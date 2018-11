La 83 de ani, Alain Delon isi evoca moartea cu dezinvoltura, scrie zdi.ro. "Un erou trebuie sa stie sa moara. Imi placea sa mor, caci este un punct final", declara el pentru Le Monde in septembrie. Actorul s-a confesat din nou sambata in emisiunea "The ou cafe" de la postul France 2. "Se stie unde voi fi inmormantat dar nu exista instructiuni. Ma vor inmormanta ca pe toata lumea, dar in niciun caz nu la fel ca pe cei pe care i-ati citat", s-a referit el la omagiile nationale aduse lui Charles Aznavour si Johnny Hallyday.