Ultima ispravă a jucătoarei de tenis Eugenie Bouchard. A pierdut în calificări la Miami / GALERIE FOTO Ultima isprava a jucatoarei de tenis Eugenie Bouchard. A pierdut in calificari la Miami. Cel mai recent rezultat al sportivei din Canada este o rușine, scor 4-6, 3-6 cu Rebecca Peterson (Suedia). Meciul a avut loc marți seara și s-a terminat dupa o ora, 16 minute și 8 secunde. Vezi galeria foto + 2 + 2 Eugenie Bouchard (24 ani, 114 WTA) a capotat in tentativa de a patrunde pe tabloul principal la turneul californian, dotat cu premii totale de 7.972.535$ și disputat pe hard, in perioada 19 martie – 1 aprilie. Cea care a eliminat-o, Rebecca Peterson, are 22 de ani și ocupa locul 116 in lume. Are,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep va lua parte la concursul de la Miami dupa ce aventura de la Indian Wells s-a terminat in semifinalele competitiei. Liderul mondial stie traseul pe care il va avea de parcurs la acest turneu. Aceasta va intra in concurs in turul doi, acolo unde va avea un adversar destul de facil. Romanca…

- Simona Halep, locul I WTA, a fost invinsa, sambata, cu scorul de 6-3, 6-0, de jucatoarea japoneza Naomi Osaka, locul 44 WTA, in semifinalele turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. UPDATE 09:50 Simona Halep, dupa infrangeerea cu Naomi Osaka: Nu am fost pregatita Simona Halep, locul…

- Simona Halep o va intalni in turul 3 de la Indian Wells pentru prima data pe tanara de 19 ani, din SUA, Caroline Dolehide, 165 WTA. Jucatoarea noatra a vorbit despre viitoarea sa adversara in cadrul emisiunii care poarta numele turneului BNP Paribas Open Podcast. "Nu am jucat niciodata cu ea, deci nu…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu serviciu oscilant si cu multe greseli nefortate. Williams a reusit break-ul in ghemul I, apoi Cirstea a facut rebreak, dar romanca si-a pierdut din nou serviciul. Jucatoarea americana si-a pastrat avantajul de doua ghemuri pana la 5-3,…

- Simona Halep a declarat, dupa debutul cu victorie la Indian Wells, ca se astepta la un meci dificil cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, dar a fost pregatita sa munceasca pe teren si sa lupte pentru a obtine victoria. „Acest turneu este unul special pentru mine, pentru ca l-am castigat…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Marion Bartoli s-a ingrașat la loc. O boala o facuse sa slabeasca 41 de kilograme. Jucatoarea de tenis care s-a retras la puțin timpul dupa ce a cucerit titlul la Wimbledon 2013, a revenit pe teren, la turneul demonstrativ de la New York (SUA). S-a duelat chiar cu Serena Williams, aflata și ea la ora…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, vizeaza castigarea unui bonus de un milion de dolari la Indian Wells, oferit de organizatori pentru castigatoarea ambelor titluri la turneul californian, la simplu si dublu, potrivit site-ului WTA. Halep, care anul acesta si-a…

- Serena Williams: ”Era sa mor dupa ce am nascut”. Serena Williams a vorbit pentru presa britanica despre complicațiile pe care le-a intampinat in timpul nașterii fiice. Jucatoarea de tenis, fosta numar 1 mondial, a dezvaluit ca a suferit mult dupa nașterea micuței Alexis Olympia, in 2016, fiind nevoita…

- De cand va fi din nou Simona Halep numarul 1 in tenis. Deși trece prin momente delicate, din cauza accidentarii de la piciorul drept, romanca de 26 de ani va reveni pe primul loc in clasamentul mondial WTA din 26 februarie! Daneza Caroline Wozniacki a fost invinsa cu scorul de 3-6, 7-6, 7-5 de Petra…

- Simona Halep a revenit in țara dupa ce a abandonat la Doha. Jucatoarea de tenis n-a dat declarații, a informat telekomsport.ro. Simona Halep s-a retras ieri din turneul de la Doha, unde azi ar fi trebuit s-o infrunte in semifinale pe Garbine Muguruza. Sportiva noastra a acuzat dureri atroce cauzate…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4. AGERPRES (editor: Mihai Tenea, editor online: Irina Giurgiu)

