Stiri pe aceeasi tema

- Ai acumulat cateva kilograme nedorite, ești obosit și nu ai niciun chef de munca deși abia s-a incheiat vacanța de Sarbatori? Nici nu e de mirare. Toba, carnații, caltaboșii, friptura, piftia și sarmalele din meniul de Craciun și Revelion i-au adus organismului o mare cantitate de grasimi Si toxine…

- Daca vrei sa-ți menții greutatea și sa nu te ingrași nu e nevoie sa ții o dieta aspra sau sa te privezi de anumite alimente, ci trebuie sa pui in practica sfaturile date de specialiști in nutriție. Daca te intrebi: ”cum sa mananc fara sa ma ingraș”, vei gasi raspunsul in urmatoarele 10 trucuri: Hidrateaza-te…

- Abdomen plat #1. Carne de pui Este satioasa si iti va tine de foame multa vreme. In plus, carnea slaba, cum este cea de pui, te ajuta sa stabilizezi nivelul glicemiei din organism. De obicei, cand ti-e foame, tanjesti dupa carbohidrati si dulciuri, iar mancandu-le iti cresti sansele de a te…

- Faptul ca iarna aceasta se anunța a fi neobișnuit de calda e un motiv in plus sa ne ingrijoreze din punct de vedere al sanatații, deoarece virusurile și microbii “zburda” in voie la temperaturi pozitive și la umezeala mare. Iata 3 idei despre cum sa-ți crești imunitatea iarna aceasta. Frigul, umezeala,…

- Iata, asadar, ce sa mananci si la ce ore pentru a avea o stare de sanatate infloritoare. 8 a.m.: Cafea „In fiecare dimineata savurez un expreso sau un macchiato cu lapte de migdale. Multi oameni cred ca aceasta bautura nu le face bine, totul depinde de fiecare persoana in parte. Este…

- "Sper ca ati inceput anul cu bine si ca asa va va fi tot 2018.Evident, as fi vrut sa raman in atmosfera de liniste si pace a sarbatorilor, dar oricat m-am abtinut pana acum si am stat indiferenta la mizeriile unora, o sa le transmit acestora un mesaj.Mai lichelelor, ati uitat cand lingeati…

- In aceasta seara, de la ora 21.15, in ultima ediție “Aici eu sunt vedeta” a actualului sezon, Edan (10 ani), fiul Vicai Blochina și al fostului selecționer Victor Pițurca, va dezvalui cateva lucruri neștiute despre celebra sa mama.

- Ingrediente (1 rulada) Pentru blat5 oua150 ml cafea concentrata5 linguri zahar2 linguri cacao3 linguri faina2 linguri nuca macinata Pentru crema300 ml lapte dulce100 g zahar100 g margarina4 linguri fulgi de cocos50 g amidon alimentar50…

- Periajul frecvent si de calitate, inca de la aparitia primului dinte la copii, ii poate scuti de multe neplaceri. Daca bugetul nu permite ingrijirea periodica a danturii in cabinetele de stomatologie, se poate apela la ingredientele naturale, care stau la baza dezvoltarii multor produse cosmetice.

- Incidentul șocant a avut loc la Institutul de Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. George I.M. Georgescu” Iasi, unde barbatul fusese operat. Martorii citați de presa ieșeana au declarat ca acesta se afla inconștient, in perfuzii, iar cand s-a trezit și le-a scos, s-a indreptat spre geam și s-a…

- Soldul creditului a ajuns la peste 7,9 milioane de euro. „Nu avea rost sa continuam plata ratelor si sa ramanem cu acesti bani in conturi. Prin faptul ca platim anticipat, avem o economie de cateva sute de mii de euro la dobanzi”, spune Eduard Florea, seful Directiei Economice din Primarie.…

