- Cancelarul german Angela Merkel a declarat ca nu a oferit Marii Britanii 30 de zile pentru a gasi o soluție pentru problema de la granița irlandeza, ci a dorit sa scoata in evidența timpul scurt pana la ieșirea țarii din Uniunea Europeana, conform Reuters. „Am spus ca ceea ce poate fi indeplinit…

- ''Acum ar trebui ca parlamentarii sa se reuneasca, intrucat este nevoie sa avem cu adevarat o dezbatere si o discutie adecvate'', a declarat McDonnell pentru postul de radio BBC.Parlamentarul laburist a adaugat ca in legislativul de la Londra exista o majoritate hotarata sa opreasca un…

- ”Va fi, in opinia mea, o linie și mai dura din partea Marii Britanie fața de negocierile cu Uniunea Europeana. Termenul final este 31 octombrie, dupa cum știm, și se prea poate ca Marea Britanie sa plece fara acord, fapt care arunca in aer o mulțime de lucruri, inclusiv statutul cetațenilor UE pe…

- UE ar trebui sa amplifice vocea celor care apara drepturile și libertațile și sa ii implice mai mult in activitatea sa de protejare a statului de drept Comitetul Economic și Social European (CESE) a solicitat UE sa adopte o abordare mai cuprinzatoare și mai proactiva in fața inmulțirii cazurilor de…

- Comitetul Economic și Social European (CESE) a lansat ediția 2019 a Premiului pentru societatea civila. Tema din acest an este „Promovarea femeilor in societatea și economia Europei”. Premiul va onora inițiativele și proiectele inovatoare care au ca scop asigurarea egalitații de șanse pentru femei și…

- Liderii europeni, relateaza «Die Welt», citand Reuters, au fost de acord ca germanul Manfred Weber, liderul grupului PPE din parlamentul European, sa nu fie președintele viitoarei Comisii Europene. De precizat ca doamna Merkel a acceptat sa renunțe la favoritul sau pentru inalta funcție europeana in…

- Suntem intr-o situatie destul de dificila la nivel european si cu precadere in Romania fata de ceea ce inseamna institutia negocierii colective, din cauza modificarilor legislative, in anul 2011, prin adoptarea unei noi legi a dialogului social, a declarat, marti, in marja unei dezbateri de specialitate,…

- Site-ul de investigații rise.md a publicat astazi o lista de persoane care au fost interceptate de catre forțele de ordine. Astfel, zeci de persoane, printre care jurnaliști, membrii ai Platformei DA și persoane din societatea civila au fost supuse interceptarilor telefonice.