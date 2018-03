Stiri pe aceeasi tema

- Nu mai puțin de șase kilograme de heroina au gasit politistii de frontiera in masina unor cetateni bulgari care voiau sa treaca granita in Romania. Cei doi tineri au fost retinuti de politistii bulgari. S-a intamplat ieri, in jurul orei 15:30, cand la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Halmeu au identificat si predat autoritatilor competente un cetatean din R. Moldova care era cautat de catre autoritațile din Romania pentru savarșirea infracțiunii de furt. In data de 21 martie, in jurul orei 23.50, in Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu,…

- Evenimentul ce se va așeza in Piața Unirii, va avea loc in perioada 17 – 20 mai și face parte din caravana Street Food Festival care va poposi anul acesta in 11 mari orașe din Romania: Timișoara, Oradea, Brașov, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia Mare, Bacau, Galați, Iași și Craiova. „Setea”…

- Peste 2.200 de migranți au incercat sa iasa anul trecut din țara noastra – ilegal – folosind punctele de trecere ale frontierei din județul Arad sau frontiera verde. Numarul este foarte mare in comparație cu anul 2016 cand doar 604 migranți au fost prinși incercand sa paraseasca ilegal Romania. Jumatate…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un barbat din Tunisia, care a incercat sa iasa ilegal din tara, ascuns sub un autoturism aflat pe platforma unui vagon de marfa din compunerea unui tren international, informeaza un comunicat de presa transmis miercuri de Serviciul Teritorial al Politiei…

- La sfarșitul lunii ianuarie 1931, rectorul Universitații din București, Nicolae Iorga venea din Veneția unde a stat patru zile. Aflat „pe drumul dintre Kikinda și Timișoara, Iorga s-a intreținut cu ziariștii de la Dimineața, Vestul oferindu-le unele declarații despre poziția Romaniei in Conferința Alianței…

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia.

- De-a lungul ultimilor 10 ani, nu doar autostrazile, ci si liniile ferate de mare viteza au facut obiectul promisiunilor politice. Daca acestea s-ar implini, trenurile ar circula ultrarapid de la Bucuresti la Budapesta, Timisoara, Arad, Iasi sau Sofia, reiese din declaratiile analizate de MEDIAFAX.…

- Potrivit unui comunicat de presa al Politiei de Frontiera, vineri, politistii de la Punctul de Trecere a Frontierei Cenad din judetul Timis au oprit pentru control o rulota condusa de un cetatean iranian de 43 de ani, posesor al unui document de refugiat emis in Suedia. El era insotit de o femeie,…

- Treisprezece cetateni irakieni si iranieni care incercau sa intre ilegal in Romania, ascunse in mai multe microbuze ce veneau din Turcia, au fost oprite la Punctul de Trecere a Frontierei Negru Voda, de politistii romani si bulgari, in cadrul unei actiuni de combatere a migratiei ilegale.

- Soferii de TIR-uri care se indreptau spre vestul Europei au avut de asteptat ore in sir pentru a putea tranzita frontiera romano-ungara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II, de pe autostrada, autocamioanele care asteptau la rand formand o coada de peste zece kilometri. Potrivit purtatorului…

- O coloana de camioane lunga de peste zece kilometri este formata, luni, la iesirea din tara prin Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II (autostrada pan-europeana), iar soferii reclama ca asteapta de sapte – opt ore controlul documentelor, in timp ce autoritatile sustin ca se asteapta patru ore. Mai…

- Polițiștii de frontiera de la Urziceni au reținut pe sensul de ieșire din țara un barbat care era cautat de catre autoritațile din Romania, fiind principalul suspect intr-un caz de omor, comis inainte cu cateva ore. Azi, 5 martie, in jurul orei 06.00, in Punctul de Trecere a Frontierei Urziceni, s-a…

- Punctele de trecere a granitei de pe raza de competenta a Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera (ITPF) Oradea au fost tranzitate in 2017 de aproximativ 14 milioane de persoane, numar cu circa 9% mai mic comparativ cu cel din anul anterior, a informat, vineri, intr-o conferinta de presa…

