Uite cine-i da ”mapa neagra” lui Iohannis!

Stiri pe aceeasi tema

- Peste doar doua zile, primul om in stat isi va prezenta publicului larg noul sau volum, „EU.RO. Un dialog deschis despre Europa”. Evenimentul anuntat zilele trecute pe pagina oficiala a presedintelui de pe o cunoscuta retea de socializare cu mentiunea “in curand…” va avea loc, iata, miercuri, 17 aprilie,…

- ​Traian Basescu susține ca îl va vota pe Klaus Iohannis la prezidențiale, comentând ca nu are alta varianta. „Pe ce avem acum în spectrul politic eu votez Iohannis, nu am alta varianta. Și în 6 luni nu vad pe cine sa apara”, a spus fostul președinte.În…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Dintre toți liberalii, Rareș Bogdan, ‘number one’, cum l-a gratulat președintele Klaus Iohannis, se afla pe locul intai la capitolul incredere. Cel puțin așa ne informeaza instititutul de cercetari de piața CURS. Ceea ce inseamna, nici mai mult nici mai puțin, ca imediat…

- Presedintele a raspuns invitatiei liderului PNL si a venit, sambata, cu putine minute dupa ora 12, la Romexpo, unde are loc Summitul liderilor locali si regionali ai Partidului Popular European. Klaus Iohannis a fost intampinat de liderul PNL, Ludovic Orban, si de Manfred Weber, candidatul PPE la functia…

- Presidential spokeswoman Madalina Dobrovolschi said on Wednesday that President Iohannis is due to make a decision on the national budget and social security laws that he will made public in the coming days, adding that the president sees the draft national budget passed by Parliament as not intended…

- Intrebat intr-o intervenție telefonica la Antena 3 cum comenteaza decizia președintelui, analistul politic a precizat: „Nu exista argumente, sunt doar pretexte. Putea la fel de bine sa spuna ca refuza pentru ca este iarna in Romania sau ca a plouat. Sunt pretexte. In realitate este vorba despre…

- Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, duminica seara, la Romania TV, ca PMP va avea candidat la alegerile prezidentiale din acest an, iar in turul doi il va sustine pe Klaus Iohannis. Intrebat daca va candida la alegerile europarlamentare, Basescu a evitat sa dea un raspuns direct spunand ca…

- Aflat joi la Bucuresti, inaltul oficial al NATO a fost primit de catre primul om in stat la Palatul Cotroceni, discutiile dintre Klaus Iohannis si Jens Stoltenberg fiind urmate de o declaratie comuna de presa. Referindu-se la intrevederea avuta cu secretatul general al NATO, presedintele a mentionat…