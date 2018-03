Stiri pe aceeasi tema

- În Capitala, se circula în conditii de iarna, partea carosabila fiind acoperita cu zapada. Brigada Rutiera a Capitalei recomanda oamenilor sa utilizeze cât mai putin masinile personale.

- Andreea Banica este fidela aceluiași barbat de ani de zile. Ea a marturisit ca a fost virgina și nu a fost niciodata tentata sa-și inșele partenerul de viața. Andreea Banica, care arata senzațional la 40 de ani , formeaza o familie foarte unita și fericita alaturi de Lucian Mitrea și de cei doi copii…

- Presedintele Klaus Iohannis va participa la Consiliul European de primavara Presedintele României, Klaus Iohannis. Afacerile economice la nivel european, Brexitul si pregatirea summitului din mai privind Balcanii de Vest sunt câteva dintre temele care vor fi abordate la Consiliul…

- La inceputul lunii februarie, mezina clanului Kardashian-Jenner a devenit mama unei fetițe pe care a decis s-o numeasca Stormi. Pe timpul sarcinii, Kylie a refuzat sa apara in public ori sa confirme ca urmeaza sa aiba un copil. Pe timpu sarcinii / la doua saptamani de la naștere I-a luat pe toți prin…

- Alina Sorescu si Alexandru Ciucu, despre cel de-al treilea copil. Au doua fetițe superbe și o casnicie fericita, iar de 8 Martie, au facut dezvaluiri emoționante. Cei doi se gandesc deja la cel de-al treilea copil, insa au decis sa mai aștepte. “Nu am spus ca nu mai vrea copii, insa nici eu nu imi mai…

- Start-up-ul UiPath, specializat in dezvoltarea de solutii pentru automatizarea proceselor interne ale unei companii cu ajutorul roboticii, a obtinut o finantare de 153 de milioane de dolari, dupa un an cu o crestere record, relateaza ZF . Noua finantare este condusa de fondul de investitii Accel si…

- Modificari propuse pentru programul Rabla Foto: Arhiva Programul Rabla 2018 a început ieri, cu depunerea dosarelor de catre producatorii care vor sa se înscrie. Autoturismele care urmeaza sa fie casate trebuie sa aiba Inspectia Tehnica Periodica valabila, prevede o modificare…

- Chiar daca are doar 8 ani, Andreea Banica are mari așteptari de la fiica ei. Așa ca, artista nu doar ca se numara printre mamele care exagereaza cu rasfațul, dar lucreaza intens la educația micuței și la formarea ei ca om. In timp ce mulți parinți incearca sa-și lase copii sa se bucure cat mai mult…

- Boiko Borisov, primul ministru al Bulgariei, a dat un raspuns tranșant europarlamentarilor care considera ca masurile guvernului de la Sofia impotriva corupției nu sunt eficiente. Daca suntem așa de...

- Gerul de afara, dar și zapada consistenta nu o țin in casa pe Andreea Banica. Cantareața a vrut sa le ofere un moment de bucurie celor doi copii ai sai și i-a scos la o plimbare cu saniuța prin nameți.

- Doua pugiliste romane, Lacramioara Perijoc si Florina Radu, s-au calificat, joi, in semifinalele turneului feminin de box Strandja, de la Sofia, in timp ce alte trei reprezentante ale tarii noastre au pierdut in sferturile de finala. La cat. 57 kg, Lacramioara Lenuta Perijoc a invins-o…

- Elena Basescu și Catalin Tomata vor avea o fetița. Fiica fostului președinte al Romaniei mai are doi copii, Sofia și Traian, din casnicia cu Syda. EBA este in luna a șasea, astfel ca, aceasta urmeaza sa nasca in luna iunie. Potrivit unor surse, Elena Basescu ar urma sa aduca pe lume o fetita. In urma…

- A fost lansata a noua editie a Salonului Regional de Arta Fotografica pentru Liceeni. De anul acesta el devine regional și iși schimba titlul in Salonul Regional pentru Liceeni ”Oltenia in imagini”. In 2018 el se desfașoara sub genericul ”Oltenia ...

