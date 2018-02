Ultima decendenta a familiei Muresianu s-a stins din viata. Care este legatura cu redactarea versurilor Imnului Desteapta-te, Romane

Stiri pe aceeasi tema

- Lucia Hortenzia Otilia Victoria Bunaciu, Directorul Onorific al Muzeului Casa Mureșenilor, a trecut in neființa. Ultima descendenta a familiei Mureșianu care locuia la Brașov, Lucia Bunaciu a fost stranepoata academicianului Iacob Mureșianu (1812-1887) și nepoata compozitorului Iacob Mureșianu…

- Primul director al televiziunii nationale, academicianul Andrei Timus, s-a stins din viata la varsta de 96 de ani. Andrei Timus s-a aflat in fruntea televiziunii nationale in perioada februarie 1958 - aprilie 1961.

- Viorel Vlad, membru al primului echipaj al fregatei "Regele Ferdinand", s a stins din viata. Anuntul a fost facut pe Facebook."Colegul nostru Viorel VLAD, membru al primului echipaj al fregatei Regele Ferdinand, a plecat sa colinde pe intinderile nesfarsite ale altei lumi. Dumnezeu sa il aiba in paza…

- Profesoara Elena Vrajitoru a pierdut, sambata, lupta cu o boala nemiloasa, dupa 10 ani de suferința. Aceasta a predat informatica mai bine de doua decenii la Colegiul Tehnic ”Edmond Nicolau” din Focșani. ”Un om deosebit, care in urma cu 10 ani a primit un diagnostic crunt.…

- Un barbat in varsta de 31 de ani din Kentucky a contractat o bacterie foarte agresiva care-i putea sa-i puna in pericol viața, dupa ce a inceput sa-și trosneasca degetele, spun medicii. Omul iși trosnea atat de tare degetele incat și-a deschis o rana, ceea ce a pemrmis bacteriei sa intre in organism.…

- Un roman și-a pierdut viața in mod neașteptat intr-o parcare din Italia. Acesta era șofer de TIR și, la un moment dat, a facut un popas intr-o parcare pentru a merge la toaleta. Adi Ungur, de 43 de ani, s-a prabușit la pamant și a cedat dupa ce a suferit un infarct, medicilor…

- Tatal lui Feli Donose a murit, iar artista trece prin momente cumplite. Aceasta și-a anulat toate concertele pe care le avea de susținut in urmatoarea perioada. Relatia dintre Feli si tatal ei nu a fost ca orice legatura dintre tata si fiica, intre timp insa, cei doi s-au apropiat. Aceștia…

- O personalitate marcanta din Craiova s-a stins dupa o suferinta grea, la 72 de ani. Prof. dr. Tudor Udriștoiu a fost presedintele Colegiului Medicilor Dolj, președintele Societații Romane de Psihiatrie Biologica si Psihofarmacologie, membru in Comisia de Psihiatrie a Ministerului Sanatații, dar și vicepresedinte…

- Maria Murarescu cunoscuta ca Marioara Murarescu s a nascut pe data de 1 octombrie 1947, la Bucuresti.Potrivit Wikipedia.ro, a fost o realizatoare consacrata de programe folclorice, fiind cunoscuta in special pentru emisiunea TV "Tezaur folcloric".A urmat Conservatorul din Bucuresti, fiind o studenta…

- Unul dintre fostii comandanti ai Politiei Municipiului Constanta, col. r George Nica s a stins din viata la varsta de 74 de ani. Slujba religioasa va avea loc astazi, 29 ianuarie 2018, de la ora 11.00 la Biserica Cimitirului Central Constanta unde va avea loc si inmormantarea. Unul dintre colegii lui…

- Medicul psihiatru Ghiorghe Talau, unul dintre cei mai cunoscuti medici psihiatri din Sibiu, a murit la varsta de 69 de ani, scrie tribuna.ro.Ghiorghe Talau a fost apreciat in breasla sa. A fost membru al Asociatiei Romane de Psihoterapie, al Asociatiei Romane de Psihiatrie si al Organizatiei Mondiale…

