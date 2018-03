Uite pe cine a cucerit Cara Delevigne

Stiri pe aceeasi tema

- Actrita si modelul Paris Jackson a fost surprinsa in timp ce se saruta cu o colega de breasla, confirmand astfel zvonurile care circulau de mai multa vreme in presa straina privind o posibila idila a celor doua.

- Paris Jackson are o relație cu modelul Cara Delevigne. Paris Jackson, fiica unuia dintre cei mai faimoși muzicieni din toate timpurile, Michael Jackson, a fost vazuta in timp ce se saruta pasional cu modelul Cara Delevigne, confirmand astfel ca ea are o relație cu Cara. Paris a fost vazuta sarutand-o…

- Fiica regretatului artist Michael Jackson iși traiește viața dupa propriile reguli și nu ține cont de dorințele familiei. Dupa ce a in trecut a incercat sa se sinucida de mai multe ori, acum Paris Jackson șocheaza opinia publica din nou.

- Piese precum “Tell me who” și “Back to me” sunt fredonate nu doar de mulți romani, fani ai dj-ului Vanotek ce s-a remarcat pentru prima data in București, unde a compus piese pentru mai mulți artiști. Acum dj-ul se aude pana-n Rusia, unde a cucerit topurile și susține mai multe concerte. Piesa “Tell…

- Fiind persoana publica, Camila este des prinsa de paparazzi in timpul zilelor obișnuite. Ultima data insa, cantareața și-a pregatit terenul de atac atunci cand a fost fotografiata cand trecea de securitate la Aeroportul internațional din Los Angeles. Ea nu s-a lasat surprinsa de paparazi, ba mai mult,…

- Povestea piesei “Next to me” a meritat cu siguranța așteptarea videoclipului, caci artiștii nu au avut o idee tocmai obișnuita. Versurile piesei au fost transpuse in imagini atent selecționate sub forma unui scurtmetraj regizat de Mark Pellington și filmat in Los Angeles, respectiv Las Vegas. Piesa…

- Paris Jackson este o fata cu multa personalitate. Are doar 19 ani și s-a tatuat pe brațe, are piercinguri și chiar promoveaza viața cat mai naturala, aparand de nenumarate ori neepilata la axila, pe picioare sau pe maini. Ba mai mult, este atat de rebela incat s-a filmat cu marijuana intre dinți și…

- O noua intrebare boom i-a facut pe ascultatorii Virgin Radio sa deschida whatsapp-ul. Andrei Niculae care are de lasat 3.800 de lei in service pentru masina, a intrebat care a fost ultima nota de plata de la un service auto! Raspunsurile ascultatorilor au venit imediat! Florin Timișoara: 4200 ron, refacut…

- Au trecut deja trei ani de cand Years & Years au lansat albumul de debut “Communion” și ne-au incantat cu piesele “King” și “Desire”, iar baieții sunt din nou pe val, acum dupa ce au lansat piesa “Sanctify”. Years & Years vor participa la multe festivaluri in aceasta vara și e momentul perfect pentru…

- Cara Delevigne și prietena sa Margot Robbie clar știu cum sa alunge plictiseala. In timpul unei pauze la filmarile pentru Suicide Squad, cele doua se plictiseau așa ca au decis sa faca o farsa cuiva. Și nu și-au ales chiar orice persoana, ci pe prințul Harry. Margot Robbie a declarat ca in acel moment…

- Actrita si modelul Paris Jackson le-a cerut fanilor sa nu-i modifice nuanta pielii in fotografii, informeaza Press Association. Fiica de 19 ani a regretatului Michael Jackson, supranumit ''Regele muzicii pop'', spune ca este ''in sfarsit, impacata'' cu felul in care arata…

- Singura fiica a lui Michael Jackson pare ca incepe sa abandoneze look-ul dezordonat de covor roșu in favoarea unuia mai șic și mai potrivit unui model și unei actrițe in devenire, așa cum este ea. Ieri seara, tanara de doar 19 ani s-a alaturat unor altor nume mari din industrie, la premiera din Los…

- Diana este din București și este prima mama pe care incercam sa o destresam prin destructoterapie (adica terapie prin distrugere, da). Are 31 de ani, un soț mai tanar decat ea și un baiețel, David (2 ani), care nu de puține ori reușește sa o scoata din minți. “Copilul meu reacționeaza foarte foarte…

- Cu toții avem acea intalnire la care ne-am simțit super bine și unic și probabil ca o ținem minte. Ei bine pentru Madonna, acel moment super romantic a fost alaturi de Michael Jackson, in anul 1991 la premiile Oscar. Atunci Madonna l-a invitat pe Michael Jackson ca partener al sau și știm ca in acea...…

- Intr-un decor de-a dreptul stralucitor, a 90-a ediție a premiilor Oscar a avut loc noaptea trecuta la Dolby Theatre din Los Angeles. In monologul de la inceputul galei, gazda Jimmy Kimmel a facut referire la magistrala gafa de anul trecut cand organizatorii au anunțat greșit filmul caștigator. Un alt…