- Sofia, 18 feb /Agerpres/ - Mai multe sute de militanti de extrema-dreapta imbracati in negru au manifestat sambata seara pe strazile orasului Sofia, aprinzand torte in memoria unui general bulgar pro-nazist, relateaza AFP. Autoritatile locale au incercat sa interzica marsul, care a avut…

- Marius Copil, in varsta de 27 de ani, locul 93 mondial, a pierdut, duminica, la Sofia, prima finala a unui turneu ATP din cariera sa, in fata bosniacului Mirza Basici, locul 129 ATP. Copil a ratat sansa de a deveni in Bulgaria primul roman castigator al unei competitii ATP la simplu dupa aproape zece…

- Biletul zilei din tenis 9 februarie 2018. Biletul din Tenis este jucat azi pe meciuri din cadrul turneelor masculine de la Sofia și Quito. Stan Wawrinka vs Viktor Troicki va avea loc azi, de la ora 18:00, in timp ce Gerald Melzer vs Albert Ramos-Vinolas se va desfașura in aceasta noapte, nu mai devreme…

- Fiica Andreei Banica și-a dat mama de gol in direct la tv. Cel doua au fost invitate in cadrul emisiunii de la Pro tv, unde au dezvaluit amanunte mai puțin știute despre relația lor. Andreea Banica a marturisit ca fiica ei vrea sa cante și ea o va susține in tot ceea ce iși propune. „Mi-a cerut sa o…

- STIRIPESURSE.RO a prezentat, in exclusivitate, luni seara, informația ca președintele Klaus Iohannis se afla, alaturi se Prima Doamna, Carmen Iohannis, in concediu, in Tenerife. ”Presedintele Klaus Iohannis se afla intr-o vizita privata in Republica Federala Germania si Regatul Spaniei”, a precizat…

- Biletul zilei din tenis 5 februarie 2018. Biletul Zilei din Tenis este format din sugestii de pariere pentru meciuri din calificarile de la ATP Sofia, dar și de la șaisprezecimile turneului ATP Montpellier. Concret, este vorba despre Martin Klizan vs Salvatore Caruso și Benoit Paire vs Mischa Zverev,…

- Baiețelul cantareței Andreea Banica a facut primii lui pași. Este fericire mare in familia artistei. Andreea Banica este casatorita cu Lucian Mitrea de foarte mulți ani. Din mariajul lor au rezultat doi copii, o fata care se numește Sofia și un baieșel care a primit numele de Noah Andrei. Fiul vedetei,…

- Lidl și Heidi Klum lanseaza in data de 5 martie, cea de-a treia colecție de moda creata impreuna, cu tema #LETSDENIM. Noua linie vestimentara cuprinde piese de denim variate, moderne, dupa ultimele tendințe ale modei și include in premiera, articole pentru copii. Dupa colecțiile #LETSWOW și #LETSCELEBRATE,…

- Bulgaria este un bun exemplu al modului in care iti poti gestiona frontierele si in acelasi timp frontierele externe ale Uniunii Europene, a apreciat joi comisarul european pentru migratie si afaceri interne Dimitris Avramopoulos, inaintea unei reuniuni informale a ministrilor justitiei si afacerilor…

- Diana Merisan, o tanara de numai 23 de ani, din Buzau, a fost gasita in stare de inconstienta de sotul ei, dupa ce a inghitit o doza mare de medicamente pentru afectiuni cardiace. Vestea cumplita a fost data de sotul acesteia, printr-un mesaj pe Facebook.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri, pentru Mediafax, ca pozitia Comisiei Europene privind modificarile legilor justitiei nu face decat sa constate ca propunerile PSD de reformare a justitiei „sunt un abuz neechivoc asupra statului de drept”.

- Olandezii de la Lightyear au anuntat, oficial, finalizarea primului automobil electric care isi va incarca bateriile folosind energia solara. Modelul Lightyear One ar urma sa debuteze pe piata anul viitor si ar putea avea un pret similar cu Tesla Model 3, adica aproape 30.000 euro, relateaza GadgetReport.ro

- Premierul Bulgariei Boiko Borisov și omologul sau japonez Shinzo Abe, aflat în vizita la Sofia, au promis oportunitați de investiții pentru companiile nipone care vin în Bulgaria și în Balcani în general, scrie AP.

- Daca esti intr-o relatie cu un barbat nascut in luna ianuarie asteapta-te la multa distractie. Nu ai cum sa fii trista langa un astfel de om. E plin de bancuri, multe dintre ele cu sarcasm. Au replici spumoase si spontane. Iti va fi imposibil sa nu zambesti. Au suflet de copil Chiar…

- O tanara mama din Cluj acuza medicii secției de Pediatrie 3 de la Spitalul de Copii din Cluj de nepasare și lipsa de profesionalism, dupa ce a ajuns la urgențe cu fetița ei, care tușea incontrolabil.

