- Frankfurt va deveni cel mai mare castigator al luptei pentru mii de locuri de munca venite de la bancile din Londra, care isi vor muta sediile din capitala Marii Britanii in orasul german, pentru a avea acces permanent la piata unica dupa Brexit, relateaza Bloomberg, potrivit

- Poți prepara o mulțime de feluri de bauturi și mancaruri care te ajuta sa slabești. Secretul sta in ingredientele pe care le alegi, care trebuie sa fie capabile sa arda grasimile și sa ajute metabolismul.

- Multi oameni cred ca sfârsitul lumii va veni foarte curând. Altii cred ca omenirea mai are câteva decenii. Una dintre teoriile sfârsitului lumii spune ca apa va inunda întreg globul.

- Chiar daca de multe ori este destul de dificil sa ai o podoaba capilara precum in reclame, nu este tocmai imposibil. In plus, inainte de a te consuma din pricina acestui fapt, trage un pic cu ochiul in familia ta pentru a vedea daca ești singura persoana care se confrunta cu aceasta problema.…

- Loredana Groza are 47 de ani, dar arata incredibil de bine. Vedeta a marturisit, insa, ca nu ține nicio dieta pentru a se menține intr-o forma fizica de invidiat. Loredana Groza este una dintre cele mai renumite artiste din Romania, care a reușit sa ramana in atenția publicului de la debut pana in prezent,…

- Conform dorintei sale, piatra funerara a fizicianului Stephen Hawking care a murit recent va fi inscriptionata cu o formula celebra de a sa care contine toate partile esentiale ale celei mai importante descoperiri a fizicianului, anume radiatia...

- Jucatoarea de tenis romanca, prima sportiva a lumii, Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells dupa ce a invins-o cu greu, dar superb pe nr. 51 a lumii, Petra Martic cu scorul de6-4, 6-7,...

- Preotul Samuel Agoian, reprezentant al Patriarhiei Armene la Ierusalim, spune ca Lumina Sfanta este aprinsa, de fapt, de la un felinar cu ulei si ca nu exista nimic mistic in aceasta poveste. „Dumnezeu face minuni, dar nu pentru placerea celor din jur”, a declarat Agoian, pentru jurnalistii care au…

- Calugarii duc o viata cumpatata si din punct de vedere alimentar, nici vorba de mancaruri procesate, mesele sunt luate in liniste, acesta fiind motivul pentru care fetele bisericesti de pe Muntele Athos au o speranta de viata mai lunga cu zece ani decat grecul obisnuit.

- Motivul pentru care americanii platesc impozite pe venit astazi este cel de-al 16-lea Amendament. Dar ce s-ar intampla daca locuitorii din Statele Unite ar afla intr-o buna zi ca ceva nu e &i...

- Facebook, WhatsApp si Instagram risca sa fie inchise dupa ce BlackBerry a dat in judecata compania fondata de Mark Zuckerberg pe care o acuza ca i-a incalcat proprietatea intelectuala. Blackberry pretinde ca Facebook folosește in aplicațiile sale fara a avea drept unele caracteristici ale interfeței…

- Primarul de la Blaj, Gheorghe Valentin Rotar, transmite un mesaj pentru iubitorii sportului si nu numai, cu ocazia organizarii de catre municipiu a turneului Final Four al Ligii Campionilor la volei feminin, la Bucuresti, in 5 si 6 mai. „Pe martie 2018, Blajul a primit vestea ca are onoarea sa organizeze…

- Autoturismele second-hand , aduse din tarile europene bogate ale Europei , fac obiectul , in ultima perioada , unei campanii de incriminare . Se umple Romania de rable , noxele emise de acestea sunt mai mari decat in cazul autoturismelor noi , sunt un pericol pe roti , reprezinta principalele acuze…

- O fetița de doar șapte ani și-a gasit sfarșitul intr-un mod cumplit. Copila a fost spulberata de un autoturism in plina strada, dar coșmarul nu s-a oprit aici. Corpul copilei a fost tarat cațiva metri, iar mașina s-a oprit, cu tot cu fetița, direct intr-o casa.

- El a spus ca este mai hotarat ca oricand sa candideze la alegerile prezidențiale din 2019. Iata postarea lui Liviu Pleșoianu: "Werner, la bilanțul DNA: "Spiritul civic se manifesta in ultima vreme cu mult curaj". Da, Fuhrer-e, se vede-n poza! ...Am spus in decembrie 2016 ca, daca acest…

- Uleiul de in reda frumusețea pielii tale și este un aliat de nadejde in rutina de ingrijire a tenului. El conține vitamine, minerale, acizi grași Omega 3 și Omega 6 care au efecte benefice asupra sanatații. Acizii regleaza secreția de sebum, protejeaza pielea sa nu se deshidrateze și sa nu se irite.