- Ingvar Kamprad, fondatorul retailerului suedez de mobila si decoratiuni interioare Ikea, a incetat din viata, duminica, la 91 de ani, a anuntat compania din Suedia, citata de BBC, preluat de Digi 24.Anuntul a fost facut de familie, care a transmis ca Ingvar Kampard s a stins in locuinta sa din Suedia.A…

- Istoricul Neagu Djuvara s a stins astazi din viata. Acesta avea 101 ani. Neagu Djuvara s a nascut la Bucuresti intr o familie aristocrata de origine aromana, asezata in tarile romane la sfarsitul secolului al XVIII lea, care a dat multi oameni politici, diplomati si universitari de prestigiu, conform…

- Americanca Naomi Parker Fraley, cea care a inspirat cu bandana ei rosie si buline albe posterul "Rosie the Riveter" (simbol al celor 6 milioane de femei care lucrau in industria de armament americana, n.r.

- Marin Ion, fostul primar al comunei Baneasa, judetul Constanta, s a stins din viata. Colegii liberali au transmis condoleante familiei."Filiala Constanta a Partidului National Liberal a primit cu tristete vestea trecerii in nefiinta a colegului nostru, fostul primar al comunei Baneasa, Marin Ion. Cu…

- Carla Marangoni, cea mai batrana medaliata olimpica din lume, a incetat joi din viata la Pavia, in nordul Italiei, la varsta de 102 ani, a anuntat Comitetul olimpic italian (CONI). Marangoni a cucerit o medalie de argint la gimnastica artistica cu prilejul JO 1928 de la Amsterdam, pe cand…

- Actorul Peter Wyngarde a murit la vârsta de 90 de ani, a confirmat agentul sau. Acesta este cunoscut cel mai bine pentru rolul lui Jason King sau pentru rolul din "Department S" sau "The Innocents". Deși s-a bucurat de o cariera de succes o perioada…

- Minune la capataiul lui Dragos Stoican. Tanarul din Campulung ce a suferit un infarct in timp ce se afla la volan a fost condus duminica pe ultimul drum. A fost o durere greu de descris in cuvinte pentru apropiatii tanarului, nimeni neintelegand cum de acesta s-a stins la numai 30 de ani. Numai ca…

- Doliu in cinematografia mondiala! Indragita actrița americana Doreen Tracey a murit la varsta de 74 de ani. Actrița a pierdut lupta cu o boala necruțatoare.Doreen Tracey s-a stins din viața avand alaturi familia și prietenii.

- Soc in lumea muzicii. O legenda mondiala a rockului a incetat din viata, iar milioane de oameni sunt in doliu. Este vorba despre Eddie Clarke, cel care s-a stins din viata la varsta de 67 de ani. Cunoscut pentru activitatea sa din trupa "Motorhead", artistul este plans de toti cei care i-au ascultat…

- In varsta de 83 de ani, cantareata de muzica usoara Lucky Lucretia Marinescu s a stins din viata in urma unei suferinte indelungate. Anuntul a fost facut de fiul sau, Lawrence Marinescu. Lucretia "Lucky" Marinescu, s a nascut pe 12 iulie 1934, la Cahul, Romania, azi in Republica Moldova. Lucky Marinescu…

- Cântarețul Rick Hall a murit la 85 de ani dupa o lupta grea cu cancerul. Cântarețul de muzica soul s-a stins din viața în locuința sa din Muscle Shoals, un orașel din Alabama. „Speram ca formatia din rai este pregatita. Daca nu, vor fi probleme”, au spus…

- Cu doar cateva ore inainte de drama familiei profesorului Bogdan Maleon, o alta veste groaznica a zguduit din temelii mediul academic. Lectorul universitar dr. Puiu Ionita, de la Facultatea de Litere, a murit. Acesta este unul dintre cei mai promitatori, activi, straluciti si respectati oameni ai universitatii…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Camelia Oneț era consilier local din partea ALDE insa era cunoscuta mai ales pentru activitatea sa la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” din Abrud, ca diretor și apoi director adjunct. Vestea cutremuratoare a dispariției acesteia a indoliat comunitatea locala. Zeci de mesaje de susținere pentru familie,…

