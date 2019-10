Uleiul de lavandă: proprietăţi, beneficii, utilizări, reţetă Un iz de ulei de lavanda poate declanșa senzatii variate, iar dulcea lui mireasma te trimite cu gandul spre lanuri de flori albastru-violete sub cerul verii. Dincolo de aroma de lavanda, acest ulei esential are nenumarate beneficii atunci cand este utilizat in scop terapeutic. Haide sa aflam care sunt utilizarile si efectele benefice asupra sanatatii, cum poate fi preparat si daca poate avea contraindicatii sau efecte adverse. Citeste articolul mai departe pe viataverdeviu.ro…

Sursa articol si foto: viataverdeviu.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Mod de preparare Cartofi umpluti Se spala cartofii sub un jet puternic de apa, apoi se sterg cu un servetel si se pun pe o farfurie. Peste ei se toarna putin ulei de masline. Cu ajutorul degetelor se raspandeste uleiul pe toata suprafata cartofilor pana cand sunt complet acoperiti. Uleiul…

- O planta cu proprietati extraordinare, lavanda poate fi folosita sub diferite forme. Iar una dintre acestea este siropul de lavanda. Ce beneficii pentru sanatate are siropul de lavanda, aflati din materialul urmator.

- Ingrediente pentru zacusca de vinete - vinete coapte, curatate si scurse bine – 3 kg – ardei si gogosari copti si curatati 2 kg – ceapa alba – 2 kg, – bulion de rosii – 3 l – ulei de floarea soarelui – 500 ml, – sare: 3 linguri sau dupa gust. Cum se…

- Cresterea anormala a sanului la fetele tinere este favorizata si de expunerea la ulei de lavanda. Aceasta este concluzia unui studiu recent publicat in Jurnalul Societatii Endocrine de Clinica de Endocrinologie si Metabolism.

- In ultima perioada, produsele pe baza de ulei CBD au devenit tot mai cautate, deoarece au proprietati deosebit de benefice pentru organism. Uleiul CBD poate fi folosit ca remediu impotriva durerilor sau in lupta cu boli grave cum ar fi cancerul, insa este foarte util si pentru ingrijirea tenului.…

- Frunzele de salvie contin un ulei volatil reprezentat prin substante terpenice, tuiona, tuiol, salven, sabinol,mai contin taninuri, principii amare, vitamina B1, C, saruri de potasiu, glicozide, polifenoli si rasini.

- Popularitatea marijuanei medicale este in crestere. Despre marijuana se stie ca este un drog si se gaseste in frunzele, tulpina, semintele si florile uscate ale unei specii de canepa. In cazul utilizarii marijuanei in scop medical, este vorba despre o substanta CBD care este numita canabidiol si care…

- In ultima perioada, produsele pe baza de ulei CBD au devenit tot mai cautate, deoarece au proprietati deosebit de benefice pentru organism. Uleiul CBD poate fi folosit ca remediu impotriva durerilor sau in lupta cu boli grave cum ar fi cancerul, insa este foarte util si pentru ingrijirea tenului. Uleiul…