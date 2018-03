Stiri pe aceeasi tema

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza...

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais.

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, a pus capat agendei sale oficiale pentru a se pregati de nasterea celui de-al treilea copil, care ar putea veni pe lume in orice moment, potrivit printului William, relateaza vineri ziarul spaniol El Pais. Ducesa si printul William au participat saptamana aceasta…

- Delia și-a obișnuit deja fanii cu schimbarile dramatice de look pe care le abordeaza la fiecare emisiune IUmor, insa de data aceasta nu este vorba de o aparitie TV. Am vazut-o cu par verde, roz, albastru, am vazut-o mascata, am vazut-o costumata și de fiecare data ne-a impresionat cu aparițiile excentrice,…

- Kate Middleton, sotia Printului William al Marii Britanii, este un adevarat exemplu de stil si frumusete pentru toate femeile. Britanicele sunt innebunite dupa ea si isi doresc sa aiba o podoaba capilara ca a Ducesei de Cambridge.

- Aflata in ultima luna de sarcina, Kate Middleton arata minunat! Deși este gravida, abia ca a pus kilograme in plus, iar o marte parte din merit o are dieta urmata de Ducesa de Cambridge. Prin urmare, ce mananca mamica pentru a se mențina sanatoasa și subțirica?

- La numai 13 ani, Kate Middleton a jucat intr-o piesa de teatru, iar filmuletul a devenit viral pe Internet. Ducesa de Cambridge apare alaturi de o ghicitoare care ii prezice ca se va casatori cu un...

- Meghan Markle și Kate Middleton sunt viitoare cumnate și, mai nou, se afișeaza impreuna la diferite evenimente. Soția prințului William și logodnica prințului Harry au fost de curand la forumul Fundației Regale, aceasta fiind cea de-a doua apariție oficiala impreuna. Actrița și ducesa de Cambridge au…

- Ieri, Ducesa de Cambridge s-a prezentat la National Portrait Gallery, din Londra, unde era organizata o expoziție privata. Asta deși vremea n-a ținut cu ea! foto: Getty Images A infruntat ninsoarea abundenta și a sosit la evenimentul organizat la National Portrait Gallery! Pentru aceasta ocazie, Kate,…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Catherine. A fost pentru prima data cand "Cei patru fantastici" ai casei regale britanice, asa cum sunt numiti…

- Actrita americana Meghan Markle a avut o aparitie publica miercuri alaturi de logodnicul ei - printul Harry - fratele mai mare al acestuia - printul William - si sotia celui din urma, ducesa Katherine.

- Kate Middleton a incalcat protocolul regal, fapt care a infuriat-o pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii. Ducesa de Cambridge și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina. Deși…

- Kate Middleton continua sa incalce protocolul regal. Ducesa de Cambridge a reușit inca o data sa o infurie pe Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii dupa ce și-a facut un tatuaj pe mana dreapta. Fiind insarcinata cu al treilea copil, Kate a optat pentru tehnica henna, care nu ii pune in pericol sarcina.…

- Este una dintre cele mai apreciate femei din Casele Regale din lume și, insarcinata in opt luni cu cel de-al treilea copil al sau, Kate Middleton nu inceteaza sa-și surprinda admiratorii. Ducesa s-a tatuat cu henna. Ducele și Ducesa de Cambridge au fost prezenți ieri in Sunderland, oraș in care au participat…

- Kate este insarcinata in luna a șaptea și se vede. In sensul ca ducesa de 36 de ani este ravisanta in aparițiile ei publice, așa cum s-a intamplat și azi, cand ducii de Cambridge au vizitat orașul Sunderland și au fost primiți cu entuziasm de supușii regali. Soția Prințului William a purtat culoarea…

- Cea de-a 71-a ediție a premiilor BAFTA (British Academy of Film and Television Arts) a avut loc duminica seara la Royal Albert Hall din Londra, iar Ducesa de Cambridge și Prințul William au fost invitați de onoare la eveniment. Ca in fiecare an, Prințul William și Kate Middleton au sosit pe covorul…

- Ținutele la Premiile BAFTA 2018. Participanții la Premiile BAFTA din acest an au fost incurajați sa poarte negru in sprijinul inițiativei ”Time’s Up”, care se opune harțuirii, asaltului și agresarii femeilor. Multe dintre celebritați care au participat la Gala BAFTA 2018, inclusiv Angelina Jolie și…

- Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele BAFTA. Alteta a purtat o rochie vaporoasa, careia i-a asortat un colier de smaralde si o geanta plic neagra. Middleton poarta de regula tinute create de designerul britanic, cunoscuta pentru rochiile de…

- Kate Middleton nu s-a alaturat miscarii „Time's Up”, la gala premiilor BAFTA, care are loc duminica, la Londra, ducesa de Cambridge sosind la eveniment imbracata intr-o rochie verde semnata de Jenny Packham.Ducesa de Cambridge a sosit la gala insotita de printul William, care este presedintele…

- Csaba Azstalos a precizat ca, in ceea ce priveste situatia copiilor cu autism, CNCD a avut o serie de plangeri referitoare la accesul acestora la educatia de masa, fiind date sanctiuni cu amenda contraventionala si fiind castigate si procese in instanta. "Confirm realitatea dificila cu care se confrunta…

- Presedintele CNCD, Csaba Asztalos, a declarat, vineri, intr-o interventie telefonica la Digi24, ca, intr-o societate democratica functionala, formatorii de opinie, fie ca sunt politicieni sau jurnalisti, ar trebui sa se retraga din viata publica, atunci cand fac declaratii discriminatorii. El a spus…

- Momentul venirii pe lume al celui de-al treilea bebeluș al Ducilor de Cambridge se apropie cu pași repezi. De aceea, Kate și William au pus deja la punct toate detaliile fericitului eveniment, de la locul nașterii pana la camera bebelușului. La nașterea Prințului George / mobila cu tematica Beatrix…

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di.

- Desi nu a cunoscut-o personal pe Prințesa Diana, Kate Middleton ii cinstește zilnic memoria, preluand un obicei al acesteia. Ducesa de Cambridge poarta un colier care simbolizeaza o legatura speciala cu Lady Di. In anul 1982, cand s-a nascut primul lor fiu, Prințul Charles i-a daruit…

- Prințul Harry și Meghan Markle au dezvaluit noi detalii despre nunta lor care va avea loc pe 19 mai. Potrivit acestora ceremonia religioasa va avea loc la Capela St George, la castelul Windsor, la amiaza, scrie BBC News. La ora 13:00 cei doi vor calatori prin Windsor, Berkshire, intr-o caleașca. Palatul…

- Conform tradiției britanice, toți membrii Casei Regale britanice primesc nume și titluri adiționale atunci cand se casatoresc, dar și atunci cand unii dintre ei urca in rang, oferindu-le și celor apropiați titulaturi superioare. La fel se va intampla și cu Kate Middleton, atunci cand Prințul…

- Ducesa de Cambridge a publicat un mesaj video prin care ii incurajeaza pe copii sa se simta confortabil in propria lor piele, informeaza Press Association. Sotia printului William, care este insarcinata cu cel de-al treilea copil al cuplului, a adaugat in inregistrarea video ca adultii…

- Prințul William și Kate Middleton ar trece prin momente mai dificile, chiar daca ducesa de Cambridge este insarcinata cu cel de-al treilea copil . Se pare ca aceasta are emoții in legatura cu … petrecerea burlacilor pe care o va organiza prințul Harry, noteza revista franceza Public. Prințul Harry iși…

- Turneul nordic al Ducilor de Cambridge a ajuns la final, dupa ultima lor apariție in Oslo, Norvegia, Kate și William vizitand celebra baza de schi de la Holmenkollen. Cu aceasta ocazie, cei doi, insoțiți de Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit, i-au urmarit in acțiune pe tinerii saritori cu schiurile…

- Turneul din Suedia și Norvegia al Ducilor de Cambridge este un prilej pentru Kate Middleton de a etala cat mai mult din colecția sa de paltoane șic, iar astazi am putut avea ocazia de a vedea o superba piesa intr-o nunața de pruna. S-a intamplat cand Kate Middleton a vizitat o școala din Oslo, ea și…

- Dupa ce a fost criticata de fani pentru aparițiile in rochii demodate și batranicioase, creații Erdem, la cele doua recepții la care a participat alaturi de William și de reprezentanții monarhiei suedeze in Stockholm, Ducesa de Cambridge și-a luat revanșa la cina organizata de Familia Regala a Norvegiei…

