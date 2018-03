Stiri pe aceeasi tema

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Jurnalista Mara Banica a fost de-a dreptul revoltata de un caz social prezentat in emisiunea Simonei Gherghe. Mai exact, Mara Banica a fost șocata de atitudinea mamei care și-a abandonat cei patru copii si a plecat in Italia, pentru a munci. Jurnalista a spus in direct ce crede ea despre situația celor…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Senatul a adoptat miercuri o propunere legislativa initiata de USR prin care se stabilesc limite de zgomot maxim admisibile in locuinte si in institutii publice si amenzi pentru depasirea acestora, potrivit Agerpres. Proiectul prevede introducerea in sarcina agentului constatator a obligatiei de a masura…

- Ciroza hepatica este una dintre cele mai grave boli ale ficatului, care se caracterizeaza prin diminuarea progresiva a masei lui funcționale, rezultand atat din diminunarea cantitații de hepatocite, cat și din distrugerea arhitecturii specifice a organului. Ciroza hepatica poate fi fatala in anumite…

- Primaria municipiului Constanta aduce la cunostinta constantenilor ca, in perioada urmatoare, vor fi ridicate, inventariate si depozitate un numar de 48 de autovehicule identificate ca fiind abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Constanta. Dintre acestea 20 sunt fara stapan si 28…

- In urma cu doua saptamani lumea cantarețului Karym, cel care a lansat cu Celia piesa „La doua capete”, a fost data peste cap, atunci cand tatal lui a fost diagnosticat cu carcinom hepatocelular, o boala cumplita a ficatului care a rapus-o și pe Denisa Raducu. Artistul a vorbit despre momentele dureroase…

- PROGRAM PRIMA CASA 2018. Vești bune pentru cei care planuiesc sa iși ia o casa anul acesta cu ajutorul deja cunoscutului Program Prima Casa. Și asta pentru ca acesta a fost anuntat de Guvernul Romaniei. E drept, va avea mai putini bani in acest an, dar o dobanda mai mica și condiții mai stricte. PROGRAM…

- Doliu in lumea fotbalului din Romania! Fostul jucator Emerich Hirmler a murit, luni seara (5 martie), la varsta de doar 58 de ani. Boala de care suferea nu l-a iertat pe fotbalistul, care a fost foarte apreciat in anii ’80, jucand nu mai putin de 11 ani pentru „Batrana Doamna” UTA. Emerich Hirmler a…

- „Masacrul” din Herastrau, in care au fost implicate Bunesa din Urlați, Diana Gureșoaie, Calina Roman și Georgiana Constantin a plecat se pare de la un milionar parasit de soție. Diana Gureșoaie l-a sarutat pe milionarul care petrecea alaturi de Bunesa, ceea ce a infuriat-o la culme pe cea din urma.…

- Durere fara margini pentru un artist de la noi, acesta fiind, de ceva vreme, intr-o situatie cat se poate de dificila. Mai exact, tatal cantaretului e internat dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: are cancer hepatocelular, la fel cum a avut si Denisa Raducu.

- Durere fara margini pentru un cantareț de la noi. Tatal sau se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, asta dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: sufera de cancer. Va reamintim ca aceeași boala a rapus-o pe Denisa Raducu. Talentata artista cu chip de inger a luptat cu temuta maladie…

- Deși pare contraintuitiv, un medicament folosit de pacienții ce sufera de boala Alzheimer are capacitatea de a regenera dinții utilizatorilor. Dezvoltat și testat pentru a trata boala Alzheimer, medicamentul se intampla, de asemenea, sa ajute mecanismul natural de regenerare a dinților. Tideglusib funcționeaza…

- CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va dezvaluie super-telenovela momentului in showbiz. Co-prezentatorul Wowbiz i-a scris, la 3 dimineața, Anei, fosta iubita a lui Catalin Cazacu, iar Bianca a aflat tot. Ce a urmat e fabulos, așa ca va povestim pas cu pas cum s-a intamplat totul. (NU RATA, AICI:…

- O senilata intervine in aceste momente, in comuna Pestera, judetul Constanta, pentru a prelua un copil de 8 luni. Potrivit ISU Dobrogea, bebelusul are temperatura mare. Acesta va fi transportat la Spitalul din Medgidia.Tot din comuna Pestera, salvatorii au mai preluat doi pacienti.Sursa: ISU Dobrogea…

- O adolescenta de 19 ani a povestit cum a inceput cosmarul vietii sale, cand a observat ca incepea sa cheleasca, iar treptat a ajuns sa isi piarda toata podoaba capilara. Lucy Brown, din Bury St. Edmonds, a aflat ca sufera de o boala autoimuna, din cauza careia i-a cazut tot parul. Iata cum incepe drama…

- Dinspre Marea Mediterana se genereaza un ciclon atmosferic ce aduce in continuare un val de viscol. Ca urmare ninsorile se vor extinde din nou, cuprinzand Oltenia, Muntenia, Dobrogea, partea de sud a Moldovei. Vor fi sub avertizare cod portocaliu judetele: Giurgiu, calarasi, Ialomita, Constanta, Tulcea,…