- LIVE: Ce aduce anul 2018 la CS ”U” Cluj? Președintele CS ”U” Cluj, Ovidiu Vasu, este invitatul de luni al emisiunii ”1 la 1” de la Realitatea FM Cluj, moderata de Carol Vlad. Emisiunea începe la ora 13:00 și poate fi urmarita mai jos, dar și pe pagina oficiala de Facebook ZIUA de CLUJ.…

- Chivu a avut colegi de grupa foști fotbaliști precum Mauro Camoranesi, Morgan De Sanctis, Fabio Galante, Amantino Mancini sau Luca Toni. Cu licenta UEFA A obtinuta, Cristi Chivu poate fi antrenor principal in Serie C sau antrenor secund in Serie B si Serie A. Adauga Comentarii Adauga…

- Pentru cei care vor sa iși reaminteasca de vacanța pe malul marii in plina iarna, ansamblul Palas are o propunere gustoasa. Timp de patru zile, marea se muta la Iași, prin intermediul Black Sea Food Festival. Invitatul special este Chef Catalin Scarlatescu. Ieșenii pasionați de preparatele cu specific…

- Totul a inceput in dimineata de 11 decembrie, cand cineva s-a dus la spital cu o rana la cap. Cadrele medicale au alertat, prin 112, autoritatile, dar pana sa ajunga in unitatea spitaliceasca, lovitul a dat bir cu fugitii. Ceva mai tarziu, la orele amiezei, acesta a venit din nou la spital,…

- Este vorba despre un spectacol de teatru interactiv cu numeroase inserții muzicale, adresat tuturor categoriilor de varsta. Aratand ca Ajunul Craciunului este in pericol, dat fiind ca toate scrisorile s-au pierdut si, mai mult, Elful Moșului probabil s-a ratacit, micuța Fifi face un apel…

- Organizata de Șah Club Vados Arad, competitia se desfasoara in sala de antrenamente a clubului condus de Alin Campeanu, situata pe B-dul Revoluției, nr. 29, etaj II, ap. 11. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida…

- Barbatul are 50 de ani iar polițiștii l-au tras pe dreapta in trafic, in Gataia. Mirosea puternic a alcool și a fost testat. Aparatul a indicat o valoare de 1,14 miligrame de alcool pur per litru in aerul expirat. Șoferul a fost dus imediat la spital pentru recoltarea de probe biologice.…

- Politistii de frontiera au transmis ca Victor D. (36 ani) a ajuns la Punctul de Trecere a Frontierei Bors, judetul Bihor, pentru efectuarea formalitatilor de frontiera, pe sensul de intrare din tara, la volanul masinii Dodge Tip Ram, fabricat in 2017, inmatriculat in Olanda. La verificari…

- In 20 decembrie 1989, Timișoara a devenit primul oraș liber de comunism din țara. La 28 de ani de la revoluție, primaria le face timișorenilor cadou concertul Rock for Revolution, „in memoria celor care au cazut pentru libertate in decembrie 1989”. „Ziua de 20 decembrie a insemnat…

- Atenționarea meteo cu privire la ploi, lapovița și ninsori ce duc la apariția poleiului vizeaza și Crișana, nordul și nord-vestul Transilvaniei și Maramureșul. In vestul țarii, de duminica, ora 16 pana luni, 11 decembrie, la ora 12, vor fi precipitații mixte, apoi predominant sub forma…

- Sezonul din acest an s-a terminat pentru Ripensia Timisoara cu un nou egal, cu cei de la Luceafarul Oradea, pe teren propriu. A fost un meci cu opt goluri, impartite la final prieteneste, cate patru de fiecare parte. Vedetele zilei au fost Mediop si Rusu, cu cate trei goluri de fiecare parte.…

- Uleiul de cocos este bun la toate. Daca il aplicați pe par, indiferent ca e ud sau uscat parul, ii va da o stralucire incredibila, va deveni matasos și nu se va mai incurca. Doar sa nu puneți mult. Ideal se picura puțin in palme și apoi, cu mainile aplicați fin pe podoaba capilara. Il puteți folosi…

