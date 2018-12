Stiri pe aceeasi tema

- "Ministerul Agriculturii analizeaza masurile luate de alte state, cum ar de Franta, pentru limitarea cresterii exagerate a preturilor unor produse de baza, care sa dezechilibreze piata nationala, in vederea adoptarii de masuri similare, dar care sa nu afecteze consumatorul", se arata intr-un raspuns…

- Dupa ce a fost acuzat ca din cauza multora dintre masurile impuse viata romanilor a devenit mai scumpa, Guvernul vrea sa controleze preturile. Informatia a fost facuta publica de Ministerul Agriculturii, condus de Petre Daea, care invoca modelele altor tari, "cum ar fi Franta". "Ministerul…

- Ministerul Agriculturii analizeaza adoptarea unor masuri care sa duca la limitarea creșterii prețului la produsele de baza, potrivit unui document oficial prezentat de G4Media.Citeste si Ancheta controversata in Turcia: Doi actori celebri, audiați pentru declarații amenințatoare la adresa…

- Romania a realizat anul acesta peste 30 de milioane de tone de cereale, fata de 27 de milioane de tone anul trecut, productiile de porumb si floarea soarelui ocupand primul loc in Uniunea Europeana, a declarat, luni, pentru AGERPRES , ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Petre Daea. “Productia…

- "Productia de cereale de anul acesta depaseste 30 de milioane de tone. La floarea soarelui am realizat peste 3,35 milioane de tone si suntem pe primul loc in Uniunea Europeana (UE), fiind cea mai mare productie de pana acum. La porumb mai avem de recoltat 0,5% din suprafata in judetele din centrul…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a facut un nou gest ieșit din comun, zilele trecute.Astfel, Petre Daea a mers în ”inspecție” pe câmp ca sa examineze culturile. Întreaga operațiune în care oficialul a scormonit la propriu în pamânt…

- Romania ar urma sa recolteze anul acesta intre 14,5 și 15 milioane de tone de porumb, spre deosebire de Franța care va recolta doar 11,8 milioane de tone. Asta inseamna ca țara noastra va prelua coroana de cel mai mare producator de porumb din Europa, conform unei estimari a Asociației generale a producatorilor…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea, da asigurari ca anul acesta de Craciun, romanii nu vor simți lipsa carnii de porc și rafturile magazinelor nu vor fi afectate de pesta porcina. „Decimatul inseamna o pierdere mult prea mare. Nu e cazul, dar o pierdere avem. Tot timpul luam in calcul ce ii trebuie…