- Circulatia trenurilor de pasageri se desfasoara in continuare in conditii de iarna. La aceasta ora nu sunt linii inchise sau trenuri blocate. Comandamentele de iarna ale CFR Infrastructura și CFR Calatori sunt operaționale pentru urmatoarea perioada. In zona de sud a țarii - București, Craiova, Galați…

- Ion, tatal Nicoletei Luciu, se confrunta cu grave probleme de sanatate. A fost operat de trei ori de cataracta, insa fara succes. Recent, și-a pierdut vederea la un ochi, iar riscul de a se intampla același lucru și cu cel de-al doilea este iminent. Tocmai din acest motiv, barbatul se teme ca nu va…

- Constantin Dita, actorul care a dat viata celebrului personaj Giani din serialul „Las Fierbinti”, a vorbit in cadrul unui interviu despre problemele de sanatate. El a vorbit și despre ceea ce a dus la apariția maladiei care l-a scos pentru un timp de pe platourile de filmare și, la un moment dat, a…

- Drama unei familii cu sapte copii din comuna Granicesti care a ramas pe drumuri dupa ce casa in care locuia a fost distrusa de un incendiu, in urma cu o saptamana, a impresionat multi oameni in aceste zile. Intre ei, un preot cu suflet mare care nu a stat mult pe ganduri si a luat initiativa de a ...

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Pompierii au intervenit, miercuri, intr-un apartament din municipiul Constanta, unde un copil de cinci ani fusese incuiat singur in casa. Vecinii au alertat pompierii, iar acestia au discutat 45 de minute cu copilul prin usa inchisa, pentru a-l linisti.

- Sunt patru ani de cand s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a ”refugiat” la Constanța, locul natal, unde are grija de animalele parasite: caini, pisici, cai, magaruși… Mircea Solcanu, vedeta care a gafat grav in legatura cu familia baiețelului ucis de maidanezi, mai primește o lovitura, de data…

- Boala pe care femeile o fac dupa ce intretin relatii intime! Femeile par sa fie ceva mai vulnerabile fata de barbati, atunci cand vine vorba de intretinerea relatiilor intime. Foarte multe dintre femei nu isi dau insa seama ca sufera de asa ceva si asociaza simtomele acestei boli cu o infectie a tractului…

- Autoritatile portuare din Constanta au declansat o operatiune de salvare in Marea Neagra, dupa ce o nava sub pavilion moldovenesc a suferit mai multe probleme tehnice si risca sa se scufunde, precizeaza Digi24.

- Chiar daca este adesea asimilata cu un lucru inconfortabil, neplacut sau chinuitor, durerea are si partile ei pozitive: are rolul de a ne proteja de un eventual pericol sau de a ne alarma atunci cand suferim de o boala mai mica sau mai mare. In acelasi timp, experienta durerii este diferita pentru toata…

- Un copil de doar 12 ani, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat de catre politistii constanteni. Prejudiciul in acest caz se ridica la 7500 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au depistat un minor, de 12 de ani,…

- Israela Vodovoz trece prin momente extrem de neplacute. Aceasta s-a izolat in casa. Israela Vodovoz, care in trecut a avut 150 de kilograme , nu trece prin cea mai buna perioada din viața ei. Israela, care a marturisit ca a fost batuta crunt in urma cu ceva timp , are probleme de sanatate și s-a izolat…

- Drama fara margini pentru parinții unui bebeluș din Sibiu care a murit, la 13 zile la naștere. Pruncul mult așteptat, Marcus Alexander, a adus bucurie in familia sa, insa starea copilașului nascut sanatos s-a degradat. La doua zile de la externarea din maternitate, mama s-a intors cu baiețelul la spital.…

- Fostul tenismen si bruneta sunt din nou la cutite, iar asta i-a declansat lui Brigitte o boala cronica. Ea da vina pe sotul ei pentru ca s-a imbolnavit si sustine ca nu mai are pe nimeni pe lume, in afara de copii. Brigitte Nastase a ajuns din nou pe mana medicilor. Bruneta se confrunta cu probleme…

- La data de 30 ianuarie a.c., politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale au organizat o actiune de prindere a flagrant a patru barbati, cu varste cuprinse intre 23 si 55 de ani, din municipiul Constanta, banuiti de…

- La data de 30 ianuarie, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta si cei ai Directiei Operatiuni Speciale au realizat un flagrant pentru retinerea a patru barbati care se deplasau cu un autoturism, dupa ce comisesera un furt dintr o locuinta din orasul…

- Caz cutremurator intr-o localitate din Constanta. O fetita in varsta de 5 anisor a fost maltratata de mama si bunica ei. Cele doua obisnuiau sa o lege si sa o loveasca pentru a o tine departe de cele trei surori ale sale.