- Scapa de 5 kg pana la Craciun cu dieta stewardeselor Dieta Natman este cunoscuta si ca dieta stewardeselor, a insotitoarelor de zbor, care deseori sunt nevoie sa scape rapid de kilogramele in plus. Dieta Natman este dieta care te poate ajuta sa slabesti 5 kilograme în 4 zile, fara…

- Autorii studiului sustin ca este mult mai bine sa te joci cu portiile alimentelor sanatoase si "nesanatoase" decat sa elimini alimentele care ingrasa cu totul. Trebuie sa te concentrezi pe scaderea portiilor de alimente nesanatoase si pe cresterea celor sanatoase. In acest fel, iti vei satisface…

- O radacinoasa sanatoasa, pe care o gasești mereu pe piața, mai ales in anotimpul rece. Sfecla roșie poate fi pregatita sub forma de salata, borș sau umpluta. Toate cele 3 rețete cu sfecla roșie sunt delicioase. Salata |VIDEO Ingrediente: doua sfecle rosii doua linguri ulei, o lamaie, un catel de usturoi,…

- Brad Birkenfeld, cel mai important avertizor din istorie, singurul om care a dezvaluit cea mai mare frauda fiscala din lume, vorbește intr-un interviu pentru ReporterVirtual.ro despre starea sistemului bancar dupa ce dezvaluirile sale au dus la distrugerea secretului bancar elvențian. Birkenfeld, autorul…

- Reduce nivelul de colesterol rau Printre beneficiile principale ale lintei se numara normalizarea profilului lipidic, prin scaderea colesterolului din sange si a trigliceridelor. Reduce riscul de infarct si de accident vascular cerebral, mentinand arterele „curate". Iți da energie…

- Te ajuta sa dormi mai bine Daca te confrunti cu insomnia, uleiurile volatile din extractul de lavanda iti pot fi de mare ajutor. Lavanda te ajuta sa te calmezi, combate anxietatea si iti induce somnul odihnitor. Fa-ti un obicei ca, inainte de culcare, sa pui in apa de baie cateva picaturi…

- Caracatita scumpirilor a inceput sa se extinda la fructe si legume, dupa ce preturile au crescut accelerat in luna noiembrie la carne, lapte si oua, iar importurile mari din ultima perioada, ca urmare a deficitul bugetar, arata ca, de fapt, alte state profita de situatie, a declarat, marti, Mary Pana,…

- Unul dintre cele mai bune uleiuri pentru gatit este uleiul de cocos. Compozitia acestuia ramâne neschimbata chiar si la temperaturi ridicate. Datorita programului destul de încarcat de care avem cu totii parte, produsele de tipul 2 în 1 sunt la mare cautare si nu…

- Datorita programului destul de aglomerat de care avem cu toții parte, produsele de tipul 2 in 1 sunt la mare cautare și nu este de mirare ca natura dispune inclusiv de asftel de produse. Dar ce ai zice daca un singur produs l-ai putea folosi la absolut orice activitate a te de la curațat pantofii…

- Un studiu facut în SUA estimeaza ca, pâna în anul 2020, bolile de inima vor fi principala cauza de mortalitate. Peste 25 de milioane de oameni ar putea sa moara anual din cauza complicatiilor la inima. Asociatia Americana pentru Sanatatea Inimii recomanda consumul de peste…

- Ati putea spune ca nu exista asa ceva. Cu toate acestea, insa, dr. William Cole, prin prisma experientei sale, a pus la punct o dieta care sa combata problemele pe care le avea cu pielea, cu stresul si cu oboseala glandelor suprarenale. Dupa 60 de zile de dieta, rezultatele au fost vizibile:…

- Auzim intruna ca trebuie sa mancam cat mai multe fructe și legume, proaspete, daca se poate. Dar ce se intampla daca nu procedam așa? Potrivit nutritionistului Camelia Olteanu, persoanele care refuza sa consume fructe și legume vor fi mai predispuse la boli, in general, deoarece vor avea un sistem imunitar…

