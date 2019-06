Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a strans probe cu privire la activitatea de dezinformare ''continua si sustinuta'' facuta de Rusia si care a vizat scaderea prezentei la vot in timpul alegerilor europarlamentare din 23-26 mai si influentarea preferintelor alegatorilor, scrie agerpres.ro.

- Aproape o treime dintre ruși susțin ocupația „sud-estului Ucrainei”, iar o alta treime considera ca in teritoriile ocupate ar trebuie creat un „stat independent”, reiese din datele unui sondaj sociologic realizat de „Levada Center” in Rusia și citat de UNIAN. Astfel, la intrebarea: „Ce credeți despre…

- Intre 2007 si 2015, Rusia ar fi folosit aceasta banca pentru a spala 200 de miliarde de euro, o suma de doua ori mai mare decat produsul intern brut al Estoniei, scrie digi24.ro. Citeste si Putin si Trump transeaza problema securitatii energetice in Europa Reporter: Mare parte din bani…

- Iakov Djugasvili, stranepotul dictatorului sovietic Iosif Stalin, a declarat marti ca a fost neplacut surprins de faptul ca tot mai mult rusi justifica represaliile sangeroase ale rudei sale si de gradul de aprobare a activitatii fostului conducator al URSS, informeaza publicatiile Moskovski komsomolet…

- Importurile de gaze au crescut cu 40% in primele doua saptamani ale anului, dupa ce consumatorii au platit anul trecut 372 de milioane de dolari pentru importurile din Rusia, cea mai mare suma din ultimii cinci ani, informeaza Ziarul Financiar, potrivit mediafax.Citește și: Avertisment serios…

- Romania le-a platit rușilor de la Gazprom cea mai mare factura la gaze din ultimii cinci ani, in condițiile in care, in primele doua saptamani din 2019, importurile au crescut cu 40%, potrivit zf.ro . Publicația noteaza ca, in 2018, Romania a avut nevoie de 1,32 de miliarde de metri cubi de gaz rusesc,…

- Administratia Donald Trump a avertizat vineri dupa-amiaza statele "din afara Emisferei Vestice", o referire la Rusia, sa nu trimita efective militare in Venezuela, afirmand ca actiunile de acest fel sunt "amenintari directe". "Avertizam puternic actori din afara Emisferei Vestice sa nu trimita…

- DIN CUPRINS Messi explica ce i-a lipsit Argentinei in finalele pierdute, ce a simțit dupa Mondialul din Rusia și cu ce ganduri s-a intors la naționala Fanii Barcelonei au ales golul cu Getafe din 2007 cel mai bun din istoria clubului, insa Messi are alte favorite Care e relația lui cu Mauro Icardi Cum…