Uite pentru cine se da ”marea pensionare”!

- Scriitorul Stelian Tanase a analizat rezultatul alegerilor europarlamentare. El susține ca oamenii nu trebuie sa se aștepte de mare lucru din partea celor de la USR-PLUS și PNL. Marea problema, in opinia lui Stelian Tanase, vine tocmai de la condamnarea lui Liviu Dragnea, care juca rol de „demon”…

- PSD cauta soluții astazi, dupa cele 2 lovituri grele pe care le-a primit in ultimele 2 zile; rezultatele dezastruoase de la alegerile europarlamentare și incarcerarea președintelui PSD Liviu Dragnea.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a explicat ca era necesar sa se impace cu Liviu Dragnea și Guvernul pentru binele bucureștenilor, o relație tensionata fiind de natura sa aduca deservicii Capitalei.Citește și: Cum se schimba jocurile la CCR, odata cu noile numiri: se inclina…

- Senatorul PNL Florin Cițu susține ca marea epurare a funcționarilor din ministere incepe in doua saptamani și ca restructurarea se face fara plați compensatorii, iar pentru ramanerea in funcție este nevoie de recomandarea unei organizații PSD . „Daca ești bugetar, afla cați mai ramaneți la locul de…

- Dupa ce a fost la un pas sa fie exclusa din PSD, Gabriela Firea raspunde apelurilor lui Liviu Dragnea si anunta o impacare istorica. Primarul general al Capitalei dezvaluie ca a fost sunata de presedintele PSD si chiar i-a multumit acestuia pentru urarile de sanatate si florile trimise la spital,…

- ''Și eu am greșit, și ea a gresit. Nu punem in balanța care a greșit mai mult. Sunt mai multe lucruri care ne unesc. Din partea mea, e o deschidere totala. Nu am avut discuții fața in fața. Am vorbit la telefon. Ne-am trimis mesaje'', a afirmat Liviu Dragnea, in finalul emisiunii lui Victor Ciutacu,…

- Daca internarea lui Liviu Dragnea s-a facut prin popularizarea politica a știrii, Codrin Ștefanescu fiind purtatorul de cuvant neoficial al situației, numele spitalului a fost ținut secret. E vorba despre spitalul privat Sanador, din apropiere de Piața Victoriei. Liviu Dragnea acuza dureri de la o hernie…

- Primarul general, Gabriela Firea, a declarat, marți, ca in București au fost identificate 800 de gropi la final de iarna, iar in ceea ce privește curațenia in oraș, edilul le-a transmis companiilor de salubrizare ca trebuie sa mai lucreze și sa insiste atunci cand acționeaza pe strazi.Citește…