- Chiar daca o lingura contine 120 de calorii, acestea nu sunt la fel ca toate celalalte. Uleiul este termogenic, adica va creste energia consumata pentru digerarea lui. Cu cat mananci mai mult, cu atat arzi mai repede caloriile. Alaturi de uleiul de cocos, consuma alimente care stimuleaza metabolismul.…

- Deoarece aceste boli au ca principala cauza alimentatia, specialiștii va recomanda ce alimente sa consumați pentru a va menține sanatatea inimii. Pestele Asociatia Americana pentru Sanatatea Inimii recomanda consumul de peste de cel putin doua ori pe saptamana. Este bun in special pestele…

- Baia Cleopatrei (lapte si miere) Cleopatra nu este vestita doar pentru ca a fost regina Egiptului, ci si pentru frumusetea sa legendara, pe care și-o mentinea cu ajutorul baii cu lapte. Nu ai nevoie de multe ingrediente pentru a-ti rasfata pielea, poti incerca cea mai simpla reteta…

- „Scoala Gimnaziala «Ilarion Felea» va avea sala de mese. Primaria municipiului Arad a achizitionat cantina mobila tip container care va permite implementarea programului guvernamental «Masa calda»” – anunta reprezentantii Municipalitatii. Achizitia e un pic tardiva, dat fiind ca guvernul nu…

- Dr. Quinn: Vreți sa aveți memorie buna și o stare de spirit demna de invidiat? Pentru asta exista rozmarinul! Poate nu v-ați gândit niciodata ca aceasta planta lemnoasa poate fi folosita și altfel decât în bucatarie, pentru aromarea unor preparate culinare. Și, totuși, rozmarinul…

- Miere Mierea are proprietați antibacteriene și acționeaza ca un hidratant și ca rezultat, buzele sunt catifelate și moi. In plus, substanțele prezente in miere indeparteaza pielea uscata și moarta, ameliorand durerea. Tot ce trebuie sa faci este sa aplici miere direct pe buze și sa o lași sa…

- O ceașca de cafea poate fi transformata într-un remediu pentru arderea grasimilor, prin simpla combinare cu ulei de cocos, scorțișoara și miere. Daca amesteci cele trei ingrediente în cafea, vei obține foarte simplu cea mai eficienta metoda de a-ți determina metabolismul sa arda…

- Vrancenii iubitori de teatru pot vedea pe 1 noiembrie, ora 19.00, la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, o comedie de excepție. In piesa „Central Park”, Woody Allen relateaza, intr-un stil extrem de comic, povestea a doua cupluri new-yorkeze infidele. Personajele, pe cat de…

- Rosia este leguma care contribuie la mentinerea sanatatii si, de asemenea, imbunatateste gustul mancarurilor. Datorita substantelor nutritive pe care le contine, rosia ar trebui sa faca parte din alimentatia zilnica. Iata de ce!

- Banatenii vor avea la dispozitie rosii cu gust adevarat plantate in coji de nuca de cocos. Acestea vor fi cultuvate in cea mai mare sera realizata in ultimii ani in Romania, deschisa la Biled, la doar cativa kilometri de Timisoara.

- In pofida celor sapte ani de austeritate din Grecia, Jumbo a avut rezultate financiare peste estimari datorita produselor sale cu costuri scazute si a cresterii rapid a operatiunilor din Romania si Bulgaria. Jumbo va folosi castigurile obtinute din emisiunea de obligatiuni convertibile…

- „Mir, tamaie, iconite avem". Asa te intampina micii comercianti de cum te asezi la coada. Circula printre pelerini, se inghesuie cu sacosele sau bratele pline cu flori si busuioc. Datorita lor, a comerciantilor, asteptarea nu mai pare insa atat de lunga. O parte isi feresc portofelele, dar cei mai multi…