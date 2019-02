Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce armata ucraineana a primit in dotare rachete Javelin, au incetat atacurile tancurilor deșinute de forțele de ocupație rusești asupra pozițiior ucrainene din Donbas, a declarat astazi presedintele Ucrainei, Petro Poroșenko, citat de Unian. Declarația a fost facuta de șeful statului in timpul…

- Legea marțiala, impusa de autoritațile din Ucraina, pe 25 noiembrie, in unele regiuni de la granița țarii cu Rusia, a expirat. Legea marțiala a fost adoptata in urma incidentului naval din stramtoarea Kerci, din luna noiembrie. Anunțul expirarii legii marțiale a fost facut de Petro Poroșenko, care a…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a anuntat in Consiliul de securitate al tarii ca legea martiala impusa pe 25 noiembrie in unele zone ale Ucrainei, dupa ce Rusia a confiscat trei nave ucrainene, a...

- Situatia tensionata dintre Rusia si Ucraina ar putea fi discutata in Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, peste cateva zile. Anuntul a fost facut de ministrul Apararii. Gabriel Les care spune ca in fiecare zi primeste rapoarte despre acest conflict, pe care l-ar dori rezolvat intr-un mod diplomatic.…

- Președintele american Donald Trump a anulat întâlnirea pe care o avea programata cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, la Buenos Aires, unde se desfașoara summit-ul G20. Trump a luat aceasta decizie pentru ca rușii refuza sa elibere navele și marinarii reținuți în…

- Ilan Laufer l-a acuzat pe Klaus Iohannis de antisemitism, dupa ce a refuzat numirea sa in funcția de ministru al Dezvoltarii. „Dragi romani, ma numesc Ilan Laufer, sunt cetațean roman, din parinți romani, nascut la Maternitatea Polizu, foarte aproape de Guvern”, a spus Ilan Laufer. Insa presa din Israel…

- Eveniment Reactia lui Ilan Laufer, dupa ce l-a acuzat pe Iohannis de antisemitism: Am avut o reactie la cald, bazata pe o puternica incarcatura emotionala Tweet Print Mail Autor: Ana Petrescu astazi, 18:11 2 Social-democratul a atasat postarii sale certificatul sau de nastere pentru a dovedi…

- "Avand in vedere acuzațiile eronate referitoare la faptul ca nu am fost nascut in Romania, țin sa precizez urmatoarele: sunt nascut in Romania, sunt roman și simt romanește. Fac parte dintr-o etnie cu o profunda conștientizare și incarcatura istorica, evreii fiind un popor care a fost sensibilizat…