reuseste sa triseze timpul si sa aiba un ten perfect. Este o crema facuta in casa, din seu de oaie. Viorica din Clejani, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor vedea sambata, 3 octombrie, de la ora 20.00, la “Te cunosc de undeva!”, alaturi de…

- Un autoturism cu numere de inmatruculare de judetul Iasi a fost abandonata in statia de autobuz de pe bulevardul 1 Decembrie, zona ICIL.Vehiculul marca Dacia Logan are o roata rupta. Autobuzele RATC nu mai pot stationa in aceea zona iar circulatia devine ingreunata. ...

- Gravitatia este una din cele mai mari mistere din stiinta. Cum functioneaza? Desi stim ca exista si putem vedea efectele ei, stiinta intampina greutati in a explica mecanismul exact.

- O femeie din Bangladesh a nascut un bebeluș care arata precum un batran de 80 de ani! Medicii au fost șocați cand l-au vazut pe micuț, pentru a fost prima data cand s-au confruntat cu un asemenea caz.

- SUA au dat, in ultimul secol cel puțin, tonul in privința modei și a trendului in societate. Daca in momentul de fața numarul conservatorilor crește din cauza lipsei de inhibiție, pozele facute in urma cu aproximativ un secol denota o decența de negandit in prezent.

- Ramona, asistenta de la ”Prietenii de la 11”, a petrecut cumpana dintre ani pe malul Nilului, printre faraoni, pe taram egipteap, la RA, zeul-Soare, acasa. A lasat la copt pozele și le-a scos abia acum, cand arheologii au descoperit mormantul lui Ptolemeu al IV-lea, un mare iubitor de frumos. ”Am mers…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- Azi, 1 februarie 2018, la sediul Brigazii 9 Mecanizata ldquo;Marasesti" a avut loc ceremonia de predare primire a comenzii unitatii. Colonelul Florin Marian BARBU a preluat comanda si Drapelul de lupta ale marii unitati, de la generalul de brigada Dorin TOMA, care a fost promovat in cadrul Componentei…

- Patru foarte tineri sportivi legitimați la Addras Taekwondo – CSM Focșani 2007 vor concura, la sfarșitul acestei saptamani, la ”Cupa Europeana a Președintelui pentru copii”, competiție ce va avea loc la Sindelfingen, in Germania. Cei patru sunt Denis Fodolica, copii masculin 7-8 ani,…

- Cercetatorii de la Glen Dash Research Foundation si Ancient Egypt Research Associates (AERA) au studiat structura Marii Piramide din Giza pentru a afla dimensiunile originale. In urma acestor masuratori, au observat ca piramida nu este simetrica,...

- Echipa masculina de baschet Athletic Constanta sustine astazi partida din etapa a doua a fazei semifinale a Ligii 1, intalnind in deplasare CSM Sighet. Meciul incepe la ora 12.30.Ajunsi la Sighetu Marmatiei, baschetbalistii au vizitat si muzeul situat in fosta inchisoare politica din oras, care face…

- Angelique Kerber a plans la conferința de presa, dupa infrangerea din meciul cu Halep. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu…

- Un accident grav de circulație s-a produs pe varianta Dezmir-Vâlcele. ISU Cluj a intervenit cu doua echipe de descarcerare și unul SMURD de terapie intensiva ca urmare a unui accident rutier petrecut pe varianta Dezmir-Vâlcele. Un autoturism…

- Un accident extrem de violent s-a produs miercuri seara, pe soseaua de centura a Clujului. Șoferul unui autoturism s-a izbit de un parapeții de pe marginea drumului, rupându-i, iar unul dintre ei a strapuns bolidul.

- La meciul amical din Antalya cu FK Rostov, Ianis Hagi a fost din nou capitan la FC Viitorul, postura in care se regasea si inainte de a pleca in Italia, la Fiorentina In cele sase partide de verificare disputate pana acum in Turcia, campioana Romaniei a inregistrat o victorie 4 2 cu Luch Vladivostok…

- In urma cu 12 ani, telenovela “Rebelde” facea furori in intreaga lume. Povestilor unor liceeni din Mexic au cucerit inimile a milioane de oameni iar piesele trupei RBD erau ascultate de toti pustanii la vremea aceea

- Frumoasa piatra semipretioasa, chihlimbarul, este adesea asociata cu episodul ADN-ului de dinozaur, din filmul „Jurassic Park”. Insa in trecut (un trecut nu foarte indepartat), piatra galben-rosiatica amintea europenilor, si mai ales rusilor, de Salonul de Chihlimbar – un simbol al prieteniei ruso-prusace…

