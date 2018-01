Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 33 de persoane au fost retinute in Turcia pentru "raspandirea propagandei teroriste" pe retelele de socializare, dupa ce acestia au postat comentarii in legatura cu operatiunea militara a Ankarei impotriva unei militii kurde din nordul Siriei, informeaza agentia publica de stiri Anadolu.

- Bianca Dragusanu face ce face si mai spune cate ceva din cuibusorul ei si al lui Victor Slav. Vedeta a dezvaluit astazi ce o deranjeaza pe ea la tatal fetitei ei, dar si cum il testeaza sa vada daca tine la ea.

- Reteaua de socializare Facebook a anuntat vineri ca va evalua si va clasifica mediile de comunicare, in functie de incredere acordata de proprii sai useri, relateaza EFE. In acest fel, informatiile cu cele mai multe aprecieri vor avea prioritate in fluxul stirilor alese de useri, o strategie…

- Sfaturile Mihaelei Radulescu. Vedeta a postat un mesaj pe contul personal de Instagram in care a explicat ce reprezinta pentru ea seducția și a oferit cateva sfaturi tutror femeileor care doresc sa fie cuceritoare. Potrivit Mihaelei Radulescu, seducția nu se refera neaparat la purtarea hainelor strampte…

- Andreea Marin si-a emotionat fanii care o urmaresc pe Instagram cu o frumoasa poveste de dragoste. Vedeta a povestit faptul ca este martora unei iubiri precum cea din desenul animat Doamna si Vagabondul , intre cateaua ei si un caine din vecini.

- Bianca Dragusanu tace si face! Prezentatoarea oficiala a emisiunii ”Te vreau langa mine” isi vede de drumul ei si a ignorat complet subiectul revenirii Gabrielei Cristea la Kanal D, ”intretinandu-si” telespectatorii cu altfel de marturisiri. Bianca Dragusanu a deschis editia de joi a emisiunii ”Te vreau…

- Bianca Dragușanu a avut o discuție ca intre fete cu o colaboratoare. Vedeta a facut public ce au discutat. Bianca Dragușanu, care a marturisit ca nu a trecut prin depresie postnatala dupa ce a adus-o pe lume pe fiica ei, Sofia Natalia , a dezvaluit la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D ce discuție…

- Polițiștii timișeni realizeaza cercetari in doua dosare penale pentru instigare la violența. Oamenii legii spun ca diferite persoane au incercat prin intermediul rețelelor de socializare sa manipuleze cetațenii care participau la manifestații publice. Astfel, s-a incercat manipularea manifestanților…

- Anda Adam a intrat in aceeași familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, și actuala partenera de viața a acesteia, Bianca Dragușanu. Cantareața Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav și partenera lui de viața, Bianca Dragușanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Fiecare mama este de parere ca are cei mai frumosi copii din lume, dar pentru o mama din California, acest lucru chiar pare sa fie adevarat. Jaqi Clements le-a facut un cont de Instagram fetitelor ei, Leth Rose si Ava Marie, iar acele cele doua micute au peste 193,000 urmaritori.

- Final de an in mare stil pentru Bianca Dragusanu si Victor Slav, care au ales sa-si petreaca Revelionul intr-o destinatie unde nu-si permite sa mearga oricine. Cei doi au dat frigul din Romanie, pe caldura din Dubai. Bianca Dragusanu si Victor Slav au vrut sa sarbatoreasca in Dubai cumpana dintre ani…

- Oana Matache a nascut ieri, in a doua zi de Craciun, o fetita de nota 10. Astazi, Delia a postat pe pagina ei personala de Facebook prima poza cu micuta. Citeste si Sora Deliei Matache, Oana, a nascut. Ce nume va primi fetita FOTO "Doamneeeee!!!!Uite iubirea!", a scris Delia Matache…

- Simona Halep a facut senzație la petrecerea de la turneul demonstrativ din Thailanda. Cum a aparut imbracata romanca de 26 de ani, nr. 1 WTA. Simona Halep a fost in centrul atentiei la petrecerea organizata inainte de turneul demonstrativ de la Hua Hin. Romanca a venit la eveniment intr-o tinuta extrem…