- Profesorul, savantul si omul politic Alexandru Mosanu (19 iulie 1932 - 7 decembrie 2017) Vestea trista despre trecerea la cele vesnice a lui Alexandru Mosanu, profesor universitar, doctor habilitat in stiinte istorice, presedinte de onoare al Asociatiei Istoricilor din Republica Moldova, membru de onoare…

- Conducatorul artistic al ansamblului „Joc", Vladimir Curbet, s-a stins din viața. Informația a fost confirmata pentru UNIMEDIA de catre purtatorul de cuvant al ansamblului „Joc", Marin Madan.

- Primul președinte al Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Moșanu a decedat astazi la varsta de 85 de ani. Vestea trista a fost confirmata pentru ziarulnational.md de rudele lui Alexandru Moșanu.

- Principesa Margareta a transmis o proclamatie catre tara in care afirma ca va respecta legamantul regelui si isi va inchina viata si munca natiunii romane si romanilor de pe tot Pamantul. Chemata a fi urmasa bunului Rege Mihai, care mi a lasat ca sfanta mostenire iubirea si credinta fata de Romania,…

- Deputatul Eugen Tomac, președinte executiv al PMP, a transmis marți un mesaj la moartea Regelui Mihai in care afirma ca s-a stins o personalitate care a avut o viața "plina de incercari", adaugand ca fostul suveran al Romaniei a fost "șeful statului roman - așa cum l-au faurit inaintașii…

- Majestatea sa Regele Mihai a murit la varsta de 96 de ani. Anunțul a fost facut de familia regala, potrivit Realitatea TV. Mihai I a fost ultimul monarh al Romaniei. Regele Mihai a schimbat istoria celui de-Al Doilea Razboi Mondial, scurtandu-l cu cateva luni si salvand sute de mii de vieti. Aceasta…

- Sindicatul Liber al Navigatorilor a anuntat pe pagina de Facebook decesul Directorului General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. A murit CLC Laurentiu Streaja, Director General al fostelor CNM Romline SA Constanta si CNM Petromin SA Constanta. Marile batalii ale vietii…

- Necazurile se tin lant in viata lui Calin Geambasu. Dupa ce a facut publice problemele si discutiile amare pe care le-a avut cu parintii sai, cantaretul a fost pus la grea incercare chiar inainte de sarbatorile de iarna. Un prieten bun s-a stins din viata, dupa o lunga suferinta, iar el a scris un mesaj…

- Inca o veste trista pentru teatrul romanesc. Dupa Stela Popescu, inca o mare actrita ne paraseste. Cristina Stamate a murit, azi dimineata, la Spitalul Floreasca, la varsta de 71 de ani, scrie presa de peste Prut. Plina de umor si indragita de public, Cristina Stamate juca de aproape 50 de ani la Teatrul…

- Cantaretul si compozitorul american Tommy Keene, cunoscut al genurilor new wave si power-pop, a murit la varsta de 59 de ani.Muzicianul rock s-a stins din viața miercuri noapte, in somn, scrie antena3.ro.

- Marea actrita Stela Popescu a murit la varsta de 81 de ani. A fost gasita decedata in casa, joi dupa-amiaza, de catre un membru al familiei. Potrivit medicilor decesul ar fi intervenit cu cateva ore mai devreme. Stela Popescu s-a nascut in 21 decembrie 1935, in Balti, Basarabia, si si-a dedicat intreaga…

- Tudor Chirila cinsteste memoria tatalui sau, jurnalistul sportiv Ioan Chirila. Sub titlul "19 ani fara tata", Tudor Chirila, fiul jurnalistului sportiv Ioan Chirila si al actritei Iarina Demian (79 de ani), a publicat pe blogul personal un text in memoria tatalui sau. "Acum 19 ani tata murea…