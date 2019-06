Stiri pe aceeasi tema

- Azi, in zi de sarbatoare, Andreea Popescu a dat fanilor sai o veste extrem de frumoasa. Vedeta a implinit 3 ani de cand s-a casatorit civil cu alesul ei, Rareș Cojoc și a postat un mesaj extrem de emoționant pe Instagramul sau, pentru acesta.

- Loredana Groza a trecut de multe ori pragul medicului estetician, care a ajutat-o sa aiba un chip și un trup impecabil. Ultima ei fotografie publicata pe contul de Instagram a starnit un val de controverse, dar și comentarii rautacioase. "Ochii au mai ramas ai tai in rest... dinți noi, buze…

- S-ar putea spune ca este una dintre cele mai impresionante maști, iar Andreea Radulescu, make-up artistul emisiunii, chiar s-a intrecut pe sine in talent. Copacul lui Eden a lasat masca ambele echipe de pe Scena Misterelor.

- Miley Cyrus le-a dat de gandit fanilor sai cu una dintre cele mai recente postari de pe Instagramul sau. Artista i-a pus pe internauți sa se intrebe daca nu cumva este insarcinata pentru prima data.

- Sore este femeie cu adevarat implinita. Iubeste, este iubita si are o viata la care multi viseaza. In plus, artista are o cariera extrem de frumoasa, insa cel mai mare premiu al ei este fetita sa, pe care o iubeste fara cuvinte.

- Eheee...cand te cheama Dorian Popa, e clar ca iți poți permite orice aroganța! Paparazzii noștri mereu vigilenți și puși pe treaba l-au surprins pe celebrul artist in timp ce savureaza cu mare pofta pranzul in oraș, dar nu alaturi de iubita sa!