- Metropola San Francisco din Statele Unite se afla pe primul loc in clasamentul celor mai bune orase din lume pentru expati in ceea ce priveste oportunitatile pe piata muncii. Asa arata un sondaj realizat de YouGov la comanda HSBC Expat, noteaza Business Insider.

- Despre uleiul de pește se știe faptul ca este foarte sanatos. Tu știi care sint motivele pentru care ar trebui sa-l folosești? In primul rind, uleiul de pește este bogat in acizi grași Omega-3. Te va ajuta sa-ți imbunatațești starea de sanatate a inimii, prin simplul fapt ca va scadea nivelul trigliceridelor.…

- BAYERN-BEȘIKTAȘ LIVE in LIGA CAMPIONILOR ONLINE STREAM TELEKOM SPORT 2 LIVE. Marți seara este programata și partida Bayern Munchen - Beșiktaș Istanbul. Este de remarcat faptul ca intalnirea de pe Allianz Arena va avea la centru o brigada din Romania. Meciul din optimile Ligii Campionilor va fi condus…

- O racheta Falcon 9 ce va decola simbata de la baza militara Vandenberg, din California, va plasa pe orbita doi sateliti prin care SpaceX va testa viitoarea retea de sateliti prin care compania vrea sa ofere internet in orice zona din lume. Misiunea principala de simbata pentru racheta Falcon 9 este…

- Daca germanii au inceput Fașangul cu „sarbatoarea taițeilor“, in 23 ianuarie, seria acțiunilor organizate cu acest prilej s-a incheiat marți, 13 februarie, cu „sarbatoarea gogoșilor“. Asta pentru ca de miercuri, supranumita și „miercurea cenușii“ se așterne o perioada de reculegere, in post…

- Deputatul PNL Dumitru Oprea condamna, intr-o declarație politica, lipsa de reacție a Guvernului Romaniei și a liderilor coaliției PSD-ALDE privind semenele unei potentiale noi crize economice. In contextul in care pietele financiare internationale continua sa inregistreze caderi si sa produca efecte…

- Liderii marilor banci centrale ale lumii spun ca acestea iși vor continua strategia de inasprire a politicilor monetare, inclusiv prin creșterea dobanzilor, sfidand evoluția marilor burse, care au intrat in panica tocmai din aceasta cauza. Strategii politicilor monetare „nu-și vor permite sa devina…

- "Se ia tinctura de propolis și se pun douazeci de picaturi in jumatate de pahar de lapte. Se bea seara, inainte de culcare. Este pentru a ne pune la punct pancreasul și tot ce inseamna tractul digestiv. De asemenea, e foarte bun pentru somn, pentru odihna. Daca suportam mai greu laptele, il putem…

- Exista o forta ascunsa care se afla in spatele evenimentelor din secolele trecute? A fost cursul istoriei condus de un mic grup de oameni care au avut interese comune? Tablourile si fotografiile marilor oameni de-a lungul istoriei au dezvaluit o caracteristica comuna care-i leaga intre ei. E doar o coincidenta…

- Cei mai bogati oameni ai lumii au pierdut 93 de miliarde de dolari, iar 20 dintre ei au pierdut cel putin 1 miliard de dolari fiecare, dupa ce turbulentele de pe Wall Street s-au extins pe plan global, transmite Bloomberg.

- Asociația Grupul de Actiune Locala Dunarea de Sud, cu sediul in comuna Fantanele, iși desfașoara activitatea pe teritoriul a 16 comune din județul Teleorman, respectiv Bragadiru, Bujoru, Crangu, Dracea, Fantanele, Frumoasa, Izvoarele, Lisa, Nasturelu, Piatra, Pietroșani, Seaca, Smardioasa, Suhaia, Traian,…

- Alina Eremia, pe care telespectatorii Antenei 1 o vor revedea, din 15 septembrie, ora 20.30, in postura de jurat al celui de-al șaptelea sezon “Next Star”, a slabit in aceasta vara opt kilograme. Alina spune ca și-a schimbat stilul de viața și a exclus din alimentație zaharul, painea și prajelile. “Am…

- Comprese cu gheața Temperatura scazuta a gheții ajuta la reducerea inflamației și la combaterea durerii. Tot ce trebuie sa faci este sa pui cateva cuburi de gheața intr-un prosop și sa il ții direct pe zona in care simți ca te doare. Lasa gheața sa acționeze aproximativ 15 minute, repetand tratamentul…

