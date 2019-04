JENANT, DOMNILOR POLITISTI!… Un cititor VRN ne-a sesizat o situatie care se petrece in zona Traian, in aceste zile, insa care se petrece si in alte zone ale orasului. Vajnicii politisti locali nu vad cum se scot vagoane intregi de moloz de la modernizarea apartamentelor – actiuni total ilegale – nu vad masinile care putrezesc [...]