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a efectuat vineri seara primul antrenament, de proba, dupa tratamentul care i-a fost aplicat pentru accidentarea de la Australian Open si nu a acuzat niciun fel de durere, a spus medicul care a tratat-o, Stefan Irimia. Acesta a declarat,…

- Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea a declarat dupa primul primul meci din cadrul intalnirii de Fed Cup dintre Romania si Canada, de la Cluj, ca este bucuroasa ca a reusit sa aduca primul punct echipei Romaniei in aceasta competitie. Cirstea a spus despre jocul facut ca nu a fost unul extraordinar,…

- Simona Halep a trecut de bariera celor 20 de milioane de dolari caștigați din tenis și e hotarata sa se implice financiar in ajutorarea copiilor care vor sa practice acest sport. Jucatoarea aflata pe locul 2 in clasamentul WTA a luat aceasta decizie deoarece spera ca Romania sa mai aiba un nou lider…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Wiliams (36 ani) va reveni pe teren la finele acestei saptamani, cu ocazia intalnirii dintre echipele Statelor Unite si Olandei din Fed Cup, care va avea loc la Asherville, prima competitie oficiala pe care fostul lider al clasamentului WTA o va disputa dupa mai…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Cluj ca urmeaza un tratament pentru piciorul accidentat si ca vineri sau sambata va sti mai mult despre evolutia acestuia. Ea si-a exprimat inca o data regretul de a nu putea juca pentru echipa Romaniei in Fed Cup,…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul Avram Iancu din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend, conform Agerpres.ro. Jucatoarea…

- Sala Polivalenta din Cluj este cea mai potrivita locatie pentru desfasurarea unui meci de Fed Cup considera jucatoarea de tenis Simona Halep, care a sosit miercuri seara pe aeroportul "Avram Iancu" din Cluj, pentru a sustine echipa Romaniei in meciurile din acest weekend. Intrebata de…

- Gica Hagi a vandut un Liga 1 un fotbalist pe care-l voia și Gigi Becali la FCSB. Surpriza zilei pe piața transferurilor. Gica Hagi ramane activ in acesat mercato. Dupa ce l-a achiziționat pe Florescu, de la divizionara secunda CS Mioveni , „Regele” a mutat și la capitolul plecari. A renunțat la Razvan…

- Ana Bogdan (86 WTA) va fi a patra jucatoare din lotul Romaniei de Cupa Federatiei la intalnirea cu Canada, de la Cluj, in cazul in care Simona Halep va declara forfait pentru meciurile de la finalul acestei sapatmani, au declarat, ieri, surse din cadrul FR Tenis. Simona Halep nu este refacuta dupa…

- Simona Halep de trei ori finalista de Grand Slam si fost numar 1 WTA, a adunat peste 20 de milioane de euro din tenis, pana la 26 de ani. Sportiva a investit o parte din bani in afaceri in domeniul hotelier si al restaurantelor, dar si in cateva proprietati. Simona Halep, locul 11 in topul…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- Simona Halep a fost invinsa de daneza Caroline Wozniacki, scor 6-7 (2), 6-3, 4-6, sambata, in finala turneului de Grand Slam de la Melbourne. Vizibil afectata de problemele fizice, Simona Halep a luptat exemplar pentru fiecare minge si a tinut o tara intreaga cu sufletul la gura. Din pacate, nici din…

- Simona Halep a fost internata pentru deshidratare dupa finala jucata ieri la Australian Open, dar a fost externata în aceasta dimineața, informeaza ESPN Tenis. Publicația spaniola anunța ca Simona a fost internata sâmbata seara și externata patru ore mai târziu. Alaturi de…