- Zayn e una din cele mai bune voci ale pieței muzicale in momentul de fața și nu mai e un secret ca ii place sa se implice in proiecte care de care mai incendiare. Seara trecuta Zayn ne-a incantat cu un cover incredibil al piesei “You are not alone” a regelui pop Michael Jackson. Zayn... View Article

- Dupa lansarea piesei “Savior” luna aceasta, Iggy i-a pus pe fanii de pe Instagram pe ganduri cu privire la urmatorul videoclip. Videoclipul va aparea pe YouTube sambata, așa cum susține artista in descrierea postarii de pe Instagram. Clipul are puternice influențe religioase și este filmat in tema cu…

- Liam Payne lucreaza la un album de debut ce ne va uimi cu siguranța. Producatorul lui, Steve Mac are doar cuvinte de lauda despre albumul ce urmeaza sa fie lansat in curand. Steve Mac a produs pentru Liam piesa “Strip that down”, ce s-a dovedit un real succes pe piața muzicala. “Am auzit ca va... View…

- Tove Lo prefera o reacție negativa cu privire la piesele sale, decat nicio reacție. “Atat timp cat ascultatorii simt ceva, eu sunt fericita”, a declarat artista. Dupa o perioada in care a scris piese pentru Ellie Goulding și Icona Pop, Tove Lo vorbește despre cel mai nou album, denumit “Lady wood”.…

- Fiica in varsta de 19 ani a regretatului rege al muzicii pop a fost vazuta in repetate randuri cu modelul Cara Delevingne, care a recunoscut inca din 2015 ca este lesbian. Cele doua au fost fotografiate de paparazzi in timp ce se tineau de mana.

- Despre modelul Cara Delevingne se știe ca are inclinație catre femei, ea insași admițand faptul ca este lesbiana dupa relația amoroasa cu artista Annie Clark, alias St. Vincent, inainte ca aceasta sa o parasesca pentru Kristen Stewart, dar nimeni nu știa ca și lui Paris Jackson ii plac femeile. La o…

- Kanye West iși face apariția tot mai rar pe scena și ultima apariție surpriza a avut loc la un eveniment Adidas in Los Angeles, in timpul concertului lui Kid Cudi. Surpriza a fost de mare impact pentru fanii artistului, caci cele 20 de minute de concert au fost ținute secret pana in momentul in care...…

- Nick Jonas a postat un cover dupa piesa sa favorita de dragoste pe Instagram, ca dedicație pentru fanele sale in luna indragostiților. Artistul este un fan al acestei sarbatori și a profitat de ocazie pentru a ne induce in starea profunda pe care doar dragostea ți-o poate da. Fanele și-au exprimat și…

- Daca pentru tine Valentine’s Day nu a fost o sarbatoare atat de fericita, Dua Lipa ți-a pregatit ceva care te va face sa zici “awww!”. Artista a postat pe contul ei de Instagram un videoclip in care spune “I love you” in mai multe limbi: albaneza, germana, rusa, croata, italiana, portugheza, suedeza…

- Daca nu știai cu ce sa-ți surprinzi jumatatea, Rihanna iți da o idee la indemana. Superstarul a lansat o colecție de șosete classy cu accente vintage, create special pentru ziua indragostiților. Colecția se numește “#coldhearted” și a fost creata in colaborare cu firma Stance. Colecția conține trei…

- Stratul de 15 cm de zapada a facut haos in oraș, dar a și transformat capitala Franței intr-un magnific taram al zapezii, jocurilor și fericirii. Cateva fotografii postate de turiști și locuitori ai Parisului pe Twitter ne arata cum sub o patura de zapada orașul stralucește pur și simplu. Simboluri…

- Camila Cabello și Shawn Mendes s-au cam racit unul fața de celalalt dupa ce anul trecut cantarețul a fost vazut in ipostaze romantice alaturi de supermodelul Hailey Baldwin, dar se pare ca tot Camila este cea care i-a furat inima. O fotografie ce ii prinde pe Camila și Shawn in timp ce se țin de...…

- Justin Timberlake a cam fost luat la mișto pe Twitter dupa concertul susținut la Super Bowl, din cauza ținutei. Deși costumația parea a fi de camuflaj, camașa cu un peisaj rural și un cerb printat pe ea a fost piesa de rezistența care il va face pe Justin Timberlake sa nu mai intre pe Twitter... View…

- Jim Carrey a aflat decizia in procesul in care e acuzat ar fi responsabil de moartea iubite sale, Cathriona White. Ea a decedat la varsta de 30 de ani in locuinta sa din Los Angeles, in urma supradoze de medicamente. Actorul a scapat de acuzații și nu va fi judecat, informeaza The Telegraph. La un...…

- Inima lui Alice, pe Instagram, merge azi la fermecatoarea Camila Cabello. “Dupa ultimele doua zile petrecute pe Instagram, am senzația ca sunt prietena cu toți artiștii care au chefuit și și-au ridicat premiile la Gala Grammy. Am inceput sa sesizez pana și așa-numitele “bisericuțe”. Am ințeles care…