- In cursul anului 2017, prin punctele de frontiera de pe raza județului Arad (Curtici, Nadlac, Turnu și Varșand) au trecut, in total, 7.914.240 de persoane. Ca de obicei, cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei a fost cel de la Nadlac de pe autostrada, cu 6.854.849 de treceri de persoane, in…

- „Clienții din Timișoara și Arad sunt clienți exigenți, deschiși la a cunoaște mereu noi destinații sau produse turistice, care iubesc deopotriva Romania și destinațiile externe, apreciaza reducerile dar, inainte de toate, cer calitate și urmaresc ca banii platiți in avans pentru vacanțe sa fie in…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat un autoturism marca Ford, in valoare de 14.000 de lei, cautat de autoritatile din Germania. In data de 25.02.2018, ora 17.30, la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, s-a prezentat…

- Ambasadorul Italiei in Romania, Marco Giungi, a declarat, miercuri, la Timisoara, ca principala problema a firmelor italiene din vestul tarii este lipsa fortei de munca, iar in acest moment se incearca gasirea unor solutii, printre care si automatizarea fabricilor. Ambasadorul Italiei in Romania, Marco…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Nadlac II – Csanadpalota au depistat sase persoane din Irak si Siria care au incercat sa iasa ilegal din tara, ascunse intr-un loc special amenajat, in interiorul compartimentului de marfa al unei autoutilitare. In data de 22.02.2018,…

- De la fotograf de club, la fotograf de mașini exotice, de lux. Ervin Boer este unul dintre cei mai buni fotografi de mașini din Romania, care a ajuns sa se plimbe alaturi de bogatași din toata Europa prin peisaje de vis. A avut proiecte virale care i-au dus faima in peste 20 de țari și nu se oprește…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.P. Siret- I.T.P.F. Sighetu Marmației au oprit, la intrarea in țara, o tanara din Ucraina care a incercat sa intre in Romania prezentand la controlul de frontiera pașaportul altei persoane. In seara zilei de 19 februarie, in jurul orei 22.00, la Punctul de Trecere…

- Politistii de frontiera aradeni au depistat un cetatean din Siria, care a incercat sa intre ilegal in Romania folosindu-se de un pasaport sirian fals, conform Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera Arad. "Barbatul in cauza a fost depistat la Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota,…

- In ultimele 24 de ore, polițiștii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, in Punctul de Trecere a Frontierei Siret și la ”frontiera verde”, aproximativ 15.700 pachete cu țigari, in valoare de peste 180.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere…

- Punctul de trecere a frontierei intre Romania si Serbia va fi in dreptul localitatilor Otelc (judetul Timis) si Srbski Itebej (districtul Banatul Central-Voivodina). Realizarea noului punct de trecere a granitei intre Romania si Serbia face parte din proiectului european prin care se vor lega cele doua…

- El a explicat ca la nivelul Comisiei Europene s-au alocat fonduri pentru identificarea produselor care au o anumita calitate pentru tarile din vestul Europei si o alta calitate pentru estul Europei, si a cerut guvernului implicare. Apel catre PSD-ALDE 'Fac un apel public guvernarii…

- Doi iranieni nu au putut trece si de vigilenta politistilor de frontiera. Barbatii incercau sa treaca ilegal granita, pe la Punctul de Trecere a Frontierei Moravita, folosindu-se de pasapoarte false de Luxemburg. In varsta de 24, respectiv 27 de ani, iranienii se aflau intr-un autoturism marca Volkswagen,…

- Politistii de frontiera au depistat in vama Moravita doi cetateni din Iran care intentionau sa intre in Romania folosind pașapoarte false de Luxemburg. “In data de 11.02.2018, ora 17.45, in Punctul de Trecere a Frontierei Moravița județul Timiș, s-au prezentat pentru efectuarea formalitatilor de frontiera,…

- Romania se confrunta cu multe anomalii date de lipsurile pe care le are tara. Printre situatiile paradoxale se numara optiunea investitorilor din vestul tarii de a importa prin cel mai mare port al Europei, cel din Olanda, de la Rotterdam, si nu prin cel de la Constanta, care este mult mai aproape și…

