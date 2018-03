Stiri pe aceeasi tema

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a anunțat aseara ca recomanda tuturor reprezentantilor operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidentiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica.

- Recomandam tuturor reprezentanților operatorilor economici sa ignore orice comunicari neoficiale sau solicitari de date confidențiale care pretind ca provin de la ANAF, dar sunt transmise de la adrese de email cu origine indoielnica. Semnalam cel mai recent caz in care se utilizeaza fraudulos atat insemnele…

- Aseara au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei partea I 290 30.III.2018 o serie de decrete de eliberare si numire din functii pentru urmatorii vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF .Astfel Viorica Dancila a dispus eliberarea din…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Estr vorba despre Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor. Deciziile au fost publicate vineri in Monitorul Oficial.

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit deciziilor publicate vineri in Monitorul Oficial.

- Directia regionala antifrauda fiscala 4 Targu Jiu are un nou sef. Premierul Viorica Dancila a continuat vineri decapitarile la Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), dispunand eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu ra...

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri în

- Trei vicepreședinți ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) au fost eliberați din funcție din ordinul premierului Viorica Dancila, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial.

- Trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala ANAF au fost eliberati din functie de catre prim ministrul Viorica Dancila.Cei trei vicepresedinti sunt Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor.Deciziile au fost publicate vineri…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul...

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial.Citeste…

- Premierul Viorica Dancila a dispus eliberarea din functie a trei vicepresedinti, cu rang de subsecretar de stat, ai Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), Daniel Florin Anghel, Nicolae Pietrareanu si Daniel Mihai Tudor, deciziile fiind publicate vineri in Monitorul Oficial. Daniel Mihai…

- "Am ramas putin nedumerit cand am aflat, in rest sper sa isi faca treaba", a declarat presedintele Klaus Iohannis, legat de numirea lui Ionut Misa la ANAF, scrie Mediafax. Intrebat daca Misa va putea rezolva problema colectarii, presedintele a raspuns: "vom vedea in timp relativ scurt".…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis.Ionut Misa a fost numit presedinte,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca a ramas "putin nedumerit" atunci cand a aflat de numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa la conducerea ANAF. "Am ramas putin nedumerit cand am aflat. In rest, trebuie sa-si faca treaba", a spus Iohannis. Ionut Misa…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, a anunțat ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, dupa o discutie cu Liviu Dragnea. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial.…

- Noul presedinte al ANAF este fostul ministru al Finantelor, Ionut Misa Ionut Misa, presedintele ANAF. Foto: Arhiva. Premierul Viorica Dancila l-a numit miercuri, 28 martie, în functia de presedinte al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, cu rang…

- Premierul Viorica Dancila i-a schimbat din functie, miercuri, pe sefii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) si Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Deciziile au fost publicate deja in Monitorul Oficial. Astfel, fostul ministru de Finante Ionut Misa i-a…

- Decizia privind numirea fostului ministru de Finante Ionut Misa in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, semnata de premierul Viorica Dancila, a fost publicata, miercuri, in Monitorul Oficial.

- UPDATE. Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial. Intrebat daca informatiile aparute in spatiul public potrivit carora…

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial.

- Ionut Misa a fost numit presedinte, cu rang de secretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila, publicata miercuri in Monitorul Oficial.

- Legislatia in vigoare imputerniceste Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) sa verifice situatia fiscala a persoanelor fizice supuse impozitului pe venit. Astfel, prin intermediul unui act normativ publicat azi in Monitor, Fiscul a aprobat metodele indirecte de stabilire a veniturilor, utilizate…

- Vasile Felix Cozma a fost numit in functia de presedinte al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, printr-o decizie a prim-ministrului Viorica Dancila publicata, vineri, in Monitorul Oficial. Acesta are rang de secretar de stat. Vasile Felix Cozma il va inlocui in aceasta calitate pe Augustin-Leonid…

- Persoanele fizice care au obținut in 2017 venituri in afara Romaniei vor fi obligate sa le declare Fiscului, pentru impozitare, pana cel tarziu la 15 iulie 2018, potrivit noului mecanism de declarare și plata pentru persoanele fizice, adoptat joi de Guvern, scrie AvocatNet.ro. Raportarea se va face…

- O societate comerciala din Vulcan a primit licența de explorare a perimetrului minier Balomir-Uricani. ENERGOMEC TRANSIND din Vulcan este societatea care face prospecțiuni in zona Balomir – Uricani. “Se aproba Licența de concesionare pentru explorare nr. 19.635/2016 privind explorarea resurselor…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala a simplificat, din data de 8 martie, inscrierea in Spațiul Privat Virtual (SPV). Astfel, formularul C800 „Cerere de aderare la Spatiul Privat Virtual pentru posesorii de certificat digital calificat” a fost inlocuit de formularul on-line disponibil la adresa …

- Inspectorii ANAF pot amenda firmele care nu detin POS. Inspectorii din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) pot amenda firmele daca acestea nu detin cititoare de carduri, respectiv POS, potrivit unui ordin al ministrului Finantelor publicat recent in Monitorul Oficial. „Organele…

