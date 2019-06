Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii internetului si lideri politici din mai multe tari au semnat miercuri la Paris "Apelul de la Christchurch" prin care se angajeaza sa lupte impotriva "continuturilor online teroriste sau extremiste violente". SUA nu au semnat acest text, relateaza AFP. "Apelul" a fost lansat de…

- Autoritatea a citat o declaratie din decembrie potrivit careia compania a descoperit un foto API bug care permite unor terte aplicatii sa acceseze fotografii de pe Facebook.Potrivit KVKK, aproximativ 300.000 de utilizatori din Turcia ar putea sa fi fost afectati de aceasta eroare. De asemenea,…

- Facebook a inchis numeroase pagini, grupuri si conturi care avea legaturi, in mare parte, cu Rusia si care erau folosite pentru a raspandi informatii inselatoare pe reteaua de socializare si pe Instagram, transmite Reuters.

- Noile tehnologii din domeniul transportul de persoane in regim de taxi conduc la imbunatatirea calitatii vietii consumatorilor, dar nu trebuie sa duca la eliminarea formelor care deja isi desfasoara activitatea, iar cadrul legal trebuie sa corespunda noilor tehnologii, dar sa asigure reglementari…

- Facebook, Google si Twitter au facut progrese in combaterea fake news și a dezinformarii online, a constatat Comisia Europeana in urma unei evaluari a companiilor care activeaza in domeniul internetului. Facebook a obținut cele mai multe aprecieri, in timp ce Google și Twitter mai au de lucru in privința…

- Comisia juridica si de interne din Parlamentul European a aprobat prin vot luni instituirea de amenzi pentru Facebook, Google, Twitter si alte platforme online daca nu vor fi capabile sa indeparteze continutul extremist de pe net in cel mult o ora.

- Mai multe atacuri neprovocate asupra comunitatii romilor din Franta au erupt dupa ce numeroase știri false despre rapirea unor copii au aparut pe retelele de socializare, relateaza BBC. Cu toate acestea, politistii spun ca avertizarile despre „un barbat intr-o dubita” care rapeste copii de pe strazi…