- Jucatoarea americana de tenis Serena Williams, fosta numarul 1 mondial, a afirmat, sambata, intr-un mesaj postat pe contul personal de Twitter, ca este fericita si mandra de prietena ei, Caroline Wozniacki, cea care a castigat finala de la Australian Open in fata Simonei Halep. "Am avut…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga. ''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, joi, ca poate a treia sa finala de Mare Slem, pe care o va juca sambata la Australian Open, va fi cu noroc. "Ma simt extraordinar. Ma simt bine dupa ce s-a intamplat. Voi juca o noua finala. E a treia (de Mare Slem,…

- Cați bani caștiga Halep daca o invinge pe Wozniacki in finala Australian Open 2018. Romanca de 26 de ani, liderul WTA, a trecut in semifinale de Angie Kerber, 6-3, 4-6, 9-7 , și s-a calificat in finala de sambata cu daneza Caroline Wozniacki . Pentru calificarea in finala de simplu, Halep s-a ales cu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in semifinale laAustralian Open, dupa ce a trecut de Karolina Pliskova, locul 6 WTA, scor 6-3, 6-2. Este cea mai buna performanța din cariera la Antipozi! Simona Halep este prima romanca ce ajunge in semifinale la Australian Open. Jucatoarea noastra, lider mondial…

- Simona Halep, prima imagine și prima declarație de dupa minunea din turul 3. Imediat dupa joc, și-a oblojit ranile. „Cu siguranța a fost un meci foarte greu și foarte lung. Nu am mai jucat un set așa lung. Am caștigat cu inima. Sunt aproape moarta, dar a fost frumos. Sunt foarte fericita ca am caștigat.…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a trecut fara probleme de Eugenie Bouchard, calificandu-se in turul 3 la Australian Open. Sportiva a vorbit deja despre urmatoarea confruntare, cea cu Lauren Davis.

- Dezvaluiri fara precedent despre viitoarea adversara a Simonei Halep. Aceasta a facut destainuiri socante din viata personala. Simona Halep o va intalni in primul tur de la Australian Open pe Destanee Aiava (17 ani), pozitia 193 in lume, reprezentanta gazdelor. Sportiva de la Antipozi are o poveste…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, intr-o postare pe contul sau de Facebook. ''Dragi prieteni, in ceea ce priveste…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, o va intalni pe Katerina Siniakova, detinatoarea trofeului, sambata, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce reprezentanta Cehiei a invins-o in semifinale pe rusoaica Maria Sarapova…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca meciul cu Irina Begu, castigat cu 6-1, 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), a fost unul foarte greu. "A fost un meci greu. Stiu ca este o jucatoare foarte puternica, iar in setul al…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, vineri, in finala turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Irina Begu cu 6-1, 6-4. Halep (26 ani) s-a impus dupa o ora si 29 de minute…

- Jucatoarea ceha de tenis Katerina Siniakova, detinatoarea titlului, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, joi, dupa ce a intrecut-o pe compatrioata sa Kristyna Pliskova, cu 6-2, 6-2. In penultimul act, Siniakova, cap…

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, miercuri, în sferturile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), 626.750 dolari, dupa ce a învins-o în trei seturi pe chinezoaica Ying-Ying Duan, cu 3-6, 6-1, 6-2. Halep…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza, numarul doi mondial, a abandonat in optimile de finala ale turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii totale de 894.700 dolari, marti, in setul al treilea al meciului cu sarboaica Aleksandra Krunic, dupa ce castigase primul set cu 7-5,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, luni, dupa ce a invins-o pe americanca Nicole Gibbs cu 6-4, 6-1. Halep (26 ani) a incheiat conturile cu…

- In anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea va propune sa redescoperim romanii exponențiali de care am fost sau suntem mandri in fiecare zi. Astfel, timp de un an, va prezentam sub forma grafica, in ziar, sau animata, pe site și facebook, 365 de romani esențiali pe care trecutul sau prezentul ii definește…

- Doi jucatori de tenis, elvetianul Roger Federer si americanca Serena Williams, au fost alesi cei mai buni sportivi din 2017 în ancheta organizata de Asociatia Internationala a Presei Sportive (AIPS), la care au participat 517 ziaristi din 112 tari.

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara o va infrunta pe elvetianca Stefanie Voegele, sambata, in runda inaugurala a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari. Bara (22 ani, 184 WTA) si Voegele (27 ani,…