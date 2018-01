Stiri pe aceeasi tema

- Andreea Balan, mai sincera ca niciodata. Artista a marturisit ca nu este inca gravida, deși iși dorește foarte mult sa devina mama pentru a doua oara. Andreea Balan și George Burcea s-au intors recent din vacanța și au povestit experiența frumoasa pe care au trait-o. Interpreta a recunoscut ca a plans…

- Pe micile ecrane urmeaza sa apara un nou reality show, "Ie, Romanie", emisiune moderata de cunoscutul Mircea Radu. Mai mult de atat, la masa juriului vor fi Nicolai Tand, Andreea Balan si Cosmin Selesi.

- Pana acum show-ul Exatlon a avut un singur prezentator, pe Cosmin Cernat, insa lucrurile se vor schimba, un nou coleg i se va alatura, urmand sa alterneze prezentarile si comentariile traseelor.

- Mircea Radu s-a transferat de la TVR la Antena 1, unde deja a plecat in caravana cu emisiunea “Ie Romanie”. Vedeta va avea si ajutoare de nadejde, printre ele aflandu-se conform apropiaților sai, și Andreea Balan, jurata la concursul “Te cunosc de undeva”, aflat acum in pauza. Nici n-a revenit bine…

- Antena 1 face o mutare de senzație. Dupa revenirea lui Mircea Radu in prim plan, cu noul sau reality show, „IE, Romanie”, postul va avea și o noua prezentatoare la rubrica de știri.Deși au primit o lovitura grea in momentul in care unul dintre oamenii de baza a decis sa demisioneze, oficialii…

- Cove va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv, “Ma insoara mama!“ („Who wants to marry my son“),format asemanator emisiunilor „Mireasa pentru fiul meu“ de la Antena 1 si „Nora pentru mama“ de la Kanal D. Filmarile pentru reality show-ul respectiv au inceput, iar locul lui Gabriel Coveseanu la emisiunea…

- Reality show-ul „Exatlon“ se dovedeste a fi de succes pentru Kanal D, dupa ce in a treia zi de difuzare a reusit sa urce pe locul al doilea in topul audientelor pe toate cele trei targeturi, surclasand Antena 1.

- Anul n-a inceput cu liniște in birourile celor mai importante posturi TV din Romania. Nu trece o zi fara sa aflam despre o demisie, așa ca pana in momentul de fața s-au adunat 5 nume grele pe lista: Mircea Radu pleaca de la TVR2, Razvan Ciobanu de la Kanal D, Dan Bittman de la Antena […]

- Noul sezon al show-ului „Aici eu sunt vedeta” va avea un nou prezentator. Antena 1 a anuntat oficial inlocuirea lui Dan Bittman cu Cosmin Selesi. Emisiunea, realizata dupa formatul Big Star's Little Star, a debutat la Antena 1 pe 12 octombrie cu Dan Bittman prezentator.

- Dupa ce a prezentat emisiunea „Femei de 10, Barbați de 10” la TVR 2, cu Marina Almașan, realizatorul de televiziune a decis sa paraseasca postul public. Mircea Radu va fi gazda unui reality-show gen “Miss Fata de la țara”, emisiunea care s-a difuzat acum mai multi ani la Prima TV. Marina Almașan, partenera…

- Cunoscuta prezentatoare TV Iuliana Tudor a fost invitata lui Mihai Gadea. La sfarșitul emisiunii ”Sinteza Zilei”, realizatorul TV a dus-o pe aceasta in culise, in regie. In gluma, Mihai Gadea a intrebat-o: ”Acum facem anunțul ca te muți la Antena?”. ”Nu, nu! Mutarea anului!…

- ”Atata vreme cat presedintele se va face ca nu vede abuzurile care se petrec in justitie, cat nu va intelege ca obligatia primara pe care o are ca presedinte este nu numai sa asigure buna functionare a institutiilor, dar aceste institutii au obligatia sa protejeze cetateanul si sa il apere, sa ii…

- La ceas de sarbatoare, urari pentru Romania si romani vin si. din Vietnam, de la vedetele din ASIA EXPRESS, cel mai așteptat reality show care va fi difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018.