- Timp de 3 zile, s a desfasurat la Scoala Primara Colibri atelierul de scriere proiecte Erasmus, atelier sustinut de ANPCDEFP, prin doamnele formator Roxana Turcu si Andra Tanase. Au participat cadre didactice de la Scoala gimnaziala Nr 3 Ciprian Porumbescu, Scoala gimnaziala Nr 16 M.I.Dobrogeanu , Scoala…

- Președintele Romaniei Klaus Iohannis este așteptat in luna octombrie la Targu Jiu. Acesta va fi prezent in orașul lui Brancuși pentru a participa la Simpozionul intitulat Valoarea universala excepționala a ansamblului Monumental Calea Eroilor, organizat cu ocazia implinirii a 80 de ani de la inființarea…

- La doar cativa pasi de intinderea miscatoare si albastra, intr o zona cu un peisaj de vis, mai ales in zilele senine, cand Marea Neagra este calma, chiar langa zidul dinspre mare al Catedralei Arhiepiscopale "Sfintii Apostoli Petru si Pavelldquo;, trecatorul va vedea un fragment dintr un cartier antic…

- Un Alfa Romeo Giulia Veloce a intrat pe 1 februarie 2017 in slujba IPJ Ilfov. Zilele trecute am aflat de pe pagina de Facebook Alfa Romeo Romania ca masina isi va incheia in curand misiunea: O decolantam sau o cumparati asa? #GiuliaDePolitie se intoarce acasa de la 1 februarie.

- Profesorul Sorin Craciun de la CSȘ Adjud a fost cu sportivii pe care ii antreneaza, intre 3 și 8 ianuarie, la Slanic Moldova, in pregatire de iarna. ”Nu a fost chiar ce mi-am dorit pentru elevii mei, dar acestea sunt condițiile in aceasta perioada. Mi-aș fi dorit un cantonament cu…

- Start perfect de an pentru Simona Halep, care, sambata, s a impus in turneul de tenis de la Shenzhen China in ambele probe la care a participat, atat la simplu, cat si la dublu feminin In fiecare partida, constanteanca, locul 1 WTA, a avut o adversara pe Katerina Siniakova, din Cehia, a 47 a jucatoare…

- Odata intrați in sediul Primariei, oaspeții care viziteaza Botoșaniul se opresc puțin pentru a-și bucura ochii și sufletele de culorile calde din tablourile expuse pe pereții instituției și care sunt poate un rand din cartea de vizita a municipiului reședința de județ.

- Monumentul Eroilor Regimentului 34 Infanterie, care si au varsat sangele in Primul Razboi Mondial, pare sa nu mai spuna nimic generatiilor de constanteni care nu au habar de ororile si jertfele pe care le a presupus marea conflagratie mondiala.Pe strada Traian, intr un loc putin circulat, pe fundalul…

- In basme, dovleacul se transforma in caleasca Cenusaresei, iar in farfurie, il face imparat pe cel care-l mananca! In Evul Mediu, alchimistii ii acordau si ei puteri „divine”, incercand sa obtina cu ajutorul lui aur in laborator. In popor, „aurul” dovleacului consta mai degraba in faptul ca era mancarea…

- Cum au trecut doi constanteni, Mihai Nenciu si Nicu Rotaru, de la vara ecuatoriala la iarna polara in doar cateva ore de ascensiune pe cel mai inalt munte de pe continentul african, Kilimanjaro. La inceputul anului, trei constanteni lansau un proiect care parea un pic nastrusnic pentru niste oameni…

- Fotbalistul Vlad Neagu, portar la echipa de Liga a 3 a SSC Farul Constanta, a petrecut alaturi de sotia sa, Anamaria, doua saptamani foarte frumoase in Mexic, cu ocazia lunii de miere. Tinerii soti au avut cartierul general la hotelul Nyx, din Cancun, si au vizitat numeroase obiective turistice, ramanand…

- Sute de persoane vin in fiecare seara in Oraselul Copiilor din municipiul Constanta. Aici, pe langa miile de luminite viu colorate, pot fi vazute diverse personaje din desene animate. In continuare, cei care nu au apucat pot face poze cu Mos Craciun ...

- An de an, pe șoselele din Romania par sa circule tot mai multe mașini de lux. Impactul vizual este insa atenuat de staticile care arata ca, in mare parte, acestea sunt cumparate la mana a doua. Conform APIA, vanzarile din clasa F au scazut cu 0,4% in timp ce in zona SUV, modelele cu adevarat de lux…