- Polițiștii de frontiera care lucreaza in Punctul de Trecere a Frontierei Cenad, din județul Timiș, au avut parte de o surpriza, aseara. Aceștia au legitimat, la intrarea in țara, un tanar de 34 de ani, venit in Romania sa se predea autoritaților care au emis pe numele lui un mandat de urmarire generala.…

- PENAL…La sfarsitul saptamanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni s-a prezentat pentru efectuarea formalitatilor necesare trecerii frontierei, pe sensul de intrare in Romania, cetateanul roman Lilian S., in varsta de 35 de ani, domiciliat pe raza judetului Vaslui, care conducea un microbuz…

- Politistii de frontiera aradeni au descoperit un barbat in varsta de 32 ani, care era ascuns in interiorul unui microbuz, sub o patura, cu intentia de a trece ilegal frontiera romano-maghiara, deoarece avea interdictia de a parasi teritoriul Romaniei fara acordul prealabil al instantei. In data de 02.02.2017,…

- A crezut ca scapa nevazut, dar nu i-a mers. Este vorba despre un moldovean de 37 de ani, care intentiona sa transporte ilegal in Romania 177.500 de tigarete, cu timbru de acciza R. Moldova. Ghinion, insa, barbatul a fost deconspirat de politistii de frontiera de la Punctul de Trecere a Frontierei Stanca,…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Moravița- I.T.P.F. Timișoara au depistat in zona de competenta 32 de cetateni din Irak, care au incercat sa treaca frontiera din Serbia in Romania, cu intentia de a ajunge intr-un stat din vestul Europei. Joi dimineata, in jurul orei…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Franziska Jung este noul director general al producatorului de materiale plastice si produse de cauciuc ContiTech Nadab (jud.Arad), parte a concernului german Continental, aceasta inlocuindu-l pe Christian Krafft, care a preluat pozitia de product industrialisation manager in Rayong, Thailanda.…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

- Un irakian care inițial a cerut azil politic in Romania, pentru ca ulterior sa renunțe voluntar la cererea sa, a fost depistat stand ilegal la Timișoara și va fi expulzat. De asemenea, pe numele lui se va pune interdicția de a calca pe teritoriul Romaniei timp de cinci ani.

- Politistii de frontiera aradeni au depistat patru barbati din Libia si Maroc care au incercat sa iasa ilegal din tara, fiind ascunsi sub patru autoturisme aflate pe platforma unui vagon din componenta unui tren de marfa international. Ieri, in jurul orei 04.00, la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici,…

- Trei libieni și un marocan care au incercat sa iasa ilegal din Romania au fost gasiți ascunși sub patru autoturisme aflate pe platforma unui tren de marfa international. Incidentul s-a petrecut cu o zi in urma la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici. Cei patru au fost depistați pe sensul de iesire…

- Autoritatile de la Punctul de Trecere a Frontierei Curtici (feroviar) au verificat, in noapea de marti spre miercuri, pe sensul de iesire din tara, trenul Inter Regio care circula pe relatia Romania – Germania, descoperind patru migranti ascunsi sub autoturisme transportate pe platforma unui vagon…

- Un cetatean ucrainean care a incercat sa introduca ilegal tigari in Romania a fost depistat de lucratorii din Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Siret. Potrivit celor afirmate de ofiterul pentru relatii publice de la Politia de Frontiera Suceava, comisar-sef Ilie Poroch-Seritan, in noaptea de ...

- Politistii de frontiera din cadrul P.T.F. Cenad au depistat si predat autoritatilor competente un cetatean roman, urmarit internațional, care avea de executat o pedeapsa privativa de libertate de 2 ani și o luna, pentru savarsirea infractiunii de deținere de droguri de mare risc fara drept. In data…

- Retailerul grec de jucarii Jumbo, prezent pe piata romaneasca din 2013 prin opt magazine in cele mai mari orase ale tarii, deschide un magazin de jucarii in West Park Retail din cartierul Militari din Capitala, potrivit unui anunt de pe platforma de recrutare ejobs. „Deschidem un nou magazin…

- In Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac II - Csanadpalota, politistii de frontiera au depistat un barbat din Romania, care intenționa sa intre in tara cu o arma marca „KIMAR”, calibru 8 mm si 40 cartuse 8 mm, din categoria armelor si munitiilor neletale, fara a deține documentele necesare. In data…