- Startul competiției a avut loc in Vietnam, scrie paginademedia.ro. Pentru cele 7 perechi de vedete urmeaza un traseu de aproape 5.000 de km pe care trebuie sa il parcurga descurcandu-se singuri cu tot ceea ce ține de mancare, cazare și transport, cu doar 1 Euro pe zi. Citeste si De ce s-a…

- Instanta Judecatoriei Sector 3 a obligat Telekom Romania Mobile Communications sa desfiinteze o antena de telefonie mobila de pe un bloc din Sectorul 3, din motive ce tin de protejarea sanatatii. Daca operatorul nu executa decizia de buna voie in termen de 2 luni, reclamantii pot demonta singuri antena.…

- Ministrul Afacerilor Interne, Carmen Dan, a declarat vineri seara, la Antena 3, ca ar dori ca incepand de anul viitor proiectul privind montarea unor camere de inregistrare pe echipamentul politistilor sa fie implementat in toata tara. Citește și: Kovesi a EXPLODAT in presa straina: critici…

- Lumea presei din Romania e in stare de soc. Un cunoscut jurnalist roman a incetat din viata. Este vorba despre Dan Papij, jurnalist la sectia “Investigatii” a Evenimentului zilei. Acesta avea 67 de ani.Citeste si: Borcea, acuzat de magistrati ca si-a FOLOSIT copiii.Cum au motivat judecatorii…

- Dupa ce a venit, probabil, cu caruța trasa de boi la Antena 3, fiindca in lumea lui dominata de aburii alcoolului nici macar motorul cu aburi n-a fost inventat, dupa ce a descantat mai intai microfoanele, nu care cumva sa-l aiba pe Necuratu-n ele, și și-a scuipat in san, sa nu-l deoache telespectatorii,…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, joi seara, ca unele dintre manifestațiile din ultima perioada sunt "justificate, normale și corecte", in timp ce altele sunt "provocate". Întrebat la Antena 3 cum privește protestele care s-au desfașurat și cele…

- Draga Olteanu-Matei a vorbit și ea despre dispariția colegei sale de breasla, Stela Popescu. Anunțul morții legendarei actrițe Stela Popescu a indurerat intreaga Romanie. Stela Popescu a incetat din viața joi, 23 noiembrie, la varsta de 81 de ani . Renumita actrița Draga Olteanu-Matei este și ea profund…

- Cristian Topescu si Horia Alexandrescu, împreuna cu Editura Militara, lanseaza joi volumul "La microfon, Cristian Topescu". Lucrarea, cu o prefata semnata de Ion Tiriac si o postfata datorata scriitorului Radu Cosasu, va fi lansata în cadrul Târgului de Carte Gaudeamus. …

- Directorul executiv al Transparency International Romania venea la munca, miercuri, cand a avut loc accidentul. Taxiul in care se afla a incercat sa intoarca pe linia continua si a acrosat in plin trei autoturisme. Alistar urma sa mearga la spital, pentru ca s-a lovit la cap si are o coasta fracturata.…

- Vedetele care au acceptat provocarea ,,Asia Express”, emisiune ce debuteaza in primavara 2018 pe Antena 1, se confrunta deja cu primele provocari pe teritoriul unei culturi necunoscute. In acest moment se afla in Vietnam, loc in care se filmeaza primele ediții ale show-ului, iar impactul acestei țari…

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au decis sa faca echipa in cadrul celui mai solicitant reality show difuzat in primavara anului viitor de Antena 1. Asia Express este un reality show ce duce aventura la un alt nivel.

- Strategia pusa la cale de liderii PSD e distrusa de catre Adrian Nastase. Fostul premier a declarat, la Antena 3, ca PSD nu are nevoie de mitinguri, care vor fi un eșec, ci de acțiune a guvernului.

- Gina Pistol prezinta „Asia Express” la Antena 1, show ce se va difuza in primavara anului viitor. 7 cupluri de vedete pornesc intr-o calatorie epica, prin Asia, in incercarea de a-si depasi limitele si de a castiga marele premiu de 30.000 de Euro. „Pentru mine, Asia Express inseamna un vis implinit.…

- Mircea Radu și-a amintit de vremurile cand realiza una dintre cele mai de succes emisiuni de televiziune, „Din dragoste”. Prezentatorul de televiziune Mircea Radu a moderat show-ul „Din dragoste” , de la Antena 1, ani de zile, emisiunea bucurandu-se de foarte mare succes la public. Mircea Radu, care…