- Noul formular (086) “Notificare privind aplicarea/renuntarea la aplicarea mecanismului de plata defalcata a TVA” aprobat recent va contine rubrici adecvate fiecarei situatii in care persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA au obligatia sa transmita organului fiscal notificari privind aplicarea…

- Statul pompeaza 170 de milioane de lei in Poșta Romana, societate cu 24.000 de salariați Procedura de capitalizare a Companiei Naționale Posta Romana (CNPR) s-a declansat prin adoptarea, in Guvernul Romaniei, a hotararii privind participarea statului roman la majorarea capitalului social. Este prima…

- Guvernul a adoptat joi, in sedinta Executivului, cele doua ordonante care ii vizeaza pe angajatii din sectorul IT, precum si inca alte 4 categorii care pana anul acesta erau scutite de impozitul pe venit, precum si pe cei care lucrau cu jumatate de norma. In ciuda criticilor dure atat din…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici.Gaura de MILIARDE in buget:…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala ANAF se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, informeaza Agerpres.ro. Este o discutie…

- O decizie referitoare la numirea noului sef al Agentiei Nationale pentru Administrare Fiscala (ANAF) se va lua in urmatoarele zile, iar acesta trebuie sa indeplineasca o serie de criterii de performanta, a declarat, joi seara, ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. "Este o discutie privind…

- In ziua de 1 februarie 2018, Plenul Curții Constituționale, investit in temeiul art.146 lit.a) teza intai din Constitutie si al art.11 alin.(1) lit.A.a) si art.15 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si funcționarea Curtii Constitutionale, a fost sesizat, in cadrul controlului anterior promulgarii,…

- DECLARATIA 600: Termenul-limita de depunere pentru declarația 600 va fi amanat pana la data de 15 aprilie 2018, conform unui proiect de act normativ adoptat astazi de Guvern. Documentul a fost inițiat dupa ce președințele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a anunțat recent masura. Totodata, liderul…

- 2018 va fi anul exceselor ANAF asupra contribuabililor, o miza fiind premiile constand in cote parți din amenzile aplicate, așa cum sunt ele prevazute in OUG nr. 116/2017, avertizeaza reprezentanții oamenilor de afaceri vasluieni. Marul discordiei dintre patronate și administrația fiscala este generat…

- Decizia premierului interimar a fost publicata joi in Monitorul Oficial, scrie News.ro. La finalul lunii decembrie 2017, presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gigi Dragomir, numit in aceasta functie in luna octombrie, a fost demis, printr-o decizie a premierului Mihai Tudose.…

- Persoanele fizice autorizate, alte persoane cu venituri pe cont propriu, cei care incaseaza dividende risca sa fie amendați daca nu vor depune declarația 600 privind contribuțiile sociale (CAS și CASS) pana pe 31 ianuarie 2018. Oficiali din Ministerul de Finanțe și ANAF s-au aratat deciși sa mearga…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate, in acest an, sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a acorda premii angajaților. Reprezentanții Consiliului Național al Intreprinderilor Private Mici și Mijlocii din Romania (CNIPMMR) se tem ca noile…

- Prin comparatie, in anul 2017, numai in cazul Formularului 200 „Declaratie privind veniturile realizate in Romania”, Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a procesat documentele aferente depuse de 515.845 de contribuabili”. Formularul 600, reprezentand „Declaratia privind venitul…

- ANAF anunta ca 210.000 de contribuabili persoane fizice au obligatia de a depune, pana la data de 31 ianuarie 2018, formularul 600 in vederea determinarii contributiei de asigurari sociale (CAS) si a contributiei de asigurari sociale de sanatate (CASS). Prin comparatie, in anul 2017, numai…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda…

- Angajații ANAF vor fi premiați cu 15% din sumele recuperate. Guvernul a adoptat, la finalul anului trecut, o ordonanța de urgența (OUG) care permite Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF) sa rețina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili, pentru a le acorda premii…

- Așa cum precizeaza Ministerul Finanțelor, acest demers urmarește stimularea angajaților fiscali sa ramana in sistem, asta dupa ce doar in prima jumatate a anului 2017, peste 1000 de angajați ANAF au demisionat. „Incepand cu anul 2018, Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin infiintarea…

- Agenția Naționala de Administrare Fiscala (ANAF) poate reține la bugetul propriu o cota de 15% din sumele recuperate de la contribuabili, cu scopul de a acorda premii personalului angajat. Masura ar trebui sa conduca la crearea unui sistem de cointeresare a personalului din cadrul ANAF care participa…

- Guvernul a adoptat la finalul anului trecut o ordonanta de urgenta care permite Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) sa retina la bugetul propriu 15% din sumele recuperate de la contribuabili pentru a le acorda premii angajatilor. OUG a fost publicata in Monitorul Oficial pe 29 decembrie.…

- V. Stoica Anul 2017 s-a incheiat frumos pentru 171 de locuitori ai orașului Sinaia, pentru ca pe 29 decembrie au primit cheile de la apartamentele sau garsonierele la care au visat de multa vreme. Primarul orașului, Vlad Oprea, le-a inmanat tuturor tinerilor care s-au inscris in programul destinat inchirierii…