- Ozana Barabancea a slabit 40 de kilograme, iar transformarea este surprinzatoare. Vedeta este aproape de nerecunoscut, mai ales ca in ultima perioada și-a schimbat și stilul vestimentar. Ozana Barabancea a postat pe retelele de socializare un mesaj in care le explica tuturor ca este foarte mulțumita…

- Un barbat și-a omorat soția in bataie și se lauda pe rețelele de socializare unde a postat imagini cu felul in care arata tanara inainte de a intra in coma, scrie gorod48.ru Imaginile postate pe rețelele de socializare o arata pe femeia desfigurata așezata pe o canapea cu rani ingrozitoare…

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre primul iubit al ei, pe care l-a dus acasa la pariti pentru a-l prezenta. Vedeta sustine ca l-a "instruit" pe primul iubit, incat stia totul pe dinafara, de parca ar fi fost o poveste.

- Bianca Dragușanu, mai sincera ca niciodata. Vedeta a povestit in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D, despre o intamplare petrecuta in weekend. Bianca Dragușanu și Victor Slav traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mult timp. Cei doi au impreuna o fetița și se ințeleg de minune. Vedeta…

- Dupa eliminarea concurentului Mano, curg mesajele care il fac praf pe Adrian Despot. Este acuzat ca a favorizat-o pe Andrada dandu-i special melodii pe care sa le poata interpreta usor. Iar lui Mano, favoritul publicului i-a dat cel putin aseara, spun comentatorii, o melodie care sa-l puna in dificultate…

- Brittany Williams din Detroit seamana foarte mult cu Beyonce. Abonații din Instagram comenteaza cu uimire fotografiile ei, remarcind o asemanare izbitoare cu vedeta muzicii pop. Brittany insași susține ca nu se straduiește sa se asemene cu cintareața. Uneori asemanarea cu vedeta ii provoaca incomoditați.…

- Bianca Dragusanu si Victor Slav formeaza o familie fericita si se bucura din plin de momentele petrecute alaturi de fetita lor, Sofia. Vedeta a povestit care a fost primul lucru pe care l-a facut dupa prima noapte cand a dormit acasa la iubitul ei si marturiseste ca a fost socata cand a vazut cat de…

- Imaginea cu Andreea Marin a creat reacții neașteptate pe contul de socializare. Vedeta a publicat o fotografie in care arata mai mult ca o puștoaica, decat o femeie trecuta de 40 de ani. Fanii nu s-au putut abține. De cand s-a indragostit nebunește de tanarul consul, Andreea Marin arata mai bine ca…

- Bianca Dragusanu este o femeie implinita, se bucura de un real succes pe plan profesional, dar si pe plan personal. Vedeta este foarte fericita alaturi de fetita si sotul ei, cu care incearca sa petreaca cat mai mult timp impreuna. De cand a adus-o pe lume pe Sofia, intelege mai bine acest sentiment…

- Cristiano Ronaldo este sportivul care castiga cei mai multi bani din continutul postat pe retelele de socializare. O singura postare ii aduce acestuia o suma impresionanta.Cristiano Ronaldo castiga 350.000 de euro pentru fiecare postare sponsorizata pe care o face pe conturile sale de Facebook…

- Dezvaluiri cutremuratoare in cazul fetiței care a ars de vie in rulota la Constanța. Potrivit anchetatorilor, copila de doar șase ani s-a stins, dupa ce tatal ei a turnat benzina in loc de apa intr-o oala aflata pe foc. Greșeala barbatului l-a costat scump. Și-a pierdut fiica, iar el s-a stins la cateva…

- Facebook-ul a devenit unul dintre cele mai importante instrumente de promovare și PR, iar politicienii moldoveni au ințeles acest lucru, fapt pentru care, in ultimii cațiva ani, majoritatea dintre ei au devenit foarte activi pe aceasta platforma online. Un top al celor mai populari politicieni pe Facebook,…

- Bianca Dragușanu și-a amintit de un episod din viața ei, cand cuvintele unui barbat pe care l-a refuzat i-au ramas intiparite in minte. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , a fost curtata de mulți barbați de-a lungul vremii. La emisiunea pe care o prezinta…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Miss Irak, Sarah Eedan, a postat pe rețelele de socializare un selfie cu Miss Israel, Adar Gandelsman, contracandidata sa la concursul Miss Univers 2017, din Las Vegas, declanșand reacții imparțite in social media, relateaza BBC. Sursa foto: Sarah Idan / Instagram Adar Gandelsman…

