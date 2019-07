Stiri pe aceeasi tema

- CUTREMUR in Polonia. Deși seismul a fost inregistrat la suprafața cu o intensitate de 2,66 de grade pe scara Richter, acesta a facut victime. Zona este considerata riscanta. Doar inceputul anului 8 mineri au fost dati disparuti in subteranul unei exploatari ca urmare a producerii unui seism.…

- Trei frati din comuna Homocea au de executat, impreuna, o pedeapsa de 28 de ani de inchisoare intr-un dosar de sclavie moderna. Valentin Lupu, de 25 de ani, Grigore Lupu, de 39 de ani, și Alexandru Lupu, de 43 de ani, au fost condamnați vineri de Blackfriars Crown Court, Anglia. Valentin și Grigore…

- Un accident rutier soldat cu patru victime, a avut loc astazi, 12 iunie 2019, in jurul orei 14.00, in orașul Zlatna. Au intervenit pompierii din Alba Iulia cu o autospeciala de descarcerare și o ambulanța SMURD TIM. „Detașamentul de pompieri Alba-Iulia intervine cu o autospeciala, descarcerarea și…

- Imagini accident grav in Baia Mare. Un autocar și un TIR implicate. Exact in acelasi loc ca si accidentul de dimineata. Cinci victime dintre care doua persoane incarcerate.foto In urma cu puțin timp un nou accident rutier grav a avut loc in Baia Mare. Din primele informatii 1 autobuz si 1 autocamion…

- Summary Hotararea Tribunalului Alba, prin care doua persoane din Sebes, sot si sotie, au fost condamnate la cate 3 ani de inchisoare cu suspendare pentru trafic de persoane, surprinde modul de actiune al celor doi inculpati in raport cu victima de 65 de ani, agresata, tinuta intr-un grajd si obligata…