- V. Stoica Gara Azuga, data in folosința in luna noiembrie a anului 1881, o cladire impunatoare – construita in același stil cu Gara Sinaia – la “932 de metri de asupra marei” a ajuns parțial o ruina. Doar fațada din piatra a cladirii vechi de 137 de ani și-a menținut frumusețea de odinioara și aspectul…

- Ela Craciun, vacanta la Cetatea Petra, una dintre cele 7 minuni ale lumii moderne Punctul de start al aventurii a fost orasul Aqaba, situat la granita cu Israelul, iar intr-una din zile vedeta a vizitat si celebra cetate Petra, inclusa pe lista celor sapte minuni ale lumii moderne. “Nimic nu te poate…

- Nicolae Stanciu (24 de ani) a fost astazi prezentat oficial la noua sa formație, Sparta Praga. Cehii au postat astazi pe site-ul oficial primele imagini cu Stanciu in tricoul Spartei Praga și i-au pregatit un filmuleț de prezentare in stilul marilor echipe de pe continent. INTERVIU CU STANCIU "Pentru…

- Florin Stefan (35 ani) si Claudiu Negrea (23) sunt doi tineri fotografi de evenimente din Romania care vor merge 900 de kilometri pe jos pentru a sprijini reabilitarea Compartimentului Clinic de Boli Infectioase Copii din Arad. Claudiu a promovat prin imagini pana acum intreg proiectul, insa a venit…

- Frumoasa piatra semipretioasa, chihlimbarul, este adesea asociata cu episodul ADN-ului de dinozaur, din filmul „Jurassic Park”. Insa in trecut (un trecut nu foarte indepartat), piatra galben-rosiatica amintea europenilor, si mai ales rusilor, de Salonul de Chihlimbar – un simbol al prieteniei ruso-prusace…

- Știm foarte bine cat de mult conteaza sa ne curațam tenul, chiar și atunci cand nu suntem machiați. O ingrijire adecvata va ajuta tenul sa respire, sa fie mai luminos și mai sanatos. Renunțați la sapun, pentru ca acesta nu va face decat sa va usuce tenul. Daca veți folosi ulei sau cosmetice pe baza…

- Povestea unui baietel de 12 ani care gaseste o piatra neagra pe care familia o foloseste timp de 9 ani ca opritor de usa face inconjurul lumii. Probabil va intrebati de ce este atat de speciala? Ei, bine, acest obiect valoreaza, de fapt, 80 de milioane de dolari

- Economia Statelor Unite este cea mai mare din lume. Cu o valoare de 18 trilioane de dolari, reprezinta un sfert (24,3%) din avuția globala, arata datele Bancii Mondiale, citate de World Economic Forum. SUA sunt urmate de China, a cărei economie a ajuns la o valoare de 11 trilioane de dolari, adică…

- Roy Spencer, pe cand avea doar 12 ani, a gasit in Queensland, Australia, o piatra neagra. Tatal sau, miner intr-un centru de exploatare miniera a bijuteriilor, nu si-a dat seama ca ceea ce parea un simplu cristal negru era de fapt un safir de 1, 56 carate.

- Intr-unul dintre dialogurile pe care parintele Staniloae le-a purtat cu tinerii, dupa Revoluția din 1989, afirma ca originea lumii este lumina și, de asemenea, ca la noi, romanii, lumea este ințeleasa ca lumina, așa cum arata etimologia cuvantului lume, care deriva din termenul latinesc ...

- Cateva sute de pelerini sunt au mers la manastirea Hodos-Bodrog pentru a participa la slujbele de sfintire a apei. Cu aceasta ocazie, s-au oficiat mai multe slujbe, printre care taina Sfantului Maslu, liturghia Sfantului Ioan Gura de Aur si Slujba Aghiasmei celei Mari. Pentru ca manastirea, aflata la…

- Trenurile supersonice Hyperloop, care vor circula prin tuneluri vidate pe sub marile orase ale lumii, pe care ar trebui sa le conecteze intre ele, vor imbunatati cu siguranta transportul public. Daca se vor face, pentru ca nu doar constructia unui astfel de sistem este foarte dificila si costisitoare,…

- Romania a atras in acest an 3,3 miliarde de euro din banii alocati prin programele speciale din agricultura si dezvoltare rurala, sectorul "bifand" si in 2017 prima pozitie la nivel national in ceea ce priveste absorbtia fondurilor europene.