- Mihai Fifor, secretarul general al PSD a declarat, in Congresul PSD, ca PSD va castiga alegerile prezidentiale, si a adus un elogiu liderului PSD, Viorica Dancila, candidatul la prezidentiale. "Un lider cinstit, onest, corect si demn", a caracterizat-o secretarul general al PSD pe cea care va reprezenta…

- "Stilul acesta mincinos și duplicitar al domnului Victor Ponta este unul dintre motivele pentru care nu am mai dorit sa colaboram, pana la urma. Neseriozitatea sa, dorința permanenta de a ieși in fața prin orice mijloace, inclusiv prin neadevaruri nu fac casa buna cu PSD. Este un om incapabil sa…

- Virica Dancila precizat, luni seara, ca discuțiile s-au axat, in principal, pe organizarea campanieie electorale pentru prezidențiale. ”Am hotarat continuarea guvernarii PSD-ALDE, o guvernare importanta, care mai are multe lucruri de facut, multe proiecte de implementat pentru romani și trebuie…

- ​Pesedistul Liviu Pleșoianu anunța pe Facebook ca va candida ca independent la alegerile prezidențiale din toamna dupa ce premierul Viorica Dancila a fost validata de Comitetul Executiv al PSD drept candidat al partidului în cursa pentru Cotroceni. ”Viorica Dancila va candida din…

- Eugen Teodorovici și-a anunțat duminica retragerea sa din cursa interna pentru alegerea candidatului PSD la prezidențiale, scrie Mediafax. „ M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, la Antena 3, intrebat daca iși menține candidatura in cursa interna a PSD pentru alegerile prezidențiale. El a afirmat…

- Ministrul Finanțelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici, a anuntat aseara, la Antena 3, ca se retrage din cursa interna a Partidului Social Democrat (PSD) pentru alegerile prezidentiale. „M-am decis. Nu”, a declarat Eugen Teodorovici, fiind intrebat daca isi mentine candidatura in cursa interna a PSD…

- ''Nu am sa il invit pe domnul Ponta la Congresul PSD. Cred ca la Congres trebuie sa participe membrii PSD și bineințeles domnul Calin Popescu-Tariceanu avand in vedere Alianța PSD-ALDE. Nu am sa invit pe nimeni care nu face parte din alianța'', a declarat Viorica Dancila, in direct, in emisiunea…

- "Am cerut colegilor mei un mandat pentru o rezolutie, nu a avut nimeni nimic impotriva acestei propuneri a mea, dimpotriva, si anume PRO Romania, in mod oficial, a decis ca nu va face niciun fel de aliante politice cu PSD sau cu PNL. Fiind doua partide vechi care nu se pot reforma, nu se pune problema…