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- Toni Braxton, cea care a cucerit milioane de fani cu celebra și nemuritoarea melodie Unbreak my heart și a reușit performanța de a caștiga 7 premii Grammy, arata senzațional la 50 de ani, in ciuda problemelor grave de sanatate cu care se confrunta de 8 ani. Artista a fost diagnosticata in 2010 cu lupus,…

- Dupa ce cazul politistului pedofil a socat intreaga Romanie, au iesit la suprafata si alte povesti terifiante similare. O actrita constanteana a trecut prin momente similare care i au marcat viata, scrie EVZ.ro.Actrita Cristina Cioran a trecut prin momente cumplite in copilarie. Aceasta a povestit in…

- Cecilia Popovici, sef serviciu Contabilitate in cadrul societatii Oil Terminal SA a mentionat in declaratia de avere publicata in luna aprilie 2016 un teren intravilan de 584 mp, in localitatea Cumpana, judetul Constanta, achizitionat in anul 2015, pe care il detine in calitate de coproprietar, alaturi…

- Melanie Griffith nu trece tocmai prin cea mai buna perioada din viața sa, actrița, in varsta de 60 de ani, fiind, din nou, supusa unei operații de indepartarea a unui carcinom. Dupa ce in 2009 actrița Melanie Griffith a fost diagnosticata cu cancer de piele și a trecut printr-o intervenție chirurgicala…

- O informatie-bomba a sosit, recent, la redactie, pe celebra adresaA pont@cancan.ro . Potrivit acesteia, celebrul antrenor Dan Petrescu urma sa aiba o intalnire amoroasa la Cluj, cu o blonda, inaintea meciului dintre CFR Cluj si ACS Poli Timisoara, timp ce sotia lui se afla in Dubai.A CANCAN.RO, SITE-UL…

- Cristian Borcea nu reușește sa vanda apartementul din Miami, deși incearca de ceva timp sa scape de el. Mai mult, acesta a scazut și prețul, in speranța ca il va vinde. Acum, apartementul cu vedere la ocean apare pe site-urile de profil la 2,4 milioane dolari, cu 300.000 dolari mai puțin decat la sfarșitul…

- Este tot timpul cu zambetul pe buze, dar Claudia Patrașcanu are un secret dureros in familia sa. Claudia Patrașcanu, Claudia ex-Sexxy, este o cunoscuta cantareața din țara noastra. Vedeta este mereu cu zambetul pe buze, oriunde apare, și plina de veselie și energie. Dar, cu toate acestea, artista ascunde…

- Un incendiu s a produs in aceasta dupa amiaza la Eforie Nord, la o casa situata pe strada Marasesti nr. 15. Intervin pompierii, cu doua autospeciale de la statiile Tuzla si Eforie Un copil de patru cinci ani a ramas blocat in locuinta. Sursa foto cu rol ilustrativ : ZIUA de Constanta ...

- Dupa o zi de lucru, ai migrene, vezi dublu, iti simti ochii uscati si te simti epuizata fizic. Iar a doua zi starile se repeta. E foarte posibil sa suferi de sindromul oboselii cronice. Iata cum se manifesta, care sunt cauzele, dar si solutiile pentru aceasta afectiune de care femeile sufera din ce…

- Conform datelor de la Agentia de Plati si Interventie in Agricultura Iasi, cumulat, in conturile iesenilor vor intra peste 3,4 milioane de lei. La nivel de tara, pentru trimestrul III al acestui an, platile se ridica la peste 117 milioane de lei, cu sursa de finantare de la bugetul de stat. Vor beneficia…

- S.C. RAJA S.A. aduce la cunostinta tuturor abonatilor ca, in perioada sarbatorilor de Craciun si de Anul Nou, dispeceratul, echipele de interventie, dar si reprezentantii societatii care asigura buna desfasurare a proceselor de alimentare cu apa si de preluare a apelor uzate vor lucra in program normal.…

- Perseverenta i a adus fermierului Gheorghe Albu din judetul Constanta atat productii mai mari la hectar, cat si pierderi de subventii. Desi in ultimii ani, vicepresedintele Ligii Asociatiilor Producatorilor Agricoli din romania LAPAR s a luptat la cel mai inalt nivel ndash; sesizarile sale ajungand…

- Dieter Stanzeleit, cetateanul german care sustine ca este fiul Regelui Mihai, a facut marturisiri in exclusivitate pentru CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania . Nerecunoscut de Rege in timpul vietii, barbatul ne-a spus ca nu va participa la inmormantarea fostului monarh, nedorind sa le dea satisfactie…

- Biblioteca Județeana Duiliu Zamfirescu Vrancea va gazdui astazi, incepand cu ora 14.00, in memoriam, lansarea de carte „Gladiator in arenele visului”, a poetului vrancean Viorel Munteanu. Evenimentul va avea loc la sediul central al instituției de cultura, din strada Mihail Kogalniceanu, nr. 13. Volumul…