- Vedetele de la Hollywood sunt o sursa de inspiratie pentru fanii din toata lumea, atat in ceea ce priveste tinutele originale, coafurile, make-up-ul, cat si casele in care locuiesc sau relatiile de iubire pe care le traiesc in lumina reflectoarelor. Beyonce si Rihanna iubesc rujurile in nuanta crimson…

- Starul din „Singur acasa“ e foarte mandru de fina sa, cu care are o relatie speciala, si a facut dezvaluiri despre tatal sau care il batea cand era mic. Actorul in varsta de 37 de ani a vorbit intr-un podcast difuzat de Marc Maron despre relatia stransa pe care o are cu fiica fostului sau prieten,…

- Fostul actor copil devenit faimos odata cu seria Singur Acasa și ajuns acum la 37 de ani, are o relație dubios de apropiata cu fina lui, Paris Jackson, de 19 ani. Paris și Macaulay Dupa ce fiica lui Michael Jackson a aparut deseori in imagini postate pe Instagram in compania nașului Macaulay Culkin,…

- Dupa o saptamana in paradis alaturi de mama sa, Justin Bieber s-a intors cu forțe proaspete in Los Angeles. Dupa ce mama Selenei Gomez s-a simțit destul de tensionata cu privire la impacarea fiicei sale cu superstarul, se pare ca nici din partea mamei lui Justin lucrurile nu stau prea bine. Deși aceasta…

- Gala premiilor Oscar va avea loc anul acesta pe 4 martie, in locația tradiționala, la Dolby Theatre din Los Angeles. Academia Americana de Film a facut publica lista completa a nominalizarilor pentru Oscar, eveniment ce a ajuns la cea de-a 90-a ediție. Cel mai bun film Call Me by Your Name Darkest Hour…

- Un robot angajat intr-un magazin din Scoția a fost concediat dupa doar o saptamana de munca. Responsabilii magazinului au spus ca robotul Fabio ar fi trebuit sa ajute clienții, dar lucrurile nu s-au desfașurat conform planului. Robotul era programat sa ofere clienților indicații, complimente sau chiar…

- Imagineaza-ți ca ești sub apa și dansezi printre valuri. Daca deja ți-e dor de vara și de zile calduroase in preajma oceanului, exact asta și-au dorit Axwell /\ Ingrosso sa-ți transmita sub forma unui videoclip fierbinte și plin de imagini pasionale. Clipul pentru piesa “Dreamer” este opera lui Henrik…

- Kate Hudson, Paris Jackson, Scout Willis și alte fiice ale celebritaților de la Hollywood s-au prezentat la lansarea colecției vestimentare a designerului Stella McCartney, care a avut loc marți, in Los Angeles. Haideți sa le vedem și noi pe cele care le calca pe urme parinților lor! foto: Getty Images

- Miley Cyrus pregatește cele mai speciale și romantice surprize cand vine vorba de iubitul sau Liam Hemsworth. Cu ocazia zilei sale de naștere (Liam a implinit 28 de ani), Miley i-a pregatit un colaj cu selfie-uri de-ale cuplului, pe care l-a postat pe Instagram impreuna cu textul: “La mulți ani celui…

- Poliția din Los Angeles a anunțat ca il cerceteaza pe Steven Seagal pentru un presupus viol. N-ar fi pentru prima oara, avand in vedere ca actorul s-a lovit de un val de astfel de acuzații in ultimele luni. Potrivit unui raport al poliției citat de CBS, ar fi vorba acum despre un incident care s-ar...…

- Faiq Bolkiah, junior la Leicester, este cel mai bogat fotbalist din lume. Este nepotul Sultanului din Brunei. Are doar 19 ani și este o promisiune a clubului Leicester. Evolueaza la juniorii ”vulpilor”. ”Visez de mic sa joc fotbal”, spune Faiq (foto). Este nepotul lui Hassanal Bolkia, adica Sultanul…

- Comediantul Seth Meyers a livrat ceea ce toata lumea aștepta de la el la ceremonia decernarii Globurilor de Aur care a avut loc anul acesta la Los Angeles. In deschiderea evenimentului, de la primele sale cuvinte, Seth Meyers a tonul evenimentului. “Good evening ladis and remaining gentelmen!”, a spus…

- A fost o seara fantastica peste ocean, la Los Angeles, la decernarea Globurilor de Aur, cel puțin pentru echipa filmului “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” și a miniserialului de televiziune “Big Little Lies”, care au dominat ceremonia cu cate patru statuete. La polul opus, marele eșec a fost…

- Nu știm sigur ce vor starurile Hollywood-ului cu aceasta moda, cert este ca se poarta! Care moda? Ne referim la cea a parului neepilat de la subraț. Fie ca e vorba de top modelul Gigi Hadidi, despre Lady Gaga sau de fiica lui Michael Jackson, Paris Jackson, un lucru e bine știut: vedetele adora sa nu-și…