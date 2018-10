Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de oameni de stiinta din China a reusit sa creeze trandafiri albastri cu ajutorul tehnologiei genetice si a tehnicilor din biologia sintetica, relateaza vineri Xinhua. Cercetatorii de la Universitatea Tianjin si de la Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din China au…

- Cercetatorii au anuntat la inceputul saptamanii nimicirea, in premiera, a unei intregi populatii de tantari purtatoare a malariei. Reusita a fost realizata momentan in laborator, prin intermediul modificarii genetice.

- O echipa de oameni de stiinta din China a dezvoltat un tip de plastic ce se degradeaza in apa sarata si ar putea contribui la diminuarea tendintei din ce in ce mai ingrijoratoare a poluarii oceanelor, relateaza miercuri Xinhua. Noul material compozit din poliester se poate descompune in apa sarata in…

- Cercetatori chinezi au descoperit ca anumite proteine obtinute din pielea unei subspecii de broaste, care traieste in sud-vestul tarii, poate regenera epiderma umana fara sa lase cicatrice, informeaza vineri agentia oficiala Xinhua citata de EFE, potrivit Agerpres. Cercetatorii de la Institutul…