- Ducele si ducesa de Cambridge au avut parte de o primire calduroasa joi in Norvegia, a doua etapa din turneul lor oficial din tarile nordice, informeaza Press Association. Avionul privat al printului William si ducesei Kate a aterizat joi la o baza aeriana militara din apropiere de Oslo.…

- Nu este prima data cand Kate Middleton (36) ii aduce un omagiu regretatei Lady Diana prin ținutele purtate la evenimentele oficiale, iar superba haina roșie cu imprimeu pied de coq, afișata in a doua zi a vizitei sale din Suedia, este inca un exemplu. Ducii, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și…

- Cea de-a doua zi din turneul regal in Suedia a fost una plina pentru Ducele și Ducesa de Cambridge. Regalitațile britanice au participat la mai multe activitați pe parcursul zilei, alaturi de Prințesa Victoria a Suediei și Prințul Daniel, iar seara s-a incheiat cu un alt dineu regal. Kate a purtat…

- Timp de patru zile, Ducii de Cambridge vor fi intr-un turneu regal in Suedia și Norvegia. In prima zi a acestei vizite, Kate și William au poposit la reședința regalitaților suedeze, cu care au servit pranzul, și alaturi de care au participat, pe seara, la o gala glamour. foto: Getty Images Ducele &…

- Ducele și Ducesa de Cambridge se afla zilele acestea într-o vizita oficiala în Suedia și Norvegia. Însarcinata cu cel de-al treilea copil, Kate Middleton este într-o forma de zile mari. Bine îmbracata, pentru a face temperaturilor negative din nord, Kate Middleton…

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, si-a donat parul pentru o cauza nobila. Dupa ce s-a tuns, aceasta a transmis podoaba capilara unei asociații care se ocupa de confectionarea perucilor pentru copiii bolnavi de cancer.

- Dupa ce toata lumea credea ca Ducesa de Cambridge vrea sa dea de ințeles ca urmatorul copil al ei și-al Prințului William va fi fetița (asta deoarece Kate a purtat taioare roz in doua dintre aparițiile sale), iata ca, tot in doua randuri, aceasta poarta doua nuanțe de albastru. Ieri și azi, mai exact.…

- Insarcinata in șase luni, Ducesa de Cambridge este intr-o forma fizica foarte buna și asta o demonstreaza cu fiecare apariție publica. Este apreciata pentru outfiturile alese cu stil, iar in cele noi mai fotografii Kate Middleton este de-a dreptul ravașitoare. Kate a purtat albastru din cap pana in…

- Kate Middleton e hotarata sa nasca la castelul Kensington cel de-al treilea copil. Ducesa de Cambridge ar trebui sa nasca in aprilie o fetița. Kate și William vor ca acest moment sa se intample in intimitatea caminului lor pentru a evita haosul declanșat la nașterea prințului George și a prințesei…

- Insarcinata in șase luni cu cel de-al treilea copil al sau, Ducesa de Cambridge nu sta deloc liniștita, ci este din ce in ce mai prezenta la evenimente pentru a-și respecta indatoririle regale. Miercuri, dupa ce a facut furori la Spitalul Great Ormond Street, imbracata intr-un superb palton roșu vibrant,…

- Deși cele doua viitoare cumnate au o relație buna, dupa spusele lui Meghan, și chiar ale lui Harry, noi am sesizat deja o rivalitate intre cele doua in ceea ce privește percepția lor de catre simpatizanții regali. In sensul ca aceștia s-au imparțit in doua tabere, una susținand ca Meghan este cea mai…

- Ducesa de Cambridge si sotie a Printului William, Kate Middleton implinește astazi, 9 ianuarie, 36 de ani. Noi te invitam sa descoperi, de ziua Ducesei de Cambridge, cinci lucruri mai puțin cunoscute despre viața ei! Foto – Northfoto

- Ducesa de Cambridge, Kate Middleton, nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza regina Marii Britanii, iar acest lucru a reușit sa o infurie pe regina Elisabeta a II-a.

- Kate Middleton și regina Marii Britanii au ajuns la cuțite, potrivit Radar Online, care susține ca ducesa de Cambridge nu vrea sa-și creasca copiii, pe micul prinț George și pe Charlotte, așa cum dicteaza Suverana, ci vrea ca aceștia sa se bucure de o copilarie cat mai normal și departe de atenția publicului.…