- Cum arata telefonul Oanei Roman.Vedeta a postat pe contul de socializare un model de mobil, ce are inscripționat numele ei pe carcasa din aur. Atunci cand fanii au criticat-o ca este mult prea scump, aceasta a lamurit situația și le-a spus ca nu este telefonul ei. Vedeta a reusit sa iși impresioneze…

- Fetița lui Nick ex-N&D, pentru prima oara la tv alaturi de tatal ei. Andreea are 10 ani și s-a transformat intr-o adevarata donnișoara. Cei doi vin impreuna la „Aici eu sunt vedeta”. Joi, 9 noiembrie, de la ora 21.15, la “Aici eu sunt vedeta”, telespectatorii Antenei 1 au posibilitatea sa-l revada pe…

- Sofia Natalia seamana din ce in ce mai mult cu celebrul sau tata, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Prezentatorul de televiziune Victor Slav formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, cea care ii și este colega la postul de televiziune Kanal D . Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița,…

- Bianca Dragusanu era cea mai fericita femeie la inceputul saptamanii trecute. Mama ei a venit la Bucuresti si a adus-o si pe Natalia Sofia acasa, dupa ce micuta a stat o perioada la Targu Jiu, in grija bunicilor. Dupa doar cateva zile, fetita a racit puternic si a inceput sa faca febra, sa tuseasca…

- Simona Gherghe se afla in concediu de maternitate, bucurandu-se din plin de momentele petrecute alaturi de micuta ei. Vedeta, la fel ca milioane de oameni, a fost impresionata de cazul unei tinere de doar 14 ani, care se lupta cu cancerul.

- Bianca Dragusanu este foarte fericita, implinita si…obosita. Frumoasa blonda si-ar dori ca ziua sa aiba cateva zeci de ore in plus, pentru ca are un program foarte incarcat si nu prea mai are timp sa se odihneasca. Intre televiziune, atelier, contracte de imagine si, nu in ultimul rand, familie, somnul…

- Hannah Stone a murit in New York, cu doua saptamani inainte de-a implini 17 ani. Adolescenta era urmarita de 375.000 de internauți, care ii apreciau canalul de YouNow. Hannah era o cantareața apreciata, iar vocea sa inconfundabila i-a adus celebritatea. Moarte tinerei a fost…

- Au trecut aproape sase luni de cand Simona Gherghe a devenit mamica, iar prezentatoarea TV si-a dedicat tot timpul micutei Ana Georgia. Recent, vedeta a suferit o accidentare la picior - si-a fracturat un deget - fiind nevoita sa mearga in carje. Iar primii carora le-a cerut ajutorul au fost chiar parintii…

- Prietena cea mai buna a Biancai Dragusanu a incercat sa o desparta de Victor Slav, Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Totul s-a intamplat in urma cu cinci abni, iar Bianca nu a dezvaluit identitatea persoanei care a vrut sa o indeparteze de…

- Prima reacție a Andrei dupa ce soțul ei a cazut pe scari cu fetița in brațe. Artista a postat pe contul de socializare o imagine, alaturi de care a scris un mesaj pentru fanii ei. Catalin Maruța a dezvaluit in cadrul emisiunii de la Pro tv, ca intr-un moment de neatenție a cazut cu fetița lui pe scari…

- Bianca Dragusanu și fetița ei s-au pregatit de Halloween. Vedeta a sculptat dovleci cu Sofia și a recunoscut ca micuța ei a fost extrem de pretențioasa. Bianca Dragusanu a stricat cativa dovleci pana cand a sculptat unul pe placul micutei Sofia. „Eu in weekend am sculptat dovleci cu fiica-mea. Am stricat…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au o fetița adorabila, Sofia Natalia. Prietenii celor doi i-au spus clar vedetei cu cine seamana micuța. Bianca Dragușanu are o familie foarte frumoasa alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care ii este coleg și la postul de televiziune Kanal D . Din…

- O tanara care urmeaza sa nasca a fost la medic pentru un control. Aceasta a facut o fotografie monitorului și a postat-o pe rețelele de socializare. Imaginile au devenit virale, dupa ce mai mulți internauți i-au supranumit copilul „Diavolul”.