- Trei copii avand varste intre 8-12 ani sunt cercetati de politistii din Nadlac pentru furt din autoturisme. Cei trei au fost prinsi in flagrant in 8 ianuarie in timp ce incercau sa sutraga diferite bunuri dintr-un autoturism parcat pe strada George Enescu din Nadlac, folosindu-se de chei potrivite.…

- Un bogat om de afaceri bulgar a fost impuscat mortal in fata sediului companiei sale, in capitala, Sofia, la o saptamana dupa ce Bulgaria a preluat presedintia semestriala a UE, scrie The Associated Press, citat de News.ro.

- Peste o mie de fete nascute anul trecut in Moldova sunt Sofia, cel mai popular nume in 2017. Urmeaza in clasament Daria, Anastasia si Alexandra.Pentru unul dintre aceste nume a optat si Alina Ciubotaru, o mama care a adus pe lume un copil de Craciun pe stil vechi.

- Femeile care beau sucuri in timpul sarcinii ar putea avea copii astmatici. Efectele se vor vedea dupa sapte ani de la nastere, scrie dig24.ro.Astmul bronsic este o boala care poate surveni la orice varsta, dar de obicei debuteaza in timpul copilariei.

- Sorin Prepelița Zeci de familii vasluiene care lucreaza in strainatate au incasat ilegal alocații de stat pentru copii. Inspectorii Agenției Județene pentru Plați și Inspecție Sociala (AJPIS) Vaslui au depistat, de la inceputul anului, mai multe cazuri de incasare ilegala a alocațiilor de stat pentru…

- Adrian Mutu se bucura din plin ce vacanta exotica din Republica Dominicana și se pare ca aceasta il apropie si mai mult de frumoasa sa sotie, Sandra. Pe langa momentele romantice, Adrian Mutu a dorit sa isi petreaca timpul si cu cele doua fetite ale sale, pe care le are cu Consuelo.

- Cu o seara in urma, intr-un lift al unui bloc din București, doi copii au fost agresați de un barbat. Acesta a fost surprins de camerele video in timp ce ii pipaie și saruta pe cei doi copii. Mama acestora a declarat ca pruncii sai sunt speriați. Acesta este cautat de poliție.

- Un accident foarte grav a avut loc noaptea trecuta pe un drum din Bistrița, in localitatea Valea Bargaului. Cinci fetițe, mama uneia dintre ele și un adolescent de 16 ani au ajuns in aceasta seara la spital, dupa ce tanarul teribilist a dat cu mașina peste ele.

- Andreea Liptak a fost una dintre cele mai seducatoare prezentatoare de pe micile ecrane, dar s-a retras din lumina reflectoarelor. Pana in urma cu cațiva ani, Andreea Liptak a fost o prezența obișnuita pe micile ecrane, la Pro TV, acolo unde lucra. Insa, Andreea Liptak a decis sa iasa din lumina reflectoarelor…

- Direcția pentru Afaceri Religioase din Turcia, Diyanet, a publicat un glosar de termeni islamici in care casatoria era definita drept o instituție care salveaza o persoana de la adulter și ca un baiat se poate casatori de la 12 ani, iar o fata de la 9 ani, odata cu inceperea pubertații.

- În anul 2017 s-au nascut la Cluj-Napoca 6.650 copii, dintre care 3.268 fete și 3.382 baieți. Numele de sfinți au fost printre preferințele parinților și astfel Ștefan a fost cel mai „în trend” nume pentru baieței anul trecut, iar Maria pentru fete. Andrei, Alexandru, Sofia…

- Un grup de turiști, dintre care noua copii, este blocat miercuri pe Varful Roman din județul Valcea din cauza viscolului. Turiștii au solicitat sprijinul jandarmilor montani și al salvamontiștilor la 112.

- Andreea Banica se pregatește sa plece in Brasov pentru mai multe concerte. Vedeta a postat o imagine pe o rețea de socializare cu cei doi copii ai sai care o conduc, ca de obicei, la masina.

- Un barbat din Oklahoma a mers la casa fostei sotii, Jerrica Lackey, pentru a-si vedea fetita de un an, care a ramas la mama ei dupa divort. A imprumutat smartphone-ul femeii pentru a da un telefon, iar o aplicatie i-a atras imediat atentia. Este vorba despre Kik Messenger, despre care barbatul stia…

- Pe masura ce acumuleaza informatii, primul cetatean robot al lumii, Sophia, poate purta conversatii din ce in ce mai complexe. Intr-un interviu recent, Sophia a vorbit despre preferintele ei cinematografice. Si, daca in trecut a spus ca ar distruge omenirea, acum a revenit la sentimente mai bune.