- Principalii reprezentanti ai secesiunii esuate in Catalonia in 2017, separatistii Carles Puigdemont, care a fugit in Belgia, si Oriol Junqueras, incarcerat in Spania, au fost alesi duminica in Parlamentul European, relateaza AFP.

- Conform sondajului, socialistii ar urma sa obtina 18 mandate in Parlamentul European, in timp ce PP ar obtine 11, formatiunea liberala Ciudadanos - 9, coalitia de stanga Unidas Podemos - 7 mandate, iar formatiunea de extrema-dreapta Vox - 4 mandate. Separatistii catalani Carles Puigdemont…

- Curtea Suprema a Spaniei a apreciat ca fostul lider catalan Carles Puigdemont, care face obiectul unui mandat de arestare in Spania, are dreptul de a se prezenta la alegerile europene, contrazicand comisia electorala, relateaza duminica AFP. Carles Puigdemont, refugiat in Belgia dupa incercarea nereusita…

- Cinci secesionisti catalani aflati in detentie si judecati in prezent la Madrid pentru rolul lor in tentativa de secesiune a Cataloniei in 2017 au fost alesi duminica deputati in urma alegerilor parlamentare spaniole castigate de socialisti, informeaza luni AFP potrivit Agerpres. Printre cei…

- Printre cei cinci se numara fostul vicepresedinte al acestei regiuni din nord-estul Spaniei, Oriol Junqueras, principalul acuzat in procesul care a inceput la 12 februarie anul trecut si impotriva caruia Parchetul a cerut 25 de ani de inchisoare. Junqueras a fost ales parlamentar in calitate…

- Josep Borrell, Seful diplomatiei spaniole, a condamnat luni executia unei papusi menite sa-l reprezinte pe liderul secesionist catalan Carles Puigdemont, careia i s-a dat foc si asupra careia s-a tras cu focuri de arma in timpul unei sarbatori rurale in sudul tarii, in prezent in plina campanie electorala,…

- Doisprezece lideri ai miscarii separatiste catalane sunt judecati pentru implicarea lor in tentativa de secesiune a Cataloniei prin referendumul din octombrie 2017. Dupa ce au organizat la 1 octombrie 2017 un referendum de independenta interzis de justitia spaniola, separatistii au proclamat la 27…