Stiri pe aceeasi tema

- Rachetele testate vineri dimineata fac parte dintr-un nou sistem dezvoltat de armata nord-coreeana, informeaza sambata agentia de stat KCNA, citata de dpa. Liderul nord-coreean Kim Jong Un, insotit de oficiali de rang inalt, au supravegheat vineri testarea "nou-dezvoltatului sistem de…

- Presedintele american Donald Trump s-a declarat increzator vineri in ceea ce priveste intentiile liderului nord-coreean Kim Jong-Un in pofida unui al treilea test cu racheta efectuat in opt zile de Phenian, relateaza AFP. ''Liderul Kim nu vrea sa ma dezamageasca, Coreea de Nord…

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat asigurari ca rachetele trase sub supervizarea sa sunt noi arme tactice vizand sa adreseze un ”avertisment solemn” Coreei de Sud, din cauza planurilor sale de a efectua exercitii comune cu Statele Unite, relateaza AFP, conform news.ro.Tirurile de joi au…

- Seful de la Casa Alba a trecut limita care marcheaza separarea intre cele doua Corei, in orasul Panmunjom, unde a fost semnat armistitiul in 1953. Niciodata vreun presedinte american nu a mai pus piciorul pe pamantul Coreei de Nord. "Este o zi mare pentru intreaga lume", a declarat Trump.…

- Presedintele SUA Donald Trump a sosit duminica in Zona Demilitarizata (DMZ) dintre cele doua Corei, chiar inainte de o intalnire istorica asteptata cu numarul unu nord-coreean Kim Jong Un, relateaza AFP. Kim a acceptat in ultimul moment o invitatie a presedintelui SUA de a se intalni in…

- ​Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, ca a primit o „scrisoare magnifica” de la liderul nord-coreean Kim Jong Un, pe care l-a întâlnit pentru prima data în urma cu un an, pe 12 iunie 2018, la Singapore, scrie AFP.„Tocmai am primit o scrisoare magnifica…

- 'Ca intotdeauna, speram ca nord-coreenii se vor angaja productiv prin canale diplomatice pentru a ne rezolva preocuparile', a declarat Shanahan in comentarii citate de agentia de presa sud-coreeana Yonhap in timpul unei vizite la Seul. Statele Unite isi mentin angajamentul fata de sanctiunile impuse…

- Președintele sud-coreean Moon Jae-in a declarat joi ca ultimul test de rachete, efectuat de Coreea de Nord, ar putea reprezenta un protest fața de Statele Unite, in urma eșecului de la summitul intre președintele american Donald Trump și liderul nord-coreean Kim Jong-un, relatteaza agenția Reuters,…