Stiri pe aceeasi tema

- Ilie Balaci a murit duminica, 21 Octombrie, in urma unui atac cerebral. In momentul tragediei, fostul fotbalist, in varsta de 62 de ani, se afla impreuna cu mama lui. Cu doar șase ore inainte sa moara, Robert Siclitaru, fiul un om de afaceri din zona Olteniei, a surprins ultimele doua imagini cu marele…

- Lorena Balaci a postat un mesaj pe contul de socializare, cu doar o ora inainte ca tatal ei sa se stinga din viața. Fostul fotbalist se afla impreuna cu mama lui și a murit in brațele celei care i-a dat viața. „Viata dupa 40…Cand aud barfe despre mine, zambesc…am facut mai multe decat stiti, stati…

- Lucian Mandruța și Ilie Balaci erau vecini, așa ca se vedeau destul de des. Realizatorul tv a postat pe contul de socializare un mesaj trist, dupa moartea fostului mare fotbalis. Ilie Balaci a murit astazi, la varsta de 62 de ani . „Intr-o zi mohorata de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace in echipa…

- Fostul star de la Craiovei Maxima n-a dorit sa stea la tribuna oficiala sau la loje, la partida de duminica, de pe ”Arena Naționala”. A venit insoțit de nepotul sau și de un prieten de familie. ”Libertatea” i-a surprins in tribuna, rezultand ultima fotografie cu Ilie in viața. Nepotul Atanas a fost…

- Ilie Balaci, legendarul atacant al Universitații Craiova, a murit la vârsta de 62 de ani. Ilie Balaci a suferit un atac cerebral. ”Într-o zi mohorâta de toamna, Ilie Balaci a plecat sa joace în echipa îngerilor. Dumnezeu sa…

- Fostul mare internațional și component al Craiovei Maxima, Ilie Balaci, s-a stins din viața la 62 de ani. Clubul Universitatea Craiova confirma știrea și arata ca acesta a plecat sa joace in ”echipa ingerilor”.Citește și: DOLIU in Banie: a murit Ilie Balaci ”Intr-o zi mohorata de toamna,…

- Nicolae Ivan, fostul fotbalist al Universitații Craiova, a murit in luna in care ar fi implinit 76 de ani. Fostul mijlocaș nascut la București la data de 28 august 1942 a ajuns la Universitatea Craiova in anul 1965 și a jucat in Banie pana in 1974. In locul sau, la mijlocul terenului, a venit Ilie Balaci.…

- A murit Nicolae Ivan, fost fotbalist la Universitatea Craiova. A pus umarul la primul titlu al ”Științei”. ”O veste trista primita de la Marian Nedea, alaturi de care am lucrat la ProSport și Gazeta Sporturilor: S-a stins Nicolae Ivan, fostul mijlocaș al Universitații Craiova, generația 1974, cea care…