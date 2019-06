Stiri pe aceeasi tema

- * Astra Giurgiu a invins-o pe ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe cu scorul de 3-2 (2-1), luni seara, pe teren propriu, in ultimul meci din etapa a 10-a, ultima a fazei play-off a Ligii I de fotbal. * Petrolul Ploiesti a invins-o acasa pe ACS Poli Timisoara cu scorul de 1-0 (0-0), luni, in etapa a 36-a a…

- Patru meciuri cu miza se joaca astazi in etapa a 36-a din Liga 2, incepand cu ora 11:00. Partidele sunt importante atat pentru promovarea in Liga 1, cat și pentru retrogradare. Aerostar, Energeticianul și Pandurii se lupta pentru evitarea retrogradarii, iar Academica Clinceni și Chindia Targoviște,…

- Academica Clinceni - „U" Cluj și Ripensia Timișoara - Petrolul Ploiești sunt meciurile care incheie etapa cu numarul 35 din Liga 2. Partidele sunt liveSCORE cu video pe GSP.ro și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport 1 și Look Sport. ...

- Azi continua etapa cu numarul #35 din Liga 2. Primul meci al zilei este dintre Metaloglobus-Luceafarul Oradea, de la ora 11:00, liveTEXT pe GSP.ro. Lupta in Liga 2 continua. Liderul clasamentului este Chindia Targoviște, cu 79 de puncte și are prima șansa la promovare in Liga 1, urmata de Academica…

- Zi plina in eșalonul secund. Azi, incepand cu ora 11 se vor disputa 7 partide din Liga 2, toate liveSCORE pe GSP.ro. Continua lupta la promovare in Liga 1. Momentan, inainte de etapa cu numarul #34, Academica este liderul clasamentului, cu 76 de puncte, urmata de Chindia Targoviște, 73 de puncte și…

- Petrolul Ploiești a invins, in deplasare, scor 2-1 (0-1), formatia CS Mioveni, in ultimul meci al etapei a 31-a a ligii secunde. In urma acestui rezultat, prahovenii s-au apropiat la patru puncte de Universitatea Cluj, ocupanta locului de baraj.

- Miercuri se desfașoara opt partide din cadrul etapei a 29-a din liga secunda. Meciurile vor putea fi urmarite in format liveSCORE pe GSP.ro. Petrolul - FC Argeș e capul de afiș al zilei, partida urmand sa se joace de la ora 19:00, in direct la TV Digi Sport și TV Telekom Sport. In primul meci al etapei,…

- Liga 2, etapa a 28-a. Chindia Targoviște deschide runda. Duminica, Snagov - Clinceni, derby-ul primelor clasate. U Cluj evolueaza acasa, cu CS Mioveni, Petrolul joaca la Aerostar Bacau. Liga 2, etapa a 28-a: Vineri, 5 aprilie, ora 17:00 Chindia Targoviste - Dacia Unirea Braila - DigiSport 1, TelekomSport…