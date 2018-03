Stiri pe aceeasi tema

- Coordonatorul proiectului IMPROVE, Doina Pisla, profesor universitar la Universitatea Tehnica Cluj-Napoca (UTCN), a declarat luni, in cadrul evenimentului de lansare a proiectului, ca acest aparat modern este conceput cu scopul de a imbunatati calitatea vietii pacientilor si de a acorda un sprijin…

- Varul lui Charles Darwin, sir Francis Galton a fost cunoscut pentru faptul ca a fost un veritabil polimat. Printre domeniile la Galton a contribuit se numara: geografia, meteorologia, psihologia, biometria, psihometria, statistica sau medicina legala. Galton a scris peste 340 de lucrari si carti, printre…

- Federația Asociațiilor Studenților in Medicina din Romania (FASMR), care reprezentand in total peste 25.000 de studenți la medicina, le cere celor care “dezinformeaza populația privind efectele adverse ale vaccinurilor sa iși sisteze activitatea”. Organizatiile studentesti trag un semnal de alarma,…

- “M-a lasat pe mine fara sot, pe fiul meu fara tata. Merita sa plateasca cu viata”. Sunt cuvintele pline de durere ale sotiei romanului ucis cu lovituri de cutit vineri, in Venetia, tot de un roman, pe care il gazduia si il ajutase sa obtina si un loc de munca. Victima este din orasul Negru Voda si era…

- Liderul Partidului National Liberal a avut un discurs halucinant in timpul Conferintei de duminica, declaratiile sale fiind parca inspirate de celebrii "Portocala" si Onea de la Ploiesti. Pe un ton rastit, Orban le-a ordonat primarilor PNL din tara sa dea cu parul in presedintii de Consilii Judetene…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea ar fi anchetat in Brazilia pentru spalare de bani. RISE Project si Folha de Sao Paolo, una dintre cele mai mari publicatii din Brazilia, afirma ca au obtinut confirmarea ca autoritatile din aceasta tara au in desfasurare o ancheta al carei subiect este presedintelui PSD, Liviu…

- Edward Senior, in varsta de 22 de ani, a luat decizia de a incheia socotelile cu viata, deoarece colegii de Rugby au glumit in legatura cu viata amoroasa a tanarului. O simpla gluma a ajuns virala in mediul online, iar decizia lui Edward Senior a fost aceea de a se spanzura.

- Sosirea acestora este de bun augur, avand in vedere adresabilitatea tot mai crescuta catre unitatea sanitara. Trei dintre acestia au fost medici rezidenti ai Spitalului Orasenesc Cugir ocupandu-si astfel postul dupa finalizarea examenului de rezidentiat, explica Florin Arion, managerul Spitalului Orașenesc…

- In cursul anului 2017, pe linia prevenirii și combaterii faptelor de coruptie, Serviciul Județean Anticorupție Bihor a desfasurat un numar total de 73 de activitati de instruire/informare anticoruptie, la care au participat un numar total de 1.380 lucratori. In ceea ce privește colaborarea…

- Mircea Negulescu spune ca Sebastian Ghița i-a cerut sa nu-i mai investigheze firmele. Dezvaluirea a fost facut intr-un interviu pe care procurorul supranumit „Portocala” l-a acordat Revistei Kamikaze. Procorul Negulescu spune ca a avut doua intalniri cu Sebastian Ghița. In una din aceste intalniri,…

- Cercetarea universitara craioveana (Universitatea din Craiova si Universitatea de Medicina si Farmacie) a primit Marele Trofeu pentru cea mai buna inventie internationala in domeniul Sanatatii si 3 medalii de aur acordate de juriul international al Salonului International de inventii IPITEX ...

- Discursul lui Bichinet a starnit reactii de revolta in Camera Deputatilor, insa Andreea Cosma afirma ca isi respecta colegul si doreste sa lamureasca tema hartuirii la care a fost supusa de catre fostul procuror DNA. "Raspunsul pentru pentru colegul Bichinet, pe care il respect si il apreciez: Da, m-a…

- La cererea Ligii Studențior, Tribunalul Iași a decis suspendarea hotararii Senatului Universitații de Medicina și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași de majorare taxelor de școlarizare pentru toți studenții romani.

- Fostul premier Victor Ponta spune ca a aflat despre falsificarea probelor atunci cand cumnatul sau a fost anchetat de procurorul Mircea Negulescu, poreclit „Portocala” – exclus intre timp din magistratura. „Eu stiam de faptul ca s-au falsificat si se falsifica probe la DNA Ploiesti. Stiam in mod direct,…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat, duminica seara, ca stia ca se falsifica probe la DNA Ploiesti, insa nu putea demonstra public, prima data afland in momentul in care a fost anchetat cumnatul sau de catre procurorul Mircea Negulescu, iar apoi, in mod direct, in dosarul Tony Blair. …

- Mobilizarea s-a facut, in principal, pe retelele de socializare unde a fost creat evenimentul "Eu merg la portocale" de catre Initiativa Civica 3.0 a fostului ofiter SRI Daniel Dragomir. Manifestantii au portocale "bune, nu de la Ploiesti", facandu-se aluzie la procurorul DNA Mircea Negulescu, zis "Portocala".…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- Liviu Pleșoianu, deputat PSD, a declarat, intr-o intervenție la Antena3 ca va merge la Cotroceni, pentru a protesta impotriva procurorului Portocala. De fapt, deputatul a anunțat, urmare dezvaluirilor din justiție aparute in ultima perioada ca azi, la ora 15.00, va consuma portocale pe dealul Cotroceni.…

- E criza de medici de urgența in spitalele din toata țara, in condițiile in care zeci de mii de cadre medicale au ales sa plece in strainatate, in cautarea unui trai mai bun și a unor condiții mai bune pentru a-și practica meseria. Din acest motiv, sunt sute de posturi libere de medici de urgența, insa…

- Miercuri seara dupa conferința de presa a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi, Elena Udrea a declarat ca ii pare rau ca nu are și ea inregistrari si ca nu s-a gandit sa pastreze anumite chitante pentru unele „cadouri” facute procurorilor de Dorin Cocos, fostul ei sot, potrivit flux24.ro „Vedeti de ce e…

- Jurnalistul de la "Adevarul" Liviu Avram demonstreaza ca discuțiile dintre Vlad Cosma, procurorul Portocala și șeful DNA Ploiești vizau nu falsificarea unor probe, ci disimularea modului real în care documentele au ajuns în posesia DNA Ploiești.

- Frumusețea și eleganța sunt la indemana oricui, cu sprijinul profesioniștilor in domeniu. Salonu By Beatrice este locul in care targoviștenii Post-ul TARGOVIȘTE: Salon BY Beatrice – noul tau salon de coafura și cosmetica! Vezi ofertele apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Lucian Onea, șeful DNA Ploiești, este acuzat ca a obținut ilegal asfaltarea drumului catre vila sa de lânga Ploiești, dezvaluia în 2017 Incisiv de Prahova și FLUX 24. DNA Ploiești era considerata unitatea de elita a DNA, dar situația a explodat dupa dezvaluirile despre procurorul Mircea…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Doua randuri de dezvaluiri facute ieri in ceasul nopții demonstreaza, de data asta fara nici un fel de echivoc, ca Dirceția Naționala Anticorupție este o instituție cangrenata. Iar cangrena – poate confirma acest lucru orice medic – pentru a nu se generaliza, trebuie extirpata.…

- Antrenorul CFR Cluj: Erau niste baieti in spatele meu care m-au injurat tot meciul Pentru antrenorul CFR Cluj, Dan Petrescu, derby-ul de sambata cu FCSB, de pe Arena Nationala, nu a fost special doar in masura in care a intalnit principala contracandidata la titlu, ci si pentru ca a insemnat revederea…

- Institutul Regional de Oncologie Iasi a lansat astazi proiectul dedicat pregatirii personalului medical implicat in prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului. Valoarea totala a proiectului este de 13.1 milioane de lei, iar implementarea acestuia se va desfasura pe parcursul a 3 ani. Conducerea…

- De cite ori ai mincat o banana sau o portocala si apoi ai aruncat coaja? Uscate sau crude, in ceaiuri sau creme, cojile de la diferite fructe sunt folositoare pentru organism. Noi iti aratam de ce ar trebui sa te dezveti de obiceiul de a le arunca la gunoi si care sunt beneficiile cojilor de fructe.…

- Dupa respingerea contestației facuta de dr. Daniela Popescu la concursul pentru ocuparea funcției de manager al Serviciului Județean de Ambulanța, dr. Adrian Truica a fost desemnat caștigator. Fara contracandidat, el și-a susținut cu brio proiectul de management și urmeaza ca zilele acestea…

- Profesorul Constantin Ciuce, fost rector al Universitatii de Medicina si Farmacie de la Cluj, si-a dat demisia din Senatul Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu Hatieganu”, din cauza faptului ca actualui rector, Alexandru Irimie, nu si-a retras semnatura de sustinere a ministrului Educatiei,…

- Portocala si ou? Nu suna prea apetisant, nu? Ei bine, combinate fac minuni. Dieta cu portocale si oua este recomandata persoanelor supraponderale, in special pentru acelea care sufera de probleme de absorbtie si dermatologice, scrie realitatea.net.Potrivit secretele.

- Sectia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, marti, excluderea din magistratura a procurorului Mircea Negulescu, supranumit “Portocala”. Negulescu e acuzat, printre altele, ca a luat legatura cu un suspect in mai multe dosare. Procurorul Mircea Negulescu urmeaza…

- Portocala si ou? Nu suna prea apetisant, nu? Ei bine, combinate fac minuni. Dieta cu portocale si oua este recomandata persoanelor supraponderale, în special pentru acelea care sufera de probleme de absorbtie si dermatologice.

- Procurorul Mircea Negulescu, suspendat din functie de CSM pentru abateri disciplinare, a fost audiat ca martor, luni, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul in care fostul deputat Sebastian Ghita este acuzat de coruptie si santaj, alaturi de fosti sefi din politie si parchete din Prahova.

- Un litigiu intre actualul primar de Turcinești, Dumitru Modrea, și fostul primar al localitații, Vasile Gogalniceanu, declanșat in noiembrie 2016, a fost tranșat recent de catre Curtea de Apel Craiova in favoarea alesului PSD, in prezent referent agricol in cadrul instituției. Totul deoarece…

- Judecatorii din cadrul Tribunalului Constanta s au pronuntat, ieri, in dosarul in care procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta au dispus trimiterea in judecata, pentru dare de mita, a unui tanar din Turcia, student la Facultatea de Medicina din cadrul Universitatii "Ovidiusldquo; din…

- Fostul presedinte al Romaniei, Emil Constantinescu, a declarat joi, la Universitatea de Medicina si Farmacie (UMF) din Targu Mures, in timpul lansarii cartii "Pretul demnitatii. O istorie altfel", scrisa de Laura Ganea si al carei personaj principal este, ca ar trebui sa revenim la sensurile initiale…

- Sute de oradeni au demarat o campanie de donare de sange pentru a o ajuta pe Larisa care suferea de o infecție puternica pornita de la o afecțiune renala. In ciuda eforturilor depuse de oradeni și de numarul mare de donatori care au incercat sa o salveze pe tanara, aceasta nu a facut fața…

- Timp de aproape 2.000 de ani, medicina a fost strans legata de religie. Se poate spune chiar ca la origine medicina a fost sacerdotala, servita de oameni ai Bisericii, care erau in acelasi timp si doctori. Rolul divinitatii in mentinerea si dobandirea starii de sanatate, in asigurarea unei calitati…

- Maria Madalina Lapadatescu este absolventa a Colegiului Național „Spiru Haret” din Targu Jiu și a studiat la Craiova balneo – fiziokinetoterapie și recuperare medicala din cadrul Universitații de Medicina și Farmacie. Frumoasa bruneta are 25 de ani și este o adevarata apariție dorita…

- Personalitate marcanta a lumii medicale romanesti, recunoscuta si pe plan international pentru performantele sale, Maria Cutarida-Cratunescu, nascuta la Calarasi, a intrat in istorie. A facut studii la Montpellier si la Paris, rezultatele ei exceptionale fiind intens mediatizate in strainatate.

- In Moldova, achiziționarea politelor de asigurare obligatorie de asistenta medicala prin intermediul oficiilor poștale va fi temporar imposibila, din cauza unor probleme tehnice. Acest lucru a fost comunicat de catre Compania Nationala de Asigurari in Medicina (CNAM), care a exprimat speranța ca aceste…

- Societatea Nationala de Medicina a Familiei vrea sa dea in judecata Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Medicii acuza ca institutia nu respecta legea cand este vorba de termene, dar devine riguroasa atunci cand e vorba de medicii de familie si de pacienti. 4,5 milioane de romani se afla pe listele…

- Protestul national al medicilor de familie fata de subfinantarea asistentei medicale si fata de birocratie si-a gasit adepti si in Arad. Nu se stie exact cati, insa unii au decis sa nu mai presteze servicii decontate, chiar daca au contracte valabile cu Casa Judeteana a Asigurarilor de Sanatate (CJAS).…

- Producatorul agricol Bogdan Costache din Gaesti, judetul Dambovita, foloste un amestec de porumb si peleti pentru a-si incalzi caminul, in conditiile in care porumbul a ajuns sa se vanda la preturi similare cu lemnul de foc, in anumite regiuni din tara. In regiunile mai sarace in paduri din sudul…

- Mircea Geoana, fost ministru de Externe al Romaniei, este casatorit cu Mihaela Geoana și au impreuna o fiica, Ana Maria. Tanara face senzație peste Ocean. Vezi galeria foto + 4 + 4 Ana Maria Geoana este studenta la Facultatea de Medicina in Pennsylvania și are o viața pe care orice tanar ar invidia-o.…

- Clementinele nu sunt apreciate doar pentru gustul si savoarea lor, ci si pentru vitaminele pe care acestea le contin. Un lucru de remarcat este faptul ca aceste fructe au in compozitia lor putine calorii, circa 46 la 100 de grame de fruct. Sunt ideale pentru dieta, deoarece doua clementine se incadreaza…

- Satui sa lucreze intr-un sistem care ii umilește și ii dezarmeaza, medicii de familie au anuntat ca din 3 ianuarie nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari. Pacienții se simt fara aparare și lasați de izbeliște. Medicina de ...

- Simona Halep a ajuns in Thailanda, pentru turneul demonstrativ din Ajunul Craciunului, in care isi va masura fortele cu alte trei jucatoare din Top 10 WTA - Johanna Konta (adversara din semifinale), Jelena Ostapenko si Karolina Pliskova. Contanteanca a plecat spre Bangkok alaturi de antrenorul…

- Un cutremur cu magnitudinea de 5,2 a fost resimțit miercuri noaptea in capitala Iranului, Teheran, precum și in mai multe provincii din nordul țarii. Seismul nu a provocat insa pagube majore și nici victime, relateaza AFP. Seismul a avut loc in timpul nopții de miercuri spre